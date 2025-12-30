Alicante arrancará 2026 con el rodaje de una película internacional

La ciudad de Alicante sigue siendo un polo de atracción para rodajes, tanto de cine como de series y programas de televisión o videoclips y anuncios publicitarios. Según los datos de Alicante Film Office, dependiente del Patronato Municipal de Turismo, la capital de la provincia ha acogido este año que termina un total de 54 producciones audiovisuales, seis más que el año anterior, por el tirón de los programas de televisión, pero sin olvidar los proyectos cinematográficos.

De hecho, según las mismas fuentes, este próximo año está previsto que arranque con el rodaje de una producción internacional durante el primer trimestre de 2026, que arrastrará a un equipo de alrededor de un centenar de personas que pernoctará durante varias semanas en hoteles de la ciudad.

Se trata de la película People of the book, título que dirigirá el estadounidense Michel Haussmann (El rey del fin del mundo) con la productora Global Films Media Productions, cuyos responsables se han desplazado este año desde Reino Unido hasta Alicante para descubrir localizaciones, según han indicado fuentes de Alicante Film Office, que han señalado que tienen previsto rodar en el castillo de Santa Bárbara así como en otras partes de la ciudad, y puede que en otros emplazamientos de la provincia, ya que ese mismo mes de diciembre han realizado otro viaje de inspección. Es probable que esta producción recale en Ciudad de la Luz pero desde el complejo cinematográfico no han facilitado ninguna información sobre rodajes, como tampoco desde la Conselleria de Innovación.

Preparativos del rodaje de "El cautivo" de Alejandro Amenábar en el castillo de Santa Bárbara en 2024 / ALEX DOMINGUEZ

En el perfil en redes sociales de la empresa británica Counterpoints, que colabora en el casting para los papeles principales, se indicaba en noviembre que las fechas de producción serían de nueve semanas a partir de mediados de enero de 2026 en España; aquí la otra productora que figura es Good Films Collective. También se añade que la película está basada en la novela histórica con el mismo nombre de Geraldine Brooks, de 2008, "un drama de múltiples capas que abarca continentes y siglos siguiendo el extraordinario viaje de la Hagadá de Sarajevo, uno de los manuscritos más preciados del mundo", se explica.

Medio centenar de producciones en la ciudad

En el balance de rodajes del año, del que el Ayuntamiento de Alicante ha informado este martes, se señala que Alicante cierra 2025 con 54 producciones entre películas, cortos, documentales, series, programas de televisión, anuncios y sesiones fotográficas, lo que supone un 12% más que en 2024 por el auge de los programas televisivos que han elegido la ciudad como escenario, que se han triplicado.

Un largometraje, ocho cortometrajes, cinco documentales y dos series encabezan la actividad audiovisual tramitada por Alicante Film Office (AFO), mientras que la ciudad también ha sido elegida para spots televisivos y sesiones fotográficas comerciales de firmas internacionales tan conocidas como Karl Lagerfeld, Cosmopolitan y Ouigo. Y nacionales como Sprinter y Gioseppo. En total 16 sesiones de fotos y 5 anuncios publicitarios.

Rodaje de un spot publicitario en la Casa de la Festa / Jose Navarro

La presencia de programas televisivos ha sido una de las notas destacadas de este año con 14 grabaciones, entre las que se encuentran un programa de MasterChef, Zoom Tendencias, Página 2 (con María Dueñas), Planes Cuatro y el concurso Lo sabe no lo sabe. Seis de los catorce programas han sido internacionales que se han desplazado a grabar a Alicante.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha valorado muy positivamente estos datos "que confirman el interés que despierta Alicante como plató en diferentes producciones", tras indicar que AFO "continúa trabajando para captar más producciones nacionales e internacionales y facilitarles la labor aquí de manera que se siga generando empleo y riqueza gracias a las contrataciones locales que generalmente llevan a cabo y a los alojamientos en hoteles y apartamentos de los equipos técnicos y artísticos". También ha destacado "la imagen y proyección turística de la ciudad que conlleva ser el escenario de historias de cine, de programas de televisión o de catálogos comerciales".

El año pasado 2024 se registraron 48 rodajes. En concreto fueron cuatro películas, dos series, cuatro cortos, cuatro documentales, dieciséis reportajes fotográficos, nueve spots publicitarios, cuatro videoclips y cinco programas de televisión tanto nacionales como internacionales los que eligieron la ciudad para sus proyectos.

Un centenar de acciones en la provincia desde Costa Blanca Film Commission

Durante 2025, la Costa Blanca Film Commission ha ayudado a más de 100 rodajes en la búsqueda de localizaciones así como en la gestión de permisos y o empresas service de la provincia, experimentado un incremento aproximado del 25 % en el volumen de rodajes respecto a 2024, consolidando su posición como uno de los territorios más activos del arco mediterráneo para producciones nacionales e internacionales, según han señalado desde esta oficina, dependiente del Patronato Provincial de Turismo.

Entre las producciones más relevantes rodadas total o parcialmente en la provincia destacan:

The Wigman , una producción danesa, que muestra el interés de la industria audiovisual nórdica por la Costa Blanca.

, una producción danesa, que muestra el interés de la industria audiovisual nórdica por la Costa Blanca. Videoclips musicales de artistas como Raúl Mera.

de artistas como Raúl Mera. Reality show de una cadena de televisión alemana dirigido a público adolescente, un formato de larga duración que implica estancias continuadas, uso intensivo de localizaciones y un impacto económico sostenido en el tiempo, además de una fuerte exposición en mercados internacionales.

dirigido a público adolescente, un formato de larga duración que implica estancias continuadas, uso intensivo de localizaciones y un impacto económico sostenido en el tiempo, además de una fuerte exposición en mercados internacionales. Campañas publicitarias para marcas de primer nivel como Springfield y Birkenstock así como un spot de la ONCE, que han encontrado en la provincia escenarios diversos para producciones de alta calidad visual.

Rodaje de "Enemigos" de David Valero en 2024 Alicante / Pilar Cortés

En cuanto al impacto económico, y tomando como referencia estudios de film commissions españolas y europeas, el gasto directo diario de una gran producción cinematográfica o de una serie internacional puede situarse entre 150.000 y 300.000 euros, señalan desde Costa Blanca Film Commission, mientras que los rodajes publicitarios, videoclips y formatos televisivos generan un elevado retorno en periodos más cortos, con un importante consumo de servicios locales (alojamiento, restauración, transporte, empresas técnicas, construcción de decorados y personal).

Con estos parámetros, se estima que el conjunto de rodajes desarrollados en la provincia de Alicante en 2025 ha generado un impacto económico directo e indirecto de entre 25 y 35 millones de euros, aunque en este balance se incluyen producciones como El cautivo o Nero, que se desarrollaron principalmente en 2024.