Los conciertos de Año Nuevo más esperados en la provincia de Alicante

No hay Año Nuevo que se estrene sin la popular música de Strauss, una tradición que cada año renuevan teatros de todo el mundo sin excepción, incluidos los auditorios de la provincia de Alicante, que ofrecen conciertos para dar la bienvenida al nuevo año en muchas localidades del territorio entre el jueves, 1 de enero, y el domingo día 4.

Esta propuesta no falla nunca en el Teatro Principal de Alicante, que este jueves presenta, a las 19 horas, el Gran Concierto de Año Nuevo con la Strauss Filarmónica Orquesta, formada en el año 2020 por el director de orquesta Víctor Cano. Para esta entrada en 2026 ha preparado un programa de gran belleza coincidiendo con los valses, polcas y marchas al más puro estilo vienés y contará también con participación estelar del tenor español de origen cubano Andrés Sánchez Joglar.

Beatriz Fernández Aucejo dirigirá a la OSCE en el Gran Teatro de Elche este jueves / MAY ZIRCUS

Tampoco se pierde este concierto el Gran Teatro de Elche, que ofrece, el mismo día y a la misma hora, su Brindis de Año Nuevo a cargo de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche (OSCE), que cuenta con Beatriz Fernández Aucejo como directora invitada. Juntos recorrerán un viaje sinfónico por Europa a través de un repertorio con obras de G. Rossini, P. Tchaikovsky, G. Bizet, A. Glazunov, Johann Strauss II, P. Tchaikovsky y Johann Strauss II.

El viernes, 2 de enero, a las 19 horas, Concierto de Valses y Polkas al más puro estilo vienés en el Auditori Teulada Moraira, que llevará a buen puerto la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo con el director Juan A. Ramírez a la batuta.

El sábado, 3 de enero, a las 20 horas, la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy organiza en el Teatro Calderón de Alcoy el concierto de Año Nuevo con la European Strauss International Orchestra, integrada por solistas internacionales residentes en la Comunidad Valenciana, y dirigida por Francesc Estèvez, de Ondara. La actuación cuenta con la participación de la soprano Theminse Schaffer (Viena) y el tenor Rafael Álvarez (Praga), quienes recorrerán con la orquesta las obras de Johann y Josep Strauss, Ponchielli, Puccini, Supeé, Arditi, y Offennbah, entre otros compositores.

Concierto de Año Nuevo y Reyes a cargo de la Orquesta Sinfónica de Torreieja, hace un año / INFORMACIÓN

Por último, el Auditorio Internacional de Torrevieja, junto a la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y con Leonardo Martínez al frente, ofrecen el Concierto de Año Nuevo y Reyes con una doble sesión: el 3 y 4 de enero, a las 19 horas, celebra la decimosexta edición del tradicional concierto, que interpretarán al público los clásicos valses y polkas al estilo de Viena. Esta edición estará además dedicada a las danzas y tendrá algún guiño al mundo de la ópera.