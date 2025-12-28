Se marcha un año taurino para la historia

Pocos finales de temporada se pueden contar con tantos titulares, pero este año que se va ha marcado un antes y un después en la historia taurina, algo así como el inicio de una nueva era: el antes y el después de Morante. El diestro de la Puebla del Río, a sus 46 años ha conseguido hacer lo que parecía imposible: dar una nueva vuelta de tuerca a la tauromaquia existente, un hecho que ha puesto a cavilar a todo el escalafón. ¿Cuál ha sido la manera de hacerlo? La respuesta es muy sencilla: ofrecer lo auténtico, la verdad en cada tarde, y lo ha hecho un torero que no tiene redes sociales, que no sabe lo que es un equipo de comunicación ni ninguna estrategia de marketing. La grandeza de Morante se mide también en la cantidad de gente joven que ha caído seducida por lo genuino, por lo diferente y por ese marchamo de lo que es único.

José María Manzanares fue el gran triunfador de la Feria de Hogueras, cortando cuatro orejas en la misma tarde. / Rafa Arjones

Lo de Morante nadie lo esperaba, posiblemente ni él, pero lo ha hecho y ha conseguido estar en todos los informativos, en todos los titulares. Si se trata de demostrar valor, Morante ha sido el más valiente porque se ha pasado los toros de la manera más lenta y ajustada que se puede imaginar, vamos, lo que es arrimarse. Ése es el verdadero valor, el que torea muy despacio, que traza un muletazo muy largo y que casi se roza el pitón con su taleguilla y así con cinco o seis series de varios muletazos. Salamanca, Jerez, Sevilla, El Puerto de Santa María o Madrid, entre muchas otras ciudades, han sido testigos de lo único y de lo auténtico. Pueden elegir cualquiera de esas tardes porque han sido todas sublimes. Y es que con Morante se podrían llenar páginas y páginas de texto intentando explicar lo inexplicable, pero la realidad es que nos ha conquistado a todos. Morante no es sólo un torero, es un acontecimiento en sí, una categoría o, como dice el propio Rubén Amón, «es una religión civil». Su conversión en ídolo de masas y en icono de la llamada contracultura, la que desafía lo establecido, ha sucedido en la temporada de su vida como torero, sublimada con las dos orejas cortadas en Madrid, que precedieron a su adiós quitándose con sus propias manos el añadido o coleta desde los mismos medios de la plaza de Madrid. Veremos lo que depara el futuro, pero recuerden que Morante no se cortó la coleta, simplemente se la quitó.

Quien sí se la cortó mucho tiempo atrás fue Rafael de Paula, el torero del capote lacio y del lance eterno, el gitano de Jerez dotado con el talento y la gracia del arte, un torero que fue referente artístico de toda una generación y que tuvo muchas luces y más sombras. Paula nos dejaba este año en noviembre de manera repentina, llevándose consigo ese tarro de esencias del que era dueño, el mismo que nadie vende y que no se puede comprar. Una semana más tarde, otro grande del toro, Álvaro Domecq, también nos decía adiós dejando tras de sí un legado impagable de amor al toro y al caballo. Ganadero de «Torrestrella», su dedicación y conocimiento del toro bravo le hizo posicionarse entre los criadores más importantes de la historia y su dominio del caballo le dio la gloria definitiva. Se iba un señor con el que todo el mundo podía hablar.

Pero más allá de ídolos que se han ido, el otro gran titular nos pilló a todos por sorpresa. En la mañana del sábado 22 de noviembre, un escueto comunicado de cuatro líneas marcaba el inicio de una nueva era en Sevilla y el adiós de una empresa todopoderosa y con más de 93 años de vida. La empresa Pagés, gestora hasta hoy de la Maestranza, quedaba fuera de su feudo y un empresario sevillano llamado José María Garzón tomaba el relevo. Otro de esos hechos históricos que suceden de repente, una mañana. Ahora la empresa de Garzón, llamada «Lances de Futuro», tendrá que demostrar que es capaz de mantener en Sevilla el mismo nivel y además darle un toque de novedad y un aire de cambio.

En Alicante y en la Feria de Hogueras también sucedió un hecho poco habitual y es que, pese al gran nivel de los actuantes, una figura de la tierra, José María Manzanares, logró cumplir el sueño de cortar cuatro orejas en la misma tarde, un hecho que le coronó como gran triunfador del ciclo sin discusión y que le hizo conquistar para siempre a sus paisanos. Manzanares es el gran referente de los toreros con madurez, experiencia, poso y peso, y uno de sus grandes secretos ha sido el abandono para sacar precisamente su mejor versión. Por delante, Manzanares tiene un año repleto de compromisos y grandes citas y, a tenor de lo visto en la feria de Hogueras, 2026 será un gran año para la figura alicantina.

Muchos avatares y muchas sorpresas se han vivido en la parte final del 2025. No todas han podido contarse en estas líneas, pero todo junto nos hace esperar un año entrante al menos tan trepidante como inédito.