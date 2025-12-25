La censura franquista prohibió el título original de 'Plácido', 'Siente un pobre a su mesa'

"Lo grave está en que se atacan a fondo cuestiones dogmáticas y tradicionales reconocidas por la Iglesia, cuales la Caridad, la Oración y el Matrimonio, y para colmo, la noche misma de Navidad, cerrada a toda esperanza. Estimamos que debe prohibirse". "Caricatura basta, ordinaria, que no hace en absoluto reir y eficacia moral discutible porque la película es aburridísima. [...]. Mala película y película insana". Son algunas de las frases que la censura franquista dedicó a 'Plácido', el filme que Luis García Berlanga rodó en Manresa en marzo de 1961. La censura, com es sabido, comenzó aplicando las tijeras al título y continuó recortando algunas escenas hasta que se autorizó la pelíccula para mayores de 16 años.

La licencia de exhibición del film, datada del 21 de octubre de 1961, autorizava la proyección en todo el territorio nacional únicamente para mayores de 16 años / memoria.cat

El portal memoria.cat ha reunido por primera vez toda la documentación del expediente de censura del filme, que se puede consultar desde hoy (clicad aquí) en la web dedicada al rodaje del filme en Manresa, que firma Fina Oliveras, de la Associació Memòria i Història de Manresa. La importancia radica, explica Joaquim Aloy, de la entidad, en la recopilación del conjunto de todos los informes elaborados por la Junta de Clasificación y Censura de la película, que se conserva en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. Un par o tres de estos documentos se exhibieron hace unos años en una muestra dedicada al cineasta valenciano en su ciutat.

Lo primero, el título

Como apunta Aloy, en el caso de 'Plácido', pero en todos los filmes de García Berlanga, "la censura hiló fino". Los problemas comenzaron cuando se pidieron los permisos para el rodaje. El título original de la película, 'Siente un pobre a su mesa', fue prohibido de entrada. También se rechazó la segunda propuesta, 'Los Bienaventurados': "Consultada la presente petición [el censor] estima que no procede aceptar el nuevo título, dado el carácter básicamente evangélico de los Bienaventurados". Y se llegó a 'Plácido', el nombre del protagonista que, finalmente, es el que se aprobó, aunque, como se explica en la web, "un informe del 14 de setembre de 1961 abogaba directamente por la prohibición" del filme. Del conjunto de comentarios de los censores, destacan los que califican el filme de ataque directo a la religión, a la 'tradición' española y los que definen de "mala" lo que sería una obra maestra del cine español, nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1962.

El productor, Alfred Matas, expone que una vez denegado el título de 'Los Bienaventurados', "suplica" que se admita como título definitivo 'Plácido', el nombre del protagonista (23 de març de 1961) / memoria.cat

"Acortar la escena de la liga..."

Con los censores no se salvaba ni el apuntador... ni Rafael Azcona, autor del guion con el mismo director: "Asoma demasiado el humor negro de Azcona sin que apenas haya un personaje equilibrado y digno que dé réplica a la insensatez general". Aunque en una primera ronda de informes de septiembre de 1961, varios censores eran partidarios de prohibir directamente la película, finalmente permitieron su exhibición, pero con diferentes cambios como "acortar la escena de la artista poniéndose la liga, dejando solamente un plano medio rápido". En una segunda ronda, en octubre de 1961, los informes fueron un poco más favorables cuanto a la "calidad cinematográfica". En la documentación aportada por memoria.cat, también se puede encontrar un informe sobre las reacciones del público y la revisión, en 1973, para autorizar el filme a mayores de 14 años.

Represión cultural

La recopilación, explica Aloy, ayuda a entender "el funcionamiento de la censura cinematográfica, un elemento importante de la represión cultural de la dictadura franquista". La documentación original de la censura de 'Plácido' (más de setenta comunicaciones) está dividida en cinco apartados y, además de todos los informes de los censores, memoria.cat ha añadido documentos que explican el proceso de creación de la película.