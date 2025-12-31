Marineros, soldados, curas... La intrahistoria de 'Un año más', el himno de Mecano que suena cada Nochevieja en la Puerta del Sol

Es difícil imaginarse un 31 de diciembre sin la canción que Mecano alumbró en 1988. Han pasado 37 inviernos y, aún así, ojo, 'Un año más' no ha dejado de sonar cada Nochevieja. Se ha convertido en un mantra para recibir con buen augurio el nuevo año. "Hacemos el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás", canta Ana Torroja. Y, claro, de inmediato, cierta nostalgia inunda la comilona de turno. Dos versos son suficientes para trasladarnos hasta la Puerta del Sol. No hace falta haberla pisado para revivir los recuerdos que se forjaron en torno a ella. Algunos a pie de calle. Otros a través de la pantalla. Pero siempre, siempre, siempre con su reloj en la pupila. Tomar las uvas era lo de menos. Aquí lo importante, aunque entonces no le diéramos importancia, ay, era sentir que la vida estaba dándote otra oportunidad. Con los tuyos. Arropado. Escuchar el tema de Nacho Cano, en el fondo, qué bonito, es revivir aquello que tan felices nos hizo. No falla. Y no es casualidad. Algo pasó cuando lo escribió.

'Un año más' es la fotografía de los últimos minutos que nos separan de cada 1 de enero. Esta fue, precisamente, la idea que inspiró a Cano para componerla. "Surgió cuando la televisión aún era en blanco y negro. Hice una descripción de mi memoria, donde aparecían grupos de marineros, soldados, sacerdotes... Ocurría algo importante: todos nos uníamos alrededor de este evento. Este espíritu fue el que me motivó a hacer la canción", contó en una entrevista publicada en 'ABC'. Fue el tercer sencillo de 'Descanso dominical', su quinto elepé.

Mecano, fotografiados en Madrid en 1998. / JAVIER SALAS

Lo lanzaron el 5 de diciembre de 1988 junto a Mujer contra mujer y, en cuestión de días, este tecno-pop reventó las listas. No fue el único: este disco ratificó el don de los hermanos Cano para componer éxitos que, en este caso, además, dieron el salto internacional. De hecho, fue el primero en despachar un millón de copias en España. "Son inteligentes, exigentes y competitivos. Es cierto que a la hora de escribir trataban de hacer siempre la mejor canción. Por ello, en cada álbum se superaban a sí mismos. Yo tenía mis favoritas. Si me pedían mi opinión, la daba. Ahora bien, ellos siempre tenían muy claro cuáles entrarían", relató Torroja a 'Vanity Fair'. Dicho pique, tal y como explicó en el reportaje, terminó beneficiando a Mecano. Sólo de este cancionero salieron 'No hay marcha en Nueva York', 'Los amantes', 'La fuerza del destino' y 'Eungenio Salvador Dalí', entre otras.

Portada de 'Descanso dominical', el quinto álbum de Mecano. / ARCHIVO

El furor fue tal que 'Un año menos' tuvo su correspondiente versión en italiano: 'Un anno di più'. Sin embargo, la repercusión no fue la esperada: 'Figlio della luna' fue el primer proyecto que la banda de Madrid editó en un idioma extranjero y el único que no incluyó ningún tema en español. Todos los cortes fueron adaptados por el compositor Marco Luberti. "Ma nonostante tutto evviva l'anno nuovo e nonostante il brutto sono qui che bevo, alla salute mia che sono ancora vivo per quest'altr'anno ridere io devo", interpretaba Torroja en la adaptación ítalica.

Por las víctimas del covid-19

"A todo el mundo le hace mucha ilusión que canten sus temas. Que lo hagan tanto tiempo después de haberlos hecho y en un momento tan significativo, donde lo que buscamos es unir a las familias y los momentos de celebración, es fantástico", añadió Cano días antes del hito que tuvo lugar en 2020. En la Navidad del covid-19 los contactos entre personas estaban limitados. Hubo quien, con tal de no contagiar a sus mayores, por ejemplo, prefirió pasar la fiesta en la distancia. Fue una época extraña, en la que el número de fallecidos por este coronavirus no paraba de aumentar. Para rendirles homenaje, Cano recuperó 'Un año más' junto a Kuve en una Puerta del Sol desértica. La estampa asombró a un país que observaba incrédulo por primera vez lo que estaba sucediendo. Aquel gesto recibió duras críticas dada la situación sanitaria. Lo tacharon de frívolo en un año con tantas pérdidas. Quizá, por ello, hoy no tanta gente lo tenga tan presente.

En 2019, en cambio, se versionó en un concierto organizado en Latinoamérica que dejó huella entre la población: Carlos Rivera, Reik, Yuri, Pandora, Natalia Jiménez, Vetino, Matisse, Arthur Hanlon y Manuel Medrano realizaron su particular adaptación del clásico. Más tarde se atrevieron con ella Zahara y Chanel. Incluso la incluyeron en 'Operación Triunfo' 2023.