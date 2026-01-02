¿Eres actriz y cantante de entre 18 y 30 años? Hay un casting para ti en Alicante
La productora SomosArte convoca el próximo 9 de enero una prueba para seleccionar a la protagonista de "Eloise, el musical de Tino Casal"
La productora SomosArte ha convocado un casting en Alicante para seleccionar a la actriz protagonista de Eloise, el musical de Tino Casal, actualmente en fase de preproducción, y cuyo estreno, bajo la dirección del dramaturgo alicantino Juan Luis Mira, se prevé para el próximo otoño de 2026.
El casting se llevará a cabo en la sala Nuria Espert del Teatro Principal de Alicante el próximo viernes, 9 de enero de 2026, a las 17 horas.
Detalles previos antes de realizar la prueba
Las solicitantes, actrices y cantantes de edad comprendida entre los 18 y 30 años, deben enviar un wasap con su nombre y edad antes de las 14 horas del mismo viernes, 9 de enero, al número 692 90 25 64 (SomosArte), para realizar la preinscripción.
Un acercamiento a la figura del icono musical
Eloise, el musical de Tino Casal es un proyecto que aborda la figura del músico asturiano a través de una historia de ficción escrita por Juan Luis Mira, autor de más de una veintena de musicales, a quien los productores le propusieron desarrollar el libreto y dirigir la obra.
Su propuesta, según ha avanzado a este diario, "no es un biopic al uso, sino una historia ficcionada" en la que una joven fan del músico entra en contacto con el artista y su mundo tras haber tenido un mal sueño.
La propuesta está ambientada en los últimos días de Tino Casal -falleció a los 41 años en un accidente de coche en 1991- y el musical, que cuenta con dos protagonistas principales y música en directo, pretende "acercar su figura a la gente más joven y recordar quién fue a través de sus canciones", agrega Mira.
¿Quién fue Tino Casal?
Tino Casal (Asturias, 1950 - Madrid, 1991) fue un artista multidisciplinar muy destacado durante la década de los 80 y una figura clave de la Movida madrileña. Sus canciones tecno-pop y su estética barroca y glam -de la que se empapó durante su residencia en Londres en los años setenta- hicieron que su música no pasara inadvertida en medio de la efervescencia cultural y cosechara grandes éxitos con temas como Embrujada, Champú de huevo o Eloise, su mayor hit. Autor de cinco álbumes de estudio, el músico, compositor y cantante, considerado por algunas voces el Bowie español, desarrolló también otras facetas, como productor de otros cantantes, pintor y escultor.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Banco de Alimentos de Alicante se queda con la mitad de aportaciones tras la introducción de las tarjetas monedero
- En la UCI dos corredores de la San Silvestre de Mérida tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias
- Catorce detenidos por cerca de mil estafas con SMS fraudulentos enviados desde Torrevieja a todo el país
- Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
- Entra en vigor en Elche la ordenanza del patinete y las sanciones comenzarán tras Reyes
- Un barrio de Elche que tendrá que esperar a final de año para estrenar su nueva imagen
- ¿Hacia un mundo sin chocolate? La algarroba se erige en la alternativa al cacao
- El Consorcio rescata otra vez Torremendo como posible ubicación de la planta comarcal de basuras