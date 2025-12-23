La sociedad actual, vista desde la perspectiva del "Evangelio"

El mundo editorial es un negocio obsesionado con la novedad. Una industria diseñada para vender lo recién publicado, relegando a la obsolescencia todo lo escrito antes, como si la cultura tuviera fecha de caducidad. Frente a esta concepción, el editor Jordi Martí ha impulsado un proyecto que recupera, desde una perspectiva completamente nueva y contemporánea, textos reconocidos como clásicos de la literatura universal. Obras como la Divina Comedia de Dante, El Quijote de Cervantes o la Odisea de Homero ya han pasado por el prisma de esta colección, que lleva por nombre Clásicos Liberados.

Se trata de nuevas versiones que, bajo el paraguas de Blackie Books, permanecen fieles al espíritu original de sus autores, pero abordadas sin complejos, ilustradas y comentadas por creadores que han sabido entender el potencial de estas historias más allá del ámbito académico. Una forma de relacionar directamente la cultura con el presente y de democratizar el acceso a relatos conocidos por todos, pero leídos en profundidad por un número mucho más reducido de personas.

Portada del "Evangelio", el último clásico liberado de Blackie Books / INFORMACIÓN

"Se habla solo de lo recién publicado, como si en tres mil años de escritura no existiera nada igual o mejor. Es absurdo. Los clásicos lo son porque son muy buenos, pero se han convertido en objetos de estudio: libros feos, llenos de notas, que parecen exigir una preparación previa. Y eso no tiene sentido. Cuando se escribieron, casi nadie sabía leer. Eran textos para ser escuchados, recitados y transformados. Con esta colección pretendemos recuperar esa esencia de la literatura", explica Jordi Martí, editor del proyecto.

Una aventura con Jesús como personaje principal

La colección está cosechando un notable éxito entre el público general, situándose con frecuencia entre los títulos más vendidos y codeándose precisamente con las novedades editoriales. Blackie Books ha publicado ahora su último “liberado” hasta la fecha: el Evangelio de Mateo. Un texto escrito hace casi dos mil años que sigue siendo una de las obras más influyentes de la historia de la humanidad, con un personaje central tan carismático como Jesús, pero cuyo contexto y contenido dialogan de forma directa con muchas de las problemáticas del mundo actual.

Ilustración de Andreas Pavias incluida en el libro / INFORMACIÓN

"Es un libro que todos creemos haber leído porque conocemos perfectamente la historia, los personajes y el entorno. Sin embargo, quizá nunca lo hemos tenido realmente en las manos", señala Martí. "La gente cree saber lo que dice el Evangelio, pero los clásicos no se pueden ‘saber’, porque son infinitos". Esta edición se completa con textos complementarios de Jorge Luis Borges, Augusto Monterroso y Juan José Arreola, y ofrece además acceso a la película La vie du Christ (1906), de Alice Guy, considerada la primera directora de la historia del cine.

Despojado de toda lectura confesional, Blackie Books se ciñe exclusivamente al texto para mostrar la vigencia social de la obra más influyente de la cultura occidental. Expresiones tan habituales como "sembrar cizaña", "lavarse las manos" o "ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio" forman parte del lenguaje cotidiano y proceden, precisamente, del primer libro del Nuevo Testamento. Y en un contexto de literatura oriental y griega, donde los dioses se desplazan volando y hay cuernos en abundancia, Jesús se muestra como un personaje que no vuela, solo camina sobre el agua.

Abordar la obra sin contextos ni apropiaciones

Ser un clásico conlleva una exposición evidente: todo el mundo lo conoce, lo haya leído o no, y ello favorece múltiples apropiaciones culturales y sociales. La Odisea, por ejemplo, pertenece hoy al ámbito académico y universitario, habiendo perdido gran parte de su carácter popular para convertirse en un objeto de estudio permanente. Algo similar ocurre con El Quijote en España o la Divina Comedia en Italia, integrados plenamente en la cultura oficial. "Eso hace que los celebremos únicamente con actos institucionales o con infantas leyendo fragmentos en público", apunta el editor catalán.

En el caso del Génesis y del Evangelio, la apropiación ha venido tradicionalmente de la mano de la Iglesia. "Desde Clásicos Liberados reclamamos el derecho de todo el mundo a leer estos textos como le dé la gana", subraya Martí. La traducción literaria corre a cargo de Roser Homar, doctora en Filología Clásica, profesora de la Universidad de Barcelona y especialista en novela griega antigua y prosa de época imperial.

