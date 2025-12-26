Un libro olvidado de 1909 revela cómo debía transformarse Alicante para el siglo XX

La figura del arquitecto José Guardiola Picó vuelve a cobrar protagonismo en Alicante gracias a la iniciativa de su bisnieto, Enrique Guardiola Riquelme. A mediados de 2025, el diario INFORMACIÓN, tanto en su edición impresa como digital, se hizo eco de la lucha de este ciudadano por difundir el legado de su antepasado. De él partió la idea de reeditar de forma altruista el libro Alicante en el siglo venidero, recuperando para el público actual una obra fundamental que anticipaba modelos urbanos sostenibles, espacios públicos armónicos y una ciudad pensada para el bienestar de sus habitantes.

El texto original, fechado en 1897, evidencia la capacidad de Guardiola Picó para imaginar las posibilidades de crecimiento y transformación de Alicante a finales del siglo XIX. Su propósito no era lucrarse económicamente, sino compartir la visión de un profesional adelantado a su tiempo, comprometido con la “higienización” de la ciudad y con la corrección de sus carencias estructurales, siempre con la mirada puesta en el mar como eje de desarrollo.

Ahora, Enrique Guardiola ha logrado recuperar otro volumen inédito para el gran público, fechado en 1909, año del fallecimiento del arquitecto. En Reformas en Alicante para el siglo XX, Guardiola Picó denuncia las negligencias políticas de su época y analiza cómo la posición topográfica de la ciudad podía convertirse en una ventaja competitiva. El libro ofrece un detallado recorrido por barrios y zonas, describiendo los déficits del sistema de saneamiento y proponiendo soluciones concretas para mejorar la red de desagües.

Enrique Guardiola sujeta en sus manos un ejemplar del libro / Rafa Arjones

"Buscando en Google encontré este libro en una empresa dedicada al vaciado de pisos. Cuando alguien fallece, muchas veces se recurre a este tipo de servicios para deshacerse de todo, y en una de esas ocasiones apareció un ejemplar original", explica Enrique, que ha decidido costear la impresión de nuevas copias para distribuirlas de forma gratuita entre las personas interesadas. "No gano dinero con esto; solo quiero que su legado no se pierda", concluye.

Pero en este sentido, ¿qué importancia tiene José Guardiola Picó en la historia de Alicante? La respuesta puede darse observando la huella de Guardiola Picó en la provincia. Su firma permanece en numerosos enclaves emblemáticos por los que transitan a diario muchos alicantinos como la Casa Alberola, el casino de Torrevieja o el diseño urbanístico del barrio de Benalúa, donde incluso una calle lleva su nombre. Asimismo, fue el autor del proyecto que configuró la actual plaza de toros.

"Fue un visionario que se preocupó por la urbanización, las alcantarillas, los desagües y la conexión de la ciudad con el mar. Ya imaginaba paseos y proyectos que hoy vemos reflejados en Alicante. También cuidó la higienización de la ciudad y mejoró su infraestructura, proyectando un Alicante más habitable y moderno para su época", expresa el bisnieto del arquitecto, que advierte que parte de ese pensamiento visionario se encuentra plasmado en este segundo libro que ha reeditado con sus propios fondos.

Una foto de José Guardiola Picó cedida por su bisnieto / INFORMACIÓN

Un arquitecto y académico visionario

José Guardiola Picó (Alicante, 1836-1909) fue una de las figuras clave en la configuración de la Alicante contemporánea. Titulado como arquitecto por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, institución de la que llegó a ser académico corresponsal, desarrolló una intensa trayectoria profesional vinculada a la gestión pública y al urbanismo. Ejerció como arquitecto de la Diócesis de Orihuela y, durante cerca de cuatro décadas, aunque no de forma ininterrumpida, ocupó el cargo de arquitecto municipal de Alicante.

Su manera de entender la ciudad se inscribía plenamente en el movimiento del higienismo urbano, una corriente que defendía la necesidad de crear espacios abiertos, mejorar las condiciones sanitarias y ordenar racionalmente los núcleos urbanos para elevar la calidad de vida de la población. Desde esta perspectiva, Guardiola Picó impulsó numerosas intervenciones que ayudaron a transformar Alicante en una ciudad más moderna, funcional y saludable.

Retrato de Enrique Guardiola, bisnieto del arquitecto José Guardiola Picó / Rafa Arjones

Entre sus aportaciones más significativas destaca la planificación del barrio de Benalúa, proyectado como un ensanche de nueva planta inspirado en los modelos europeos de ciudad-jardín, donde se buscaba equilibrar el crecimiento urbano con la habitabilidad y el contacto con el entorno. El desarrollo fue promovido por la Sociedad Los Diez Amigos, de la que formaba parte el propio arquitecto. Como reconocimiento a su labor, una de las calles del barrio lleva hoy su nombre.

La impronta de Guardiola Picó se extiende por buena parte del paisaje urbano alicantino. Son obra suya intervenciones tan relevantes como el diseño del Paseo de los Mártires de la Libertad, actual Explanada de España, y otros proyectos en el ámbito portuario, la Casa Alberola, la plaza de toros o el pedestal del monumento dedicado a Eleuterio Maisonnave.

Una imagen de archivo de José Guardiola Picó / INFORMACIÓN

Además de su actividad como proyectista, desarrolló una notable faceta intelectual. Publicó numerosos artículos técnicos en la prensa local, posteriormente recopilados en volumen, y dejó obras de gran interés teórico. Entre ellas sobresale Alicante en el siglo venidero, un texto visionario en el que planteó cómo debería evolucionar la ciudad, reflexionando sobre sostenibilidad, estética urbana y bienestar ciudadano.

En sus páginas ya defendía la necesidad de abrir Alicante al mar, llegando a proponer un paseo litoral de cinco kilómetros entre la Albufereta y Agua Amarga, una idea que más de un siglo después se materializa con la retirada de las vías ferroviarias de la franja costera. Este ejemplar de Reformas en Alicante para el siglo XX sigue la estela de lo plasmado en la anterior obra.