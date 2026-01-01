El cine vuelve a Aspe con la creación del Cineclub Wagner: consulta qué títulos hay programados

Aspe no tiene cine desde hace décadas y ahora cubrirá parcialmente ese hueco con la creación del Cineclub Wagner, un proyecto impulsado por el Festival de Cine Pequeño de la localidad, con quince ediciones ya realizadas, y en colaboración con la Concejalía de Cultura del municipio, que exhibirá su primera película el próximo 9 de enero.

Tomando el Teatro Wagner como lugar de proyección, el cineclub ofrecerá películas de estreno cada dos viernes, además de una matinal de cine de animación un domingo al mes, pensada para el disfrute de toda la familia. Su línea editorial apuesta por títulos de alto valor artístico que han recorrido algunos de los festivales más prestigiosos del mundo, como Cannes, Venecia, San Sebastián, Berlín o Sitges, entre otros.

"Me ha costado mucho tiempo ponerlo en marcha", apunta Juan Torres, responsable del proyecto y director del Festival de Cine Pequeño, que presentó la propuesta al ayuntamiento hace tres años para dar uso al proyector de calidad comprado en 2015 para el teatro que apenas se utilizó. Esa falta de uso hizo inservible el proyector cuando se decidió ponerlo en marcha, explica Torres, hasta que el pasado verano se pudo reparar el aparato.

Logo del Cineclub Wagner / INFORMACIÓN

"Elegimos el formato de cineclub porque el es difícil conjugar la programación del teatro con la de películas pero la idea es ofrecer tres sesiones de cine al mes, aproximadamente más de treinta al año con películas de estreno reciente o que llevan algunos meses. Lo habitual serán estrenos de tercera semana o de un mes", apunta el programador, que añade que esta "es una manera de dar una segunda vida a las películas y de devolver el cine a Aspe, que hace más de veinte años que no hay".

"Es una apuesta arriesgada porque el Ayuntamiento de Aspe financia el proyecto en un 30 % y el resto lo adelanto yo", señala Juan Torres, que prevé recuperar con la venta de entradas y con las ayudas a cineclubs que solicitará.

Más de cien personas inscritas para empezar

La iniciativa ha sido bien acogida por el público, ya que para acudir a las sesiones, y con la idea de hacer comunidad, hay que hacerse socio -la inscripción es gratuita- y ya hay apuntadas más de un centenar de personas, para un patio de butacas de 330 asientos.

Proyector del Cineclub Wagner / INFORMACIÓN

La inscripción puede realizarse de forma presencial, en el Teatro Wagner, y online, a través de la web del Festival Internacional de Cine Pequeño (www.festivaldecinepequeño.es), en el apartado Cineclub.

El precio de la entrada para cada sesión es de 5 euros, con la posibilidad de que por cada cuatro películas vistas, la quinta sea gratis.

La programación anual del Cineclub Wagner se desarrollará en dos periodos: de enero a mayo y de septiembre a diciembre.

Los primeros títulos programados hasta mayo

El Cineclub Wagner comienza su andadura el 9 de enero con la proyección del cortometraje documental Hijos de África, del director ganador de un Goya Julio Pérez del Campo, que asistirá a la sesión y participará en un coloquio con el público al término de la proyección, inaugurando así el espíritu participativo y divulgativo del cineclub.

Como adelanto de la programación de enero a mayo, aunque aún hay películas por cerrar, el público podrá disfrutar de los siguientes títulos:

Esa cosa con alas, de Dylan Southern (30 de enero)

(30 de enero) Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch (13 de febrero)

(13 de febrero) Novelda-Japón, de Alfredo Navarro (6 de marzo)

(6 de marzo) Los domingos, Paula Ruiz de Azúa (13 de marzo)

Fotograma de "Tres adioses", próxima película de Isabel Coixet / INFORMACIÓN

El último vikingo, de Anders Thomas Jensen (10 de abril)

(10 de abril) Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe (19 de abril)

(19 de abril) Tres adioses, de Isabel Coixet (15 de mayo)

(15 de mayo) Alta Costura (Couture), de Alice Winocour (24 de mayo)

Las sesiones matinales de cine de animación son: