Magia, teatro y danza para disfrutar el fin de semana en la provincia de Alicante

Una jornada de magia al estilo de «Ahora me ves»

El Teatro Principal de Alicante será escenario este fin de semana de Maestros de la magia, un espectáculo que reúne a algunos de los profesionales más prestigiosos del ilusionismo actual bajo la dirección del reconocido mago Jammes Garibo, Premio Nacional de Magia y artista habitual del emblemático Magic Castle de Hollywood. Inspirado en el éxito cinematográfico

, el montaje propone una experiencia visual y escénica pensada para todos los públicos, en la que confluyen distintas disciplinas del ilusionismo. Sobre el escenario, El Maestro, El Habilidoso, La Dama de la Magia y el Showman despliegan un repertorio de grandes ilusiones, magia escénica y efectos sorprendentes, combinando técnica, ritmo y espectacularidad. La propuesta está producida por José Vicente Garibo, con autoría y dirección artística de Jaime Garibo, y cuenta con una cuidada escenografía a cargo de Warrior Illusions. El equipo artístico se completa con los ayudantes de escena Juan Calderón y Konstantin Mariov, y un elenco formado por Jammes Garibo, Javi Martín, Nuel Galán y Marina. Maestros de la magia se representará en tres funciones: el sábado 27 de diciembre, a las 17.30 y 20 horas, y el domingo 28 de diciembre, a las 12 horas.

Lugar: Teatro Principal de Alicante

Fecha: Sábado 27 y domingo 28

Precio: Desde 22 euros

Oportunidad de ir al teatro en familia con «Nadal al Arniches»

La Conselleria de Cultura, a través del Institut Valencià de Cultura propone dentro de Nadal al Arniches una programación para todos los públicos con dos espectáculos con versiones contemporáneas de grandes clásicos de la literatura confeccionados por compañías valencianas: Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz. Mañana, a las 18.30 horas, la compañía Marea Danza sube al escenario su particular visión del cuento de Lewis Carrol con On està Alicia. Se trata de una versión contemporánea y muy particular que abre un nuevo enfoque en el que lo que eran las maravillas pasan a ser trampas y engaño. Por otra parte, Viaje a Oz, el Musical aterriza en el Arniches el domingo a las 18.30 horas. La obra, que cuenta con el sello de recomendación de La Red de Teatros y Auditorios de Titularidad pública de España, ganó el Premio al Mejor Espectáculo Familiar de los Premios del Teatro Musical 2023.

Lugar: Teatre Arniches de Alicante

Fecha: Sábado 27 y domingo 28

Precio: Desde 4 euros

La tradición de «El Cascanueces» se interpreta en Elda

El cuento onírico y evocador creado por Tchaikovsky se ha convertido en una obra clásica del ballet. La época navideña es la más demandada para disfrutar de esta pieza, que llega a Elda esta noche de la mano del Tchaikovsky National Ballet, que reúne a grandes figuras de la danza, la coreografía, la composición y la escenografía. La historia sucede en Alemania, en la casa del juez Stahlbaum, en Navidad. Una época de reencuentros familiares que desencadena una mágica batalla entre ratones y soldados que han cobrado vida tras un regalo: un cascanueces de madera.

Teatro Castelar de Elda.

Viernes, 20.30 horas.

Desde 40 euros.

«El lago de los cisnes» agota en Torrevieja

Llena de romanticismo y belleza, El lago de los cisnes es considerada la obra maestra más espectacular del repertorio de danza clásica. Un tema de verdadera poesía romántica donde el bien triunfa sobre el mal.