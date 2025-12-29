El arte fotográfico del alicantino Mitar Terzic regresa a China

Mitar Terzic, artista visual de origen montenegrino afincado en Alicante desde hace tres décadas, vuelve a mostrar su obra en China después de que en septiembre de 2024 interviniera en el Pingyao International Photography Festival del país asiático. Ahora lo hace en la Third international Image Biennal en Quanzhou, en la que figura como el único artista español dentro de un centenar de artistas participantes chinos y de otros países, en el museo Huaguang, de 7.000 metros cuadrados. Termina así el año Terzic con esta exposición y tras haber sido uno de los 25 finalistas en los premios de fotografía en blanco y negro LensCulture Black & White Photography Awards 2025, siendo también el único español entre miles de propuestas llegadas de 140 países.

El fotógrafo Mitar Terzic, afincado en Alicante desde 1994 / INFORMACIÓN

La obra con la que Terzic regresa a China en esta exposición, que se mantiene hasta mediados de enero de 2026, es una parte de su proyecto Welcome back Mr. Malevich (Bienvenido de nuevo, Sr. Malevich), uno de los pocos realizados en color por este maestro de la fotografía en blanco y negro que tiene como base de su trabajo la imaginación.

Cartel de la exposición de Terzic en China / INFORMACIÓN

Welcome back Mr. Malevich está inspirado en las pinturas del artista Kazimir Malevich (Kiev, 1879-San Petersburgo, 1935), uno de los artistas significativos del siglo XX creador de su propio estilo pictórico, el Suprematismo, que enfatiza la supremacía del color y la forma en la pintura, y conocido por sus figuras sin rostro que hablan de ideas como la manipulación y el control de las masas.

Una de las imágenes de "Watchers" (Vigilantes) / Mitar Terzic

"En este proyecto, utilizando la estética e iconografía de Malevich, intenté mostrar algunos de los desafíos de la persona contemporánea en la sociedad moderna", explica el propio Tertzic, que traslada esos principios a sus imágenes borrosas donde "la ausencia del rostro habla de la pérdida de identidad" y "las posturas robóticas recrean la sensación de alienación y automatización de los personajes" mientras los colores pálidos "acentúan la atmósfera de soledad, apatía y falta de emociones".

Una de las imágenes expuestas del proyecto "Watchers" de Terzic / INFORMACIÓN

Mitar Terzic muestra en Quanzhou 18 obras de 80 x 80 centímeros de esta serie formada por una treintena de piezas, que siguen el tema central propuesto de la tercera bienal, el presente y el método, con el que transmitir reflexiones sobre el momento actual y el futuro, en el que el arte pueda servir de camino para superar la confusión y el agotamiento de una sociedad que avanza a velocidad de vértigo.

A su vez, el fotógrafo concluye el año habiendo sido uno de los 25 finalistas del premio LensCulture de fotografía en blanco y negro 2025, organizado por esta plataforma mundial de fotografía creada desde Holanda, que ha contado con participantes de un total de 140 países. Se trata de uno de los mayores escaparates internacionales para los profesionales de la fotografía, cuya propuesta se puede contemplar en la web de LensCulture con los 37 mejores trabajos, entre los ganadores y los finalistas.

"Araquiel", del proyecto "Vigilantes", de Mitar Terzic / INFORMACIÓN

"Estar entre los finalistas de este premio te da cierto prestigio porque tiene un peso dentro del mundo global del arte de la fotografía", apunta el artista alicantino, que fue seleccionado con su proyecto Watchers (Vigilantes) , inspirado en unos seres angelicales que salen mencionados en el libro hebreo del Génesis, culpables de desatar el caos en el mundo.

Sobre Mitar Terzic

Mitar Terzic se inspira en la historia, la literatura, el cine y la filosofía, construyendo imágenes narrativas moldeadas por la imaginación y la indagación simbólica. En su proceso creativo, todo el atrezo y el vestuario son elaborados a mano por el propio artista: un proceso complejo, a menudo a gran escala, en el que la captura fotográfica es solo el paso final.

Su trabajo ha sido publicado en numerosas revistas internacionales, incluidas Vogue Francia, Life Magazine China, GUP Magazine (Ámsterdam), The Eye of Photography (París), Réponses Photo (París), OpenEye (Francia) y Musée Magazine (Nueva York). Terzic ha realizado exposiciones individuales en París, Arlés, Angulema (Francia), Barcelona, Krasnodar-Moscú, Pingyao (China), Saint-Étienne (Francia), Herceg Novi (Montenegro), Belgrado (Serbia), Villena (España), Campello (España), Alicante (España) y Rijeka (Croacia). Ha sido premiado en festivales de fotografía de Moscú y Londres. En 2022, fue artista invitado en el Festival PhotoVisa (Rusia) y en 2024, artista invitado como expositor y conferenciante en el Festival Internacional de Fotografía de Pingyao (China).

Su película Chats with Felix (2021) ganó Mejor Fotografía en el Bridge Festival de Vancouver, fue finalista en el Festival de Cine de Osaka, recibió una Mención de Honor en Cannes Shorts y fue seleccionada oficialmente en festivales de Moscú, Praga, Madrid, Ibiza, Brooklyn, Múnich y Marbella. Su película Tales from Lemuria (2022) ganó el segundo y tercer premio en el Festival de Esmirna, recibió una mención de honor en el Festival de Cine de Berlín Kiez y fue seleccionada oficialmente en los festivales de Milán y Budapest.