La obra "Crucifixión", de Emil Nolde / INFORMACIÓN

Aunque pueda parecer un dato menor, el hecho de que Homar sea la traductora de este Evangelio constituye un hito: nunca antes había sido traducido al castellano por una mujer, pese a que las primeras versiones datan del siglo XVI. Este enfoque permite alejar el texto de lecturas marcadamente patriarcales. Así, por ejemplo, el término griego anthropos, que designa al ser humano y no al varón, se traduce como "hijo de la humanidad" en lugar de "hijo del hombre".

"Los clásicos se estudian, se leen y se releen, y al final, de tanto usarlos, las palabras se gastan y pierden su cuerpo. Cuando el Evangelio habla de la matanza de los inocentes, lo que está contando es que alguien asesinó a todos los niños de una determinada edad. Con el paso de los siglos, eso se ha transformado en el Día de los Inocentes, una jornada de bromas, hasta el punto de colgar monigotes de papel en la espalda como si fuera algo gracioso. Una tragedia enorme, una masacre de niños, ha quedado reducida a una burla", explica Martí.

"Noé y la paloma", mosaico del siglo XI en la Basílica de San Marcos de Venecia / INFORMACIÓN

Por ello, esta nueva versión propone leer el clásico "con ojos de niño", abordándolo sin condiciones previas ni contextos que lo distorsionen. La traducción parte directamente del griego original y recupera el sentido común de las palabras antes de que adquirieran su carga religiosa posterior. "Es una historia de una sociedad muy tensa, con un enfrentamiento social claro. Jesús lanza mensajes de paz y amor, como amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero al mismo tiempo afirma no he venido a traer la paz, sino la espada. La grandeza literaria del Evangelio está en todas esas contradicciones que la interpretación religiosa ha borrado casi por completo", expone.

Ilustraciones que van desde James Tissot al genocidio en Gaza

Un punto diferencial de Clásicos Liberados son las ilustraciones que acompañan los textos. En esta edición, se han utilizado imágenes que conectan de manera directa los acontecimientos de la obra con la actualidad mundial. "La frase mandó matar a todos los niños de dos años, y más pequeños, que hubiera en Belén y en todo su territorio no puede leerse al pasar ni ilustrarse con una pintura de época. Una trágica foto de niños muertos en Gaza es la que da la dimensión exacta del relato", subraya Jordi Martí.

En otro momento del libro, cuando se relata la curación del leproso, el prodigio no reside tanto en la recuperación física como en que Jesús se acercara a él, desafiando los prejuicios de una sociedad que condenaba a estos enfermos al ostracismo. Por ello, para relacionarlo con la actualidad, se decidió ilustrar la escena con la foto de un enfermo terminal de sida, tomada por Oliviero Toscani para una campaña de Benetton. Este enfoque también se conecta con el arte, a través de la serie de acuarelas La vie du Christ del pintor francés James Tissot (1836-1902).

"Jesús llevado al pináculo del Templo", de James Tissot / INFORMACIÓN

Próximas publicaciones de la colección

Clásicos Liberados continuará ampliando su catálogo en los próximos meses con una serie de nuevas publicaciones que mantienen la línea editorial del proyecto. La próxima incorporación llegará en febrero, con la publicación del Tao Te King, en una edición bilingüe y con ilustraciones de Calpurnio, que constituyen además su último trabajo antes de su fallecimiento. El volumen incluirá una introducción dedicada a la física cuántica, estableciendo un diálogo entre la filosofía china y conceptos científicos que en Occidente no se formularon hasta el siglo XX, con referencias a autores como Schrödinger.

Tras esta publicación, la colección tiene previsto abordar algunos de los grandes títulos fundacionales de la literatura occidental. Entre las próximas obras se encuentran la Eneida, de Virgilio; Gargantúa y Pantagruel, de François Rabelais; el Decamerón, de Giovanni Boccaccio; Hamlet, de William Shakespeare; y el Purgatorio, de Dante Alighieri, que dará continuidad al trabajo iniciado con Infierno, con la intención de plasmar las tres partes de la Divina Comedia.