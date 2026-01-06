Merlyn Cruz, la mezzosoprano de Alicante que triunfa en TVE: "Lloro cuando me veo cantando"

Merlyn Cruz, natural de La Habana de 36 años y afincada en Alicante desde 2023, fue una de las primeras solistas de la Ópera Nacional de Cuba y hoy es una de las seis finalistas en Aria: locos por la ópera, el talent show que acerca la lírica al público en TVE y descubre nuevas voces, presentado Ruth Lorenzo junto a Juanjo Bona. Su paso por este programa es para ella "un sueño que veía muy lejano" y, a falta de la gala final del programa, que se celebra el próximo lunes, asegura que, independientemente de quien sea vencedor, "la que gana es la ópera".

Merlyn es una mezzosoprano que ha conquistado a los telespectadores de TVE por su carácter extrovertido y transparente con sus emociones. Fue la primera concursante en salir a cantar en francés una habanera de Carmen de Bizet "con muchas dificultades porque todo el programa lo he hecho con asma y con muchísimo catarro, y cuando no me siento óptima me entran muchos nervios. Y aunque me buscaron medicamentos, el cuerpo es el cuerpo", explica quien fue nominada y salvada en el primer programa por el jurado secreto: "Lo agradezco muchísimo, porque yo quería seguir en el programa, claro".

Merlyn Cruz y Carmen Bosó cantaron juntas en el tercer programa, emitido el pasado lunes / José Irún

En el tercer programa, emitido este pasado lunes, fue mejor "tenía una gran compañera, Carmen, soprano, fantástica en todos los sentidos" y juntas deleitaron al público con El dúo de las flores de la ópera Lakmé. A una semana del último programa, ella ya se siente "superganadora" por haber estado ahí. "Con que gane la ópera me siento satisfecha. Para mí, quien gana no es uno u otro, es la ópera en sí porque estamos en televisión española, entrando en las casas, tres millones de personas lo vieron la semana pasada, mis sobrinas pequeñas tarareando las canciones... eso para mí es ganar".

Aprendiendo a calmar