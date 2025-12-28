El punk español tiene su cómic y rinde homenaje a una docena de bandas de Alicante

Dos de los personajes más representativos del cómic español hacen un retrato del punk nacional en un libro que sirve de homenaje al género. El viñetista Carlos Azagra y la colorista Encarna Revuelta vuelven a dar vida a Pedro Pico y Pico Vena, el punkarra y el skinhead que salieron por primera ver en la revista El Jueves en 1984 y que, desde ese momento, han tenido una andadura muy prolífica tanto dentro como fuera de la publicación mensual.

Su estilo sucio y auténtico vuelve a estar presente en un cómic que narra la historia de un género musical que nació con vocación combativa y que ha marcado a toda una generación en España. La cultura punk sigue muy viva en el país, siendo una de las escenas que permite la proliferación de bandas más allá de los centros neurálgicos de Madrid y Barcelona. Por eso, en Historias del punk (Grafito Editorial) se incluyen referencias a grupos alicantinos que han moldeado, y siguen haciéndolo, un género marcado por la crítica social.

Los personajes Pedro Pico y Pico Vena cuentan la historia del punk en España / INFORMACIÓN

Entre ellos destacan bandas como los míticos Maniática, de Villena; Disidencia, de Onil; o Aznar Youth, de Alicante. También se mencionan otras formaciones de la provincia, como Konsumo Respeto, Mata-Ratas, Alademoska, Gayola, RkeR, Alkayata, El Kamión de la Basura y Kaldo Kasero, así como un homenaje al ilustrador Joaquín Ladrón, alma de este movimiento, fallecido el pasado año. "Es un homenaje a todos los grupos que han formado parte de la escena, una manera de conectar con tantos años de historia", explica Carlos Azagra.

Es la Biblia del punk español, un decálogo de un género que explotó a finales de los años 70 en Reino Unido con bandas como Sex Pistols, The Clash y The Damned, y después con grupos estadounidenses de la talla de Ramones, The Dead Boys y Blondie. "Si algo tiene el punk es que ha sido alma mater de muchas bandas, un género facil de tocar que se ha tornado importante en el mundo underground", expone el ilustrador. Porque es el género nacido para ser de altavoz para las clases bajas, que no tenían capacidad de dar clases y acabaron tocando de forma autodidacta.

"Lo que distingue al punk es su capacidad de reflejar lo que ocurre en las calles, ese sentimiento de rabia de la gente, sobre todo de la clase obrera. Ha sido la vanguardia de un estilo musical que escupía bilis al sistema. Es algo muy fresco, sencillo y al alcance de cualquiera: con un par de guitarras y una batería puedes crear algo; solo hacen falta ganas e imaginación", señala Azagra, que rinde homenaje al género en un libro que ya alcanza su tercera edición.

Democracia que no entiende de números

Todos conocemos el legado de bandas como La Polla Records, Kortatu, Boikot, Piperrak o Lendakaris Muertos. Por eso, no tendría sentido hacer un tributo al género centrándose solo en los grupos que coparon los titulares y conectaron con el público generalista. En Historias del punk aparecen bandas que no movieron grandes masas, otras que desaparecieron tras un único disco, o jóvenes que actualmente buscan un lugar en la escena replicando lo que escucharon de sus referentes.

Portada de "Historias del punk", que ya va por la tercera edición / INFORMACIÓN

Es la democratización de la cultura, donde Azagra y Revuelta valoran a los grupos sin importar su notoriedad o vigencia mediática. Algo que muchas de las bandas incluidas agradecen: "Ahora que vamos por la tercera edición, muchos grupos, incluso aquellos que no conocía personalmente, valoran positivamente este homenaje y nos dan las gracias por incluirles", señala Azagra. "Queremos que sea representativo de toda España, desde Canarias hasta Alicante. Al final, eso genera unidad, algo que no siempre se ve ni en los carteles de los festivales".

Autores entre Extremoduro y El Jueves

El ilustre Carlos Azagra es ampliamente conocido en el mundo de la viñeta en España. Nacido en Morón de la Frontera y criado en Zaragoza, en los años 80 se trasladó a Santa Coloma de Gramanet, donde comenzó a trabajar para fanzines emergentes y revistas de cómic como Makoki o El Víbora. Se lanzó de lleno a esta profesión, que incluso estuvo a punto de llevarle a la cárcel por un dibujo de la Virgen del Pilar desnuda. Sin embargo, su carrera prosperó, y en 1984 fichó por el semanario El Jueves, donde trabajó hasta 2014.

Una viñeta incluida en el cómic de Azagra y Revuelta / INFORMACIÓN

Fue en esta publicación donde aparecieron Pedro Pico y Pico Vena, sus personajes más populares y protagonistas de Historias del punk. Paralelamente, Azagra ha continuado colaborando con fanzines y lanzando novedades editoriales como TBO, Labordeta o Macaria. Además, una de sus ilustraciones más famosas aparece en la contraportada (o segunda portada) del disco Deltoya de Extremoduro. Esta obra se realizó con dos tratamientos de color: uno más agresivo, creado por Azagra, y otro más suave, firmado por Encarna Revuelta, utilizado para el sencillo Sol de invierno.

Por su parte, la trayectoria de Encarna Revuelta ha seguido un camino paralelo al de su compañero y pareja de vida, aunque también ha aportado color a otros dibujantes de renombre como Tabaré, Ivá, Rai Ferrer, Pepónio o XCAR, y ha trabajado en proyectos educativos, carteles, portadas para grupos musicales y revistas. Entre sus colaboraciones más destacadas se incluyen Historias de la puta mili, Makinavaja y los álbumes de Pedro Pico y Pico Vena.