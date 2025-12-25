Jaloner, rapero de Alicante: "El capitalismo ha dominado la forma en la que medimos la música"

Un alicantino que triunfa en Latinoamérica. El rapero Jaloner se ha consolidado como una de las sensaciones del hip-hop en habla hispana gracias a su participación en la Liga Bazooka de Argentina, una competición que emula las batallas de rima improvisada, pero desde un enfoque distinto, donde compiten con versos escritos para primar la poesía y los juegos de palabras. En este entorno, Jaloner ha destacado por su estilo único, sin necesidad de herir a sus contrincantes, demostrando que la creatividad y la inteligencia verbal pueden imponerse en el escenario. Además, su creciente exposición mediática le ha permitido emprender una gira internacional durante 2025, en la que ha presentado su disco Pangea: La grieta.

Finaliza un año en el que, parece, sus proyectos comienzan a obtener sus frutos. ¿Se permite utilizar la palabra "éxito"?

Bueno, yo considero que el éxito es subjetivo y depende de la felicidad de cada uno. Yo he estado muy satisfecho con mi trayectoria dentro del underground y era deliberado permanecer sin exposición en el mundo del mainstream. Pero, a raíz de ir a Argentina, me encontré con un sentido más humano al hecho de estar en la industria. Es por eso que he decidido tomar este rumbo. Desde mi percepción, el éxito es un camino hacia la coherencia y el bienestar propio.

¿Su felicidad no depende de que su proyecto musical funcione?

¿Cuándo crees que funciona un proyecto musical? Ahí tendríamos que definir si hablamos de rentabilidad económica, número de escuchas, agradecimiento del público... Yo nunca sé si lo que hago funciona o no; lo que sí sé es que recibo el feedback positivo de muchísima gente, y con eso estoy contento, aunque no lo hago únicamente por ellos. También es verdad que ahora mismo estamos evaluando el arte con criterios basados en las métricas de Spotify. Cuando una canción tiene miles de reproducciones, se considera buena, aunque no sepamos si esas reproducciones son reales; hay granjas de bots y sistemas de playlists que manipulan todo. Al final, el capitalismo domina incluso la forma en la que medimos la música.

Su imagen en el mundo de la industria es la de un paria que ha conseguido hacerse un hueco y ser alabado por llevar la contraria a la cultura dominante. ¿Se puede huir de la tendencia y, a su vez, crear tendencia?

No sé si me considero alguien que huye de las tendencias. Al final, lo que a mí me ha gustado históricamente también ha sido tendencia en algún momento. Ahora estoy tranquilo y me permito explorar otras cosas, pero más por lo que me gusta y por lo que me resuena que por el éxito que puedan tener, porque llevo muy poco tiempo en la industria. No estoy pensando en términos de rentabilidad ni en adaptar mi música para convertirla en un producto. He tenido la suerte de poder expresarme siempre como quiero, con libertad, y de que eso me haya funcionado.

Pero su identidad difiere mucho de lo que prima actualmente.

Sinceramente, creo que el mundo está necesitado de identidades sólidas y de referencias para seguirlas, y que si no hacemos nada por construirlas, al final nos arrastraremos al mainstream y será el capitalismo el que nos diga lo que tenemos que ser. Es como en una familia: si no la configuras a partir de tus propios valores, te acaba arrastrando el modelo de familia que ves en series como Padre de Familia o Los Simpson, con esos arquetipos que te dicen cómo debe ser el hombre, la mujer o los hijos.

Si miramos el sentido primario de esta industria musical, el capitalismo es parte inherente de la misma.

Es un gran debate y no sé si estoy capacitado para formular una opinión al respecto. Ahora, precisamente, estamos en un medio de comunicación, y los medios históricamente han estado secuestrados por el poder. Por lo tanto, mientras no interioricemos eso y no cambie, siempre estaremos sometidos al spam masivo de la gente que tiene dinero.

Jaloner, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Pero incluso los artistas con un discurso tan opuesto al capitalismo precisan de los medios de comunicación para difundir su música.

Creo que hay que aceptar lo que hay, el status quo que existe y que nos viene dado. Hay cosas que están en nuestra mano y otras que están por encima de nosotros. Cada uno decide qué quiere aportar en su propio camino y cómo quiere hacer más amable su estancia en la sociedad. Yo estoy en esa lucha, intentando reproducir los valores que me han inculcado.

Es complejo gestionar el feedback de las personas en un mundo gobernado por las tecnologías

¿Qué ha cambiado en usted desde que la exposición mediática llegó a su vida?

Pues muchas cosas, en realidad. Sobre todo la manera de enfrentar los miedos. Yo siempre he tenido mucho miedo a la exposición y a perder el anonimato, porque vengo del graffiti, que es una disciplina bastante de perfil bajo, donde lo que se valora es la pieza artística. Salvando el tema de la legalidad y todo eso, allí prima la obra, mientras que la persona que la hace no es tan relevante. Yo sigo manteniéndome en esa idea: que la música y lo que yo hago hablen por mí, no tanto yo.

Pero atravieso todos esos miedos en un mundo en el que muchas veces puedes decir misa, pero la gente no escucha la misa, sino a quien la está impartiendo. No se atiende tanto al mensaje como al mensajero. No sé muy bien por qué es así la sociedad, pero voy atravesándolo como puedo. El principal cambio ha llegado al recibir tanto cariño y afecto en Argentina y haberme impregnado de esa energía, de esas ganas, y sentir que la relación con mi público es de alguna manera bidireccional, aunque gran parte de ese vínculo esté en Latinoamérica.

A veces, buscarse la vida a miles de kilómetros de su casa puede ser beneficioso.

Es una locura, la verdad. Si te soy sincero, tampoco lo racionalizo mucho, es un poco surrealista. Todos estamos conectados y, al final, lo que tú haces genera un impacto en el mundo. Es un poco como el efecto mariposa, no sabes en qué momento y en qué forma, pero lo que tú haces tiene consecuencias.

Son muchos cambios para encontrar su lugar en el mundo. ¿Cómo se gestionan?

Sale todo sobre la marcha. Siempre he sido una persona con facilidad para la autocrítica, algo poco común en el mundo en el que vivimos. Por eso, nunca he tenido miedo a cuestionar las premisas que creía sólidas. Y si algo me ha convencido más o a través de la empatía he ido descubriendo nuevas miras o enfoques, los he abrazado sin miedo a desechar los antiguos.

¿Esa autocrítica se torna frustrante en los procesos de composición?

No, eso lo llevo muy bien. Soy exigente, pero llevo desde los once años jugando con las palabras y, en ese sentido, soy bastante enfermizo, porque es una pasión tan grande que es prácticamente mi vida entera. Por eso no lo vivo como un sufrimiento, ni con la sensación de estar perdido en medio de un océano. Nunca he tenido esa idea de torturarme pensando que tendría que hacerlo mejor: hay autoexigencia, sí, pero también estoy todo el día metido en el ajo, así que encima solo me faltaría castigarme (ríe).

Jaloner, uno de los raperos españoles más internacionales de la actualidad / Rafa Arjones

Tiene los pies en el suelo, un discurso muy marcado y una serenidad sorprendente. Pero una aparición suya en la Liga Bazooka de Argentina puede tener millones de reproducciones en internet. ¿Es consciente de eso cuando se sube al escenario?

Al final soy una persona concreta en un cuerpo concreto, y gestionar el feedback en un mundo gobernado por las tecnologías es complejo. Hablar con 20.000 personas a la vez o que estén todos pendientes de ti, de muchas partes del mundo, genera una energía muy fuerte que hay que digerir con cautela. Mucha gente, artistas incluidos, buscamos atención por necesidades internas, pero yo siento que tengo un equilibrio entre eso y no depender del rédito económico. He aprendido a gestionar esa exposición.

Hubo un momento en el que me di cuenta que el hip-hop se estaba usando para separar a la gente

Usted decidió huir de las batallas de gallos, que se basaban en generar confrontación entre dos raperos. Ahora, decide hacer poesía y juegos de palabras, sin herir al rival, en competiciones de rimas escritas.

En algún momento me di cuenta de que el hip hop, como otras herramientas sociales, funcionaba casi como la heroína o el sida: un mecanismo que las calles usan para separar a la gente. Con el tiempo, casi todas las causas sociales poderosas acaban blanqueadas y empaquetadas, y terminas criticando marcas como Red Bull mientras haces propaganda de ellas sin quererlo. Para mí, lo importante es la autocrítica, la honestidad y la fuerza de voluntad. Cada uno hace lo que puede, y no hace falta usar la competitividad como excusa para superarse a costa de los demás.

Finaliza 2025 con una gira internacional que ha visitado varios países de Latinoamérica para presentar su disco Pangea:La Grieta. ¿Cómo valora eso?

Es muy loco. Todo lo que haces para ti mismo es como un espejo fractal de lo que sucede en el mundo. Si cuidas y fortaleces tu vínculo con tu obra, ese vínculo se expande más allá de lo perceptible. Todo lo que he dedicado y el cariño que le pongo trasciende fronteras, aunque no se vea a simple vista.