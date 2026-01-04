El alicantino Alex Rey saca la lengua en "Antitermitas"

«Una visita rutinaria al médico puede amargarte la mañana...» Con la brevedad habitual para resumir sus historias, así avanza el cortometrajista alicantino Alex Reyla sinopsis de Antitermitas, el nuevo trabajo de animación realizado exprofeso para Notodofilmfest, festival pionero online de cortometrajes creado por el cineasta Javier Fesser en 2001 e impulsado por la empresa de gestión cultural La Fábrica, en el que ha recibido tres nominaciones.

Rey opta a los premios de mejor guion, animación y distribución y saldrá de dudas el próximo 15 de enero durante la gala en los cines madrileños de Callao, donde se fallan los galardones.

«Me he presentado muchas veces a este festival, pero nunca había recibido tres nominaciones, y tampoco nunca a mejor guion, en un festival donde se presentan alrededor de 800 cortos y la gran mayoría son de ficción», explica Alex Rey.

El alicantino fue galardonado en Notodofilmfest en 2022 con El niño (Ребенок), que tenía de protagonista al presidente ruso Vladimir Putin. Ahora, en Antitermitas, vuelve a poner el foco en otro personaje, del que no llega a decir su nombre pero se parece mucho al primer ministro israel, Benjamin Netanyahu.

En el corto, el protagonista es un paciente a quien un médico con acento argentino comunica el diagnóstico de la enfermedad que padece. Esa mala noticia sirve a Rey para armar una historia de tres minutos y medio, con su toque de humor gamberro e irreverente, de la que se siente satisfecho «por haber hecho lo que me apetecía desde hace mucho tiempo».

Cartel de "Antitermitas" / INFORMACIÓN

«Quise hacer este corto para desahogarme con lo que pasa en Gaza, que me parece monstruoso lo que está haciendo Israel con la población palestina», apunta, tras aclarar que «no me importa tanto si el resultado es bueno o malo, ni tengo ese ansia de ganar de otras veces; me conformo con haber hecho lo que me salió de dentro. Quería ver si era capaz de abordar el tema desde el humor, que es lo que caracteriza mi trabajo, y creo que he salido airoso». No teme que le tachen de antisemita (o antitermita), dado que «el término lo ha adulterado el propio Netanyahu y los sionistas, acusando de antijudíos a cualquiera que levante la voz ante las atrocidades que están cometiendo en nombre de Dios».

En la nueva película breve Rey ha asumido también todas las funciones -desde el guion, la animación, las voces, los títulos de crédito o el sonido- pero en esta ocasión ha optado por una sola escena mediante un sencilllo diálogo. No hay ciencia ficción como en trabajos anteriores (Pobre Marciano, Periquitos, Phonorama o La increíble vacuna del Dr. Dickinson, por citar algunos) y le ha llevado unos diez días completarlo, pero sin descuidar los detalles que incluye en cada trabajo, con los que homenajea a algunos de sus referentes. En este aparecen replicados dibujos de Leonardo da Vinci o el cuadro Lección de Anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, de Rembrandt.

Fotograma del cortometraje de animación de Alex Rey "Pobre Marciano" / INFORMACIÓN

Nuevos premios para "Pobre Marciano"

Por otra parte, su anterior cortometraje, Pobre Marciano, premiado en el prestigioso festival de cine de Ottawa, sigue en circulación por festivales. «Ha tenido un final de año espectacular. Cuenta ya con 12 premios y 36 selecciones nacionales e internacionales», destaca el cortometrajista. En los últimos meses, ha sido galardonado en Humor En Corto, Umorea Labur; Concurs de Curts Fantàstics i de Terror de Sants; Amua. Festival De Cortometraje Musical de Hondarribia; y Festival de Cine Fantástico y de Terror de Donostia.