El CSIC se traslada a Alicante con un espectáculo para toda la familia

¿Quién dijo que la ciencia no podía ser entretenida? Fundación Mediterráneo acoge este sábado 27 de diciembre, a las 17.30 horas, el espectáculo del CSIC La Buena Energía X+ en su Aula de Cultura de Alicante, una propuesta familiar que combina ciencia y entretenimiento con un marcado carácter divulgativo.

El espectáculo convierte el escenario en un laboratorio vivo en el que expertos del CSIC trabajan juntos para acercar el conocimiento al público de una manera divertida y accesible. A lo largo de la función, el público viajará por estaciones temáticas que recorren los polos y los océanos, el cerebro, los eclipses ibéricos de 2026 o la radio, siempre desde una narrativa dinámica y participativa.

El personaje DR X, interpretado por Dani Guirado en el espectáculo que llega a Alicante / INFORMACIÓN

El hilo conductor del espectáculo es el Dr. X+, un científico excéntrico y entrañable interpretado por Daniel Guirado, astrofísico del IAA-CSIC y músico con amplia experiencia en divulgación. Junto a él estarán Poema y Teorema, las “agentes alfanuméricas”, y los Matemúsicos, que ponen banda sonora a esta aventura científica. Además, el montaje contará con la participación de Pedro Delgado, del Instituto de Arqueología de Mérida, que ayudará a descubrir los misterios de la arqueología más navideña.

Esta actividad, que se encuentra en itinerancia por toda España, contará en su pase en Alicante con la intervención de Susana Rodríguez, directora del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), y del neurocientífico Juan Antonio Sanchez-Alcañiz, del Instituto de Neurociencias (IN-CSIC-UMH). De esta manera, los asistentes podrán sentirse dentro de un laboratorio móvil con mesas de experimentación, proyecciones y efectos especiales que crean atmósferas inmersivas, desde el frío polar hasta la intensidad del sol.

El proyecto incorpora también una vertiente de conciencia climática gracias al apoyo de Renfe y su transporte de huella cero, y se completa con la nueva plataforma digital csicxmas.com, que ofrecerá durante todo el año contenidos mensuales, desafíos, entrevistas, materiales didácticos y actividades para seguir experimentando con la ciencia desde casa o en el aula.

La Buena Energía X+ es una iniciativa de la Vicepresidencia del CSIC de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana, con la participación de más de una decena de centros locales, y se presenta como una manera diferente de celebrar la Navidad en familia reconectando con la ciencia. El evento es gratuito, siendo necesario inscribirse de forma previa en csixmas.com.