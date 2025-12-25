Un instituto alicantino se cuela en el plató de Saber y Ganar durante los especiales navideños

Un instituto de Alicante se ha colado estas Navidades en uno de los programas más reconocibles de la televisión pública. El IES Francisco Figueras Pacheco participa en los especiales navideños de Saber y Ganar, una edición que vuelve a reunir a estudiantes de 4º de la ESO de distintos puntos de España y que se emite en La 2 entre Nochebuena y el Día de Reyes.

El centro alicantino no solo ha pasado por el plató del concurso que presenta Jordi Hurtado, sino que además se ha impuesto en su enfrentamiento directo frente al Colegio Escolapias Sotillo de Logroño, en el programa emitido este jueves 25 de diciembre.

Alicante, entre los institutos seleccionados

La convocatoria para estos especiales ha vuelto a despertar interés entre los centros educativos. De cerca de un centenar de vídeos enviados a la productora del programa, 14 institutos y colegios han sido finalmente seleccionados para participar en esta edición navideña.

Entre ellos figura el IES Figueras Pacheco, que representa a la provincia de Alicante junto a centros de comunidades como Andalucía, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Asturias o Aragón, en una edición que combina competición, divulgación y televisión familiar.

Dos jornadas de concurso y pruebas clásicas

Cada centro participa con un equipo de tres estudiantes que compite durante dos programas consecutivos. En la primera jornada, los alumnos se enfrentan a pruebas habituales del concurso como la Batería de Sabios, Nombre oculto o Deletrear al revés, además de la emisión del vídeo de presentación con el que lograron ser seleccionados.

En la segunda jornada, ya con algo más de rodaje ante las cámaras, los equipos continúan compitiendo e incorporan una de las novedades de esta edición, Descubriendo, antes de llegar a pruebas más exigentes como El Reto o el Doble Gran Minuto.

Una victoria para el instituto alicantino

En uno de esos enfrentamientos, el IES Figueras Pacheco, con Enrique, Jairo y Kassandra, junto a su profesora, Marta, ha logrado la victoria frente al centro riojano, según ha difundido el perfil oficial del programa en redes sociales. Un resultado que suma visibilidad para el instituto dentro de un formato seguido por una audiencia fiel desde hace décadas.

Cultura, televisión y un premio colectivo

Más allá del marcador, estos especiales mantienen el enfoque educativo del programa. El dinero que los equipos consiguen durante su participación no es individual, sino que se destina a proyectos que decide cada centro, como mejoras en las instalaciones, actividades solidarias o viajes de estudios.

Con estos especiales, Saber y Ganar vuelve a abrir su plató a los institutos y a una generación que, durante unos días, cambia el aula por los focos de La 2 y pone a prueba sus conocimientos en uno de los concursos más longevos de la televisión. Para el Figueras Pacheco, la experiencia ya forma parte del curso… y también del archivo televisivo de estas Navidades.