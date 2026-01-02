Juana Francés, protagonista de una obra teatral de estreno en Alicante

Juana Francés -de cuyo nacimiento se cumplieron cien años en 2014- está presente en estos momentos en una gran exposición que se puede contemplar hasta finales de enero en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Aprovechando esta circunstancia, con los actos que aún colean por el centenario, el MACA ofrecerá el próximo 17 de enero en sus instalaciones el estreno de una pieza teatral sobre su vida a cargo de la compañía Recolectores Teatro.

La artista plástica alicantina (1924-1990), que ha sido objeto durante este tiempo de varias exposiciones, charlas, dos documentales -el de Natalia Molinos y el de Sol Spinelli-, y hasta una pieza de danza -En tierra de Juana- será ahora la protagonista de un texto teatral con ¡Viva Juana! La mujer y la ciudad.

El espectáculo, a cargo de Recolectores Teatro, es una producción del MACA y la Concejalía de Cultura de Alicante y cuenta con apoyo de la Conselleria de Cultura. Elaborado en pequeño formato, para cincuenta espectadores en cada función, ¡Viva Juana! pretende rendir homenaje a esta figura fundamental de la plástica española de la segunda mitad del siglo XX acercándose a su figura como mujer y como artista.

El equipo de Recolectores Teatro, en el MACA / Recolectores Teatro

A través de un texto poético de Juan Diego Cerdá no exento de humor, que interpretan las actrices Sara Torra y Merce Capdevila, la compañía presenta ahora su visión de Juana Francés desde la dramaturgia: "Nos acercamos a la complejidad de una mujer que no lo tuvo nada fácil para encontrar su sitio en el mundo del arte. Dos juanas, la artista y la persona, que dialogan, en continuo conflicto pero a la vez complementarias e imprescindibles", explica Iván Jiménez, responsable de la dirección, la dramaturgia y la fotografía para contar la historia "de una artista inconformista que dedicó su vida a hacer lo que más amaba".

"La figura nos lo pedía así. Es la artista más contemporánea que ha tenido Alicante, que triunfó dentro y fuera de nuestras fronteras, que expuso en Nueva York, en Londres o en las bienales de Venecia, y que sin ser feminista activista, siempre quiso que se la tratara igual que a un artista hombre, quería el lugar que le correspondía. Fue muy reconocida en su momento, pero en los años 80 pasó al olvido y el MACA, entre otros, la recuperó después", añade Jiménez, que aclara que las dos actrices representan a otros personajes masculinos mientras que los femeninos a los que se dirijan estarán entre el público.

Un momento del ensayo de la obra "¡Viva Juana! La mujer y la ciudad" / Recolectores Teatro

Completan la ficha artística de ¡Viva Juana! La mujer y la ciudad J. de Juanes en la escenografía, Carlos López en la música original y Davinia Fernández en el vídeo, además del vestuario de Sara Torra. La duración de la pieza, aún armándose, será de 50 a 55 minutos.

Programación de la obra para doscientas personas en el MACA

La propuesta teatral se estrena el 17 de enero y se repite después el 24 de enero, con dos pases en cada jornada a las 17.30 horas y a las 19 horas. La obra se mostró el pasado 27 de diciembre en un ensayo abierto al público a modo de work in progress en el propio museo tras lo que se ha determinado que el aforo por función sea de medio centenar de personas y así alcanzar a doscientos espectadores. El acceso será libre pero con inscripción previa, que se abrirá en unos días.

Las actrices Torra y Capdevila, que dan vida a Juana Francés / Recolectores Teatro

Itinerancia por centros de secundaria

La obra está pensada para espacios escénicos no habituales, como la Biblioteca del MACA, y después itinerará por institutos de enseñanza secundaria de Alicante y comarca, como ya hiciera Recolectores Teatro con la obra dedicada a Eusebio Sempere en la que visitaron diez centros.

"Nosotros nos ocupamos de montar la escenografía y el patio de butacas para cada sitio", afirma Iván Jiménez, que considera "importante que las nuevas generaciones conozcan quién fue Juana Francés, en un momento en el que las mujeres no eran personas, eran hijas, madres o mujeres de" y que este acercamiento se produzca "a través del teatro profesional y de calidad con esta obra, que tiene toques de humor y mucho ritmo".