¡Al Turrón!, un festival gratuito para despedir el año en Las Cigarreras de Alicante

Los últimos resquicios culturales del año se concentran en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante. Este sábado 27 de diciembre, Matinal Sonoro y La Liada Gráfica se unen para dar forma al festival navideño ¡Al Turrón!, una jornada abierta al público que convertirá el recinto en un espacio para la música en directo, la autoedición y talleres creativos, entre las 11 y las 22 horas, en la zona exterior del centro cultural y en la Caja 2.

La programación arrancará con el taller Fanzinete, un espacio de creación colectiva cuyo objetivo es elaborar una publicación independiente que se repartirá por la tarde durante los conciertos. No obstante, previsiblemente no será el único fanzine en circulación, ya que uno de los grupos participantes, Las Chavalas, se caracteriza por editar pequeñas publicaciones caseras en cada una de sus actuaciones.

Las Chavalas emergen desde Alicante con un sonido alternativo de pop rock / Rafa Arjones

Ya por la tarde, de 18 a 20 horas, el exterior del recinto acogerá Seri Punki, un taller de estampación a cargo del colectivo DaGuten Escuela Gráfica de Barrio, con un enfoque práctico, desenfadado y con espíritu punk. Además, durante toda la jornada, entre las 11.30 y las 22 horas, se desarrollará La Mini Liadita Gráfica, una edición especial de La Liada Gráfica que reunirá stands de fanzines, ilustración y pequeñas publicaciones independientes, manteniendo la calidad gráfica que ha convertido a este proyecto en una referencia dentro del circuito alternativo.

Música en directo para cerrar el año

La música en directo también tendrá un papel protagonista gracias a la productora Santa Leonor, que ha diseñado una programación variada que arrancará con Pasapogas Hammond Quartet a las 12 horas. Este cuarteto combina el soul con influencias cercanas al jazz y se inspira en bandas como Billy Larkin & the Delegates.

Pasapogas Hammond Quartet serán los primeros en deleitar con música en directo a las 12 horas. / INFORMACIÓN

Por la tarde, a las 18 horas, subirán al escenario Las Chavalas, el grupo de moda en la provincia de Alicante, actualmente en proceso de creación de su primer trabajo discográfico. Liderado por las hermanas Claudia y Carla Sáez, el proyecto ha logrado consolidarse en la escena independiente, habiendo teloneado a artistas como Shego o La Banda de Late Motiv en su homenaje a Los Beatles.

El cierre musical correrá a cargo de los valencianos Deaf Devils, que presentarán su primer álbum homónimo antes de iniciar una gira por el Reino Unido en enero. Su propuesta, marcada por el punk & roll con tintes oscuros, recuerda a The Baboon Show, gracias a su carácter irreverente y a la energía de su frontwoman capaz de desatar el caos sobre el escenario.

Para amenizar la jornada, el evento también contará con DJs que pondrán música en directo. Todas las actividades de ¡Al Turrón! son de entrada gratuita, aunque es necesaria inscripción previa para participar en el taller Fanzinete.