¿2026 Año Varela? Descubre qué actividades preparan las instituciones sobre el pintor en Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció en septiembre de 2024 que 2026 sería declarado el Año Varela con motivo del 75 aniversario del fallecimiento del pintor, considerado el artista alicantino más destacado y original de la primera mitad del siglo XX -Hijo Predilecto de Alicante en el año 2010 e Hijo Predilecto de la Provincia en 2015-, que se cumple este martes.

Aunque desde entonces no se ha vuelto a oír nada del Año Varela y el Ayuntamiento de Alicante no ha anunciado una programación oficial con motivo del aniversario -como sí se hizo hace unas semanas con el 50 aniversario del fallecimiento del músico Óscar Esplá, que coincide con Varela, ya que ambos murieron un 6 de enero: Esplá en 1976 y Varela en 1951-, fuentes municipales han informado a este diario de algunas de las actividades que la Concejalía de Cultura programa para celebrar dicha efeméride a lo largo del año que acaba de comenzar.

Entre estas acciones, se prepara una exposición en el Archivo Municipal de Alicante de fotografías y documentos originales de Emilio Varela Isabel (Alicante, 1887-1951) que incluyen también bocetos que hizo de hogueras en los años treinta del pasado siglo, cuya inauguración está prevista para el próximo mes de mayo.

El pintor Emilio Varela con 18 años / Archivo Emilio Varela

Tambien se proyectan charlas y coloquios sobre su figura, obra e influencia en el mundo artístico del siglo XX y un acto de reconocimiento institucional en la Explanada, donde se alza la escultura dedicada al pintor, con fecha aún por determinar.

Por otro lado, se ha encargado un tótem con información e infografía sobre su obra aludiendo al Año Varela, mientras la escultura dedicada a Varela en el paseo de la Explanada, inaugurada el 30 de septiembre de 2024, cuenta ya con una placa explicativa sobre su figura, aunque mantiene algún desperfecto, pendiente de reparar, en los pinceles.

Desde el ayuntamiento han reiterado que se mantiene la intención de dedicar una sala permanente a Emilio Varela en algún espacio museístico municipal de la ciudad. Aunque Barcala anunció públicamente que sería en el MACA tras su futura ampliación, tambien podría ser en el museo internacional previsto en Las Cigarreras para este mismo año.

Exposición en el Mubag

Por otra parte, la Diputación Provincial de Alicante, que posee la mayor cantidad de obra del pintor, incluidos los fondos del Museo de Bellas Artes de Alicante (Mubag) con unas ochenta obras en propiedad y en depósito, prepara una muestra sobre Varela para este año 2026 después de la última celebrada en 2021. El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha avanzado que el Mubag prevé inaugurar antes de verano una exposición sobre Varela "con fondos propios y de colecciones privadas que incluyen pinturas inéditas" del artista alicantino y que se llevará a cabo durante el primer semestre del año.

Escultura de Emilio Varela en la Explanada, inaugurada en 2024; la placa informativa es posterior / INFORMACIÓN

La muestra no será de grandes dimensiones, ya que se enmarcará dentro de un proyecto más ambicioso para celebrar los 25 años de la existencia del Museo de Bellas Artes de Alicante, que también celebra este año su 25 aniversario.

El Instituto Gil-Albert dedica una jornada al pintor

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert también dedicará una jornada al artista alicantino en el ciclo Rostros con historia, que recupera para la ciudadanía figuras relevantes de la provincia a través de expertos. En este caso será el periodista y comisario artístico Jordi Navas, que ya comisarió en 2017 la muestra El laberinto luminoso en el Mubag, el encargado de explicar su trayectoria en un acto cuya fecha y lugar de celebración aún está por decidir, pero probablemente sea en alguno de los rincones de la provincia que Varela solía recorrer para pintar sus paisajes, con posibilidad de repetirlo luego en otras localidades.

Un recorrido vital del artista en la Fundación Mediterráneo

Por su parte, la Fundación Mediterráneo de Alicante, que cuenta con obras del pintor y custodia su legado -formado por documentos personales (su famosa paleta), archivo de prensa, diapositivas de su obra, fotografías, objetos y epistolario cruzado con otras personalidades- propone en su honor llevar a cabo una exposición de pequeño formato en la primera planta de sus instalaciones, que contará con algunas obras y explicará principalmente su recorrido vital, según han informado desde la entidad.

Paleta del pintor Varela, parte del legado del artista que conserva la Fundación Mediterráneo / INFORMACIÓN

Reivindicación permanente

La sobrina nieta de Emilio Varela, Encarna Varela, conoce muchas de estas actividades y las valora positivamente, pero sigue reivindicando un espacio permanente en la ciudad con sus obras -tras la desaparición de la sala dedicada a su tío en el Mubag- después de varios proyectos anunciados por distintas corporaciones y nunca materializados. "Emilio Varela es uno de los mejores pintores alicantinos y necesita tener un espacio para que la gente pueda ver su obra", reclama.