¿Eres actriz y cantante de entre 18 y 30 años? Hay un casting para ti en Alicante

La productora SomosArte ha convocado un casting en Alicante para seleccionar a la actriz protagonista de Eloise, el musical de Tino Casal, actualmente en fase de preproducción, y cuyo estreno, bajo la dirección del dramaturgo alicantino Juan Luis Mira, se prevé para el próximo otoño de 2026.

El casting se llevará a cabo en la sala Nuria Espert del Teatro Principal de Alicante el próximo viernes, 9 de enero de 2026, a las 17 horas.

Detalles previos antes de realizar la prueba

Las solicitantes, actrices y cantantes de edad comprendida entre los 18 y 30 años, deben enviar un wasap con su nombre y edad antes de las 14 horas del mismo viernes, 9 de enero, al número 692 90 25 64 (SomosArte), para realizar la preinscripción.

Cartel del musical de Tino Casal de SomosArte / INFORMACIÓN

Un acercamiento a la figura del icono musical

Eloise, el musical de Tino Casal es un proyecto que aborda la figura del músico asturiano a través de una historia de ficción escrita por Juan Luis Mira, autor de más de una veintena de musicales, a quien los productores le propusieron desarrollar el libreto y dirigir la obra.

Su propuesta, según ha avanzado a este diario, "no es un biopic al uso, sino una historia ficcionada" en la que una joven fan del músico entra en contacto con el artista y su mundo tras haber tenido un mal sueño.

Imagen de Tino Casal / INFORMACIÓN

La propuesta está ambientada en los últimos días de Tino Casal -falleció a los 41 años en un accidente de coche en 1991- y el musical, que cuenta con dos protagonistas principales y música en directo, pretende "acercar su figura a la gente más joven y recordar quién fue a través de sus canciones", agrega Mira.

¿Quién fue Tino Casal?

Tino Casal (Asturias, 1950 - Madrid, 1991) fue un artista multidisciplinar muy destacado durante la década de los 80 y una figura clave de la Movida madrileña. Sus canciones tecno-pop y su estética barroca y glam -de la que se empapó durante su residencia en Londres en los años setenta- hicieron que su música no pasara inadvertida en medio de la efervescencia cultural y cosechara grandes éxitos con temas como Embrujada, Champú de huevo o Eloise, su mayor hit. Autor de cinco álbumes de estudio, el músico, compositor y cantante, considerado por algunas voces el Bowie español, desarrolló también otras facetas, como productor de otros cantantes, pintor y escultor.