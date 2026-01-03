No estamos lejos de que las nuevas generaciones lleguen a preguntarnos un día de estos, ¿qué es España? ¿un reino, una nación, un estado, un país, una federación o una quimera histórica?

Y por supuesto no sabremos qué puñetas contestarles, porque estaremos en una disyuntiva tan enmarañada que todo nos parecerá cierto y falso a la vez. Hemos pasado por tantos puntos de desintegración e integración que ya no se aclaran ni los historiadores más avezados.

Fuimos reinos, tuvimos extensiones allende los mares, acaparamos colonias en varios continentes, nos corrimos a «gorrazos» entre pueblos hermanos por trozos de tierra o por disensiones ideológicas y acabamos hablando de las dos Españas y, finalmente, el espíritu de unión siempre ha brillado por su ausencia, a pesar de tantos intentos de la historia.

Desde la infancia no inculcan la creencia de que la unión hace la fuerza y, de hecho, vamos de unión en unión por la vida, promocionando el trabajo en grupo, el asociacionismo, el cooperativismo, la cohesión entre los pueblos, las alianzas, las coaliciones y las ligas.

Pero en el fondo priman las tendencias individualistas en busca de la mejora de los intereses singulares. Si las uniones son desproporcionadas o desequilibradas, hay que intentar por todos los medios acabar con ellas.

No deja de ser un hecho que la corona no aglutina a todos los españoles, así como tampoco lo hace la bandera o el himno nacional. No tenemos parámetros simbólicos ni ideológicos que unan al pueblo, porque carecemos de las premisas y la voluntad para ello.

Cuando se derrumban los pocos y débiles estímulos que sustentan la unión de los españoles, como las incesantes subidas de los impuestos, la caída de la clase política en el mayor de los descréditos y la descomposición de los derechos sociales, aparecen los oportunistas de turno para levantar la voz de la independencia e intentar salir airosos, beneficiados y empoderados.

Ahora, cualquiera de las autonomías de este país puede legítimamente solicitar la independencia de España y erigirse en estado soberano. No les hacen falta antecedentes históricos, ni lingüísticos, ni culturales, únicamente la decisión y voluntad firme de desmembrarse de la utopía de una España única con identidad propia.

Parece que quedan lejos los planteamientos de un Estado Federal, con renovación de las clases políticas, eliminando la masa ingente de incompetentes con carné que ha producido España en las últimas décadas.

Cada día es más evidente que no somos capaces de unirnos bajo una misma identidad nacional y los que tendrían que poner las bases para conseguirlo, miran para otro lado sin ningún rubor y solamente se preocupan de mantener sus cotas de poder.