El día que Yul Brynner hizo el paseíllo en Alicante

En el final de los años 50 y en la década de los 60 la factoría americana de Hollywood estaba en uno de sus mejores momentos. En aquellos años las grandes producciones eran protagonistas. Títulos como Ben – Hur (1960), El Cid (1961), Espartaco (1961), Los Siete Magníficos (1960) o Los 10 Mandamientos (1956) llenaban las salas de cine de todo el mundo y muchos espectadores soñaban con aquellas historias de faraones y vaqueros. Aquellos mitos del séptimo arte se convertían en iconos de su tiempo, en verdaderas estrellas que encarnaban el propio triunfo de la vida. Nombres como Charlton Heston, Kirk Douglas, John Wayne, Robert Mitchum o Yul Brynner entre otros eran admirados y venerados en todo el planeta. La estrella que nos ocupa se llamaba en realidad Yulyi Borisovich Briner (1920 – 1985) quien más tarde se rebautizó artísticamente como Yul Brynner. Este actor estadounidense de origen ruso consiguió, con su cabeza afeitada, encarnar algunos de los personajes más icónicos de la historia del cine, tanto vestido de vaquero como de faraón egipcio. Pero lo que mucha gente no sabe es que estuvo en más de una ocasión rodando en Alicante, más en concreto en la localidad de Agost. Ocurrió en 1966. Durante dos meses se rodó en las afueras de Alicante y en la Sierra de La Murta (Agost) la secuela del gran éxito estrenado seis años antes que bajo el título de Los Siete Magníficos batió todos los récords en la taquilla. Aquella película bajo el poco original título de El Regreso de los Siete Magníficos no obtuvo el éxito de la primera, pero sirvió para que Brynner aprovechara su estancia en La Terreta para disfrutar entre escena y escena de una de sus aficiones en España: ir a los toros. Al actor estadounidense se le había visto en más de una ocasión en la barrera de Las Ventas o en el callejón y no dudó en asistir a un festival taurino, a beneficio del Asilo de Ancianos de Benalúa, que por aquellas fechas se celebraba en la Plaza de Toros de Alicante. En el cartel de aquella tarde figuraban el rejoneador Francisco Pastor Peris, Rafael Vega de los Reyes Gitanillo de Tiana, Francisco Antón Pacorro, Curro Romero, Gregorio Tébar Pérez El Inclusero y el novillero Héctor Álvarez. Pero la gran atracción vino de la mano de un alguacilillo muy especial. Ante la mirada atónita de los presentes, montado en un caballo negro y ataviado con ropa vaquera, la estrella de Hollywood abrió aquel paseíllo y pidió simbólica de los toriles de la plaza para entregarla más tarde al torilero. Era el propio Yul Brynner quien aceptó participar en aquel festival a favor del Asilo de Ancianos de Benalúa. Más tarde disfrutó del espectáculo desde el callejón, para finalizar la jornada taurina dando una vuelta al ruedo acompañando a los toreros en lo que fue una verdadera fiesta única en la historia, que tuvo a la plaza de toros de Alicante como gran escenario de este relevante hecho social.

Lo de menos fue el resultado artístico, lo importante es que Alicante volvió a estar en portadas de todo el mundo.

Sin duda esa fue una fecha que entró en la historia como la primera vez en la que una estrella de Hollywood participaba directamente en un evento taurino siendo parte de este. Antes ya habíamos visto a Ava Gardner rejoneando y en la barrera de Las Ventas, a Charton Heston en el callejón de la Plaza de Toros de Pamplona o al propio Orson Welles fumando un puro desde los tendidos de Madrid. Eran otros tiempos en los que todo tenía un sello de autenticidad. Aquel festival taurino de Alicante terminó con una gran pancarta en la que se podía leer gracias a todos los que nos habéis ayudado a que el asilo de ancianos de Benalúa siga teniendo fondos para quienes más los necesitan. Cuentan que el propio Brynner donó una importante cantidad económica a dicha institución tras vivir una tarde única. Alicante y su plaza de toros, se convirtieron, por una tarde en un escenario en que brillaron las estrellas del torero con un festival casi de película.