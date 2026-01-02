Seis propuestas de artes escénicas para disfrutar este fin de semana en Alicante

Magia para comenzar el año

Creer, reír y soñar Lugar: Gran Teatro de Elche Fecha: Domingo, 17 horas Entradas: 10 y 13 euros

Algunos lo catalogan como el mejor mago de la mente de España, sorprende y despierta entusiasmo por los escenarios porque le encanta dejar boquiabierto al público. El mentalista Toni Bright, natural de Elche, desde bien pequeño se sintió fascinado por el mundo de la magia y de la mente, lo que le ha llevado a recorrer buena parte de los teatros nacionales en los últimos veinte años.

Ahora vuelve a casa por Navidad para desplegar su magia con el espectáculo Creer, reír y soñar, un show diseñado en un formato que recorre los grandes éxitos de toda su carrera, pero que también incluye con muchas novedades.

Se trata de un espectáculo interactivo, ameno y dinámico, lleno donde los niños se lo pasan como adultos y los adultos vuelven a ser niños, ya que, como define el propio Bright, la magia puede unir en un mismo patio de butacas a tres generaciones diferentes.

Creer en lo imposible sin olvidar el toque de humor es la propuesta para empezar el año del ilicitano.

Un momento del musical original de Lilo y Stitch, "Ohana". / INFORMACIÓN

«Ohana», el musical original de Lilo y Stitch con voces en directo

Ohana Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Sábado, 12h y 17h Entradas: 15, 18 y 20€

El experimento 626, creado por el Doctor Jumba con el objetivo de generar destrucción, escapa y aterriza en Hawái. Allí conoce a Lilo, una niña solitaria que lo llama Stitch. Mientras Jumba y Pleakley intentan capturarlo, Stitch aprenderá el significado de la amistad y de la familia. Bajo esta historia se ha armado el musical Ohana, que cuenta con voces en directo y las canciones originales en un espectáculo para toda la familia.

El humorista Sergio Bezos. / INFORMACIÓN

El cómico Sergio Bezos lleva el humor al Principal de Alicante

Sergio Bezos Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Domingo, 18 horas Entradas: 12, 16 y 18 euros

Sergio Bezos, uno de los cómicos del programa La Revuelta (RTVE) de David Broncano, presenta su primer show en gira donde hablará de sus experiencias vitales con su peculiar punto de vista. Un espectáculo en el que la gente puede hacer lo que quiera y donde Bezos suele crear un ecosistema único en cada función revolucionando a los espectadores. Bezos ha colaborado en diferentes programas como La Resistencia, Ilustres Ignorantes, Vodafone Yu entre otros.

Un momento de la comedia musical "Estoy solo en casa". / INFORMACIÓN

Comedia musical en el Gran Teatro de Elche

Estoy solo en casa Lugar: Gran Teatro de Elche Fecha: Viernes, 17h Entradas: 14, 16 y 18€

Estoy solo en casa se inspira en las aventuras que protagonizó Macaulay Culkin en la película de 1990 cuando, por un descuido familiar, un niño se queda solo en casa por primera vez y debe defenderse de unos bandidos.

Manolo Costa y Mindanguillo, la pareja cómica galardonada en el mundo del ilusionismo. / INFORMACIÓN

Risa y magia van de la mano en el escenario

Dos payasos con mucha magia Lugar: Gran Teatro de Elche Fecha: Sábado, 17h Entradas: 12€

Manolo Costa y Mindanguillo son una pareja cómica galardonada en el mundo del ilusionismo que ahora vuelca su experiencia en el espectáculo Dos payasos con mucha magia, un show repleto de humor, ternura y asombro para toda la familia.

La Murga Teatro presenta "La ratita presumida", inspirada en el cuento de Perrault. / INFORMACIÓN

«La ratita presumida», en los años 50

La ratita presumida Lugar: Teatro Castelar de Elda Fecha: Domingo, 18h Entradas: Invitación Mesa ISAE

La Murga Teatro presenta La ratita presumida, inspirada en el cuento de Perrault. Una visión divertida de la historia que transporta a una estética de los personajes más próxima a los años 50 y al nacimiento del rock and roll.