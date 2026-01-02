FIN DE SEMANA | Artes escénicas
Seis propuestas de artes escénicas para disfrutar este fin de semana en Alicante
Los espectáculos Creer, reír y soñar, Estoy solo en casa y Dos payasos con mucha magia en Elche, el musical Ohana y el show de Sergio Bezos en Alicante o la obra La ratita presumida en Elda, entre la oferta
Magia para comenzar el año
Creer, reír y soñar
Lugar: Gran Teatro de Elche
Fecha: Domingo, 17 horas
Entradas: 10 y 13 euros
Algunos lo catalogan como el mejor mago de la mente de España, sorprende y despierta entusiasmo por los escenarios porque le encanta dejar boquiabierto al público. El mentalista Toni Bright, natural de Elche, desde bien pequeño se sintió fascinado por el mundo de la magia y de la mente, lo que le ha llevado a recorrer buena parte de los teatros nacionales en los últimos veinte años.
Ahora vuelve a casa por Navidad para desplegar su magia con el espectáculo Creer, reír y soñar, un show diseñado en un formato que recorre los grandes éxitos de toda su carrera, pero que también incluye con muchas novedades.
Se trata de un espectáculo interactivo, ameno y dinámico, lleno donde los niños se lo pasan como adultos y los adultos vuelven a ser niños, ya que, como define el propio Bright, la magia puede unir en un mismo patio de butacas a tres generaciones diferentes.
Creer en lo imposible sin olvidar el toque de humor es la propuesta para empezar el año del ilicitano.
«Ohana», el musical original de Lilo y Stitch con voces en directo
Ohana
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Sábado, 12h y 17h
Entradas: 15, 18 y 20€
El experimento 626, creado por el Doctor Jumba con el objetivo de generar destrucción, escapa y aterriza en Hawái. Allí conoce a Lilo, una niña solitaria que lo llama Stitch. Mientras Jumba y Pleakley intentan capturarlo, Stitch aprenderá el significado de la amistad y de la familia. Bajo esta historia se ha armado el musical Ohana, que cuenta con voces en directo y las canciones originales en un espectáculo para toda la familia.
El cómico Sergio Bezos lleva el humor al Principal de Alicante
Sergio Bezos
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Domingo, 18 horas
Entradas: 12, 16 y 18 euros
Sergio Bezos, uno de los cómicos del programa La Revuelta (RTVE) de David Broncano, presenta su primer show en gira donde hablará de sus experiencias vitales con su peculiar punto de vista. Un espectáculo en el que la gente puede hacer lo que quiera y donde Bezos suele crear un ecosistema único en cada función revolucionando a los espectadores. Bezos ha colaborado en diferentes programas como La Resistencia, Ilustres Ignorantes, Vodafone Yu entre otros.
Comedia musical en el Gran Teatro de Elche
Estoy solo en casa
Lugar: Gran Teatro de Elche
Fecha: Viernes, 17h
Entradas: 14, 16 y 18€
Estoy solo en casa se inspira en las aventuras que protagonizó Macaulay Culkin en la película de 1990 cuando, por un descuido familiar, un niño se queda solo en casa por primera vez y debe defenderse de unos bandidos.
Risa y magia van de la mano en el escenario
Dos payasos con mucha magia
Lugar: Gran Teatro de Elche
Fecha: Sábado, 17h
Entradas: 12€
Manolo Costa y Mindanguillo son una pareja cómica galardonada en el mundo del ilusionismo que ahora vuelca su experiencia en el espectáculo Dos payasos con mucha magia, un show repleto de humor, ternura y asombro para toda la familia.
«La ratita presumida», en los años 50
La ratita presumida
Lugar: Teatro Castelar de Elda
Fecha: Domingo, 18h
Entradas: Invitación Mesa ISAE
La Murga Teatro presenta La ratita presumida, inspirada en el cuento de Perrault. Una visión divertida de la historia que transporta a una estética de los personajes más próxima a los años 50 y al nacimiento del rock and roll.
Suscríbete para seguir leyendo
- La pausa de Verifactu deja al descubierto otras preocupaciones de los negocios
- Alicante arrancará 2026 con el rodaje de una película internacional
- Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad
- Catorce detenidos por cerca de mil estafas con SMS fraudulentos enviados desde Torrevieja a todo el país
- La Zona de Bajas Emisiones entra en vigor este 31 de diciembre en Elche: Estas son las restricciones
- El detenido por el incendio mortal de Crevillent amenazó a sus vecinos: “¡Lo vais a pagar muy caro!”
- La CHS reclama a los agricultores de la Vega Baja cerrar las tomas de riego del Segura ante el desembalse de agua salinizada del pantano de Santomera
- El Elche cerró la 2024-2025 con 7 millones de pérdidas... y prevé ganar 15 en la 2025-2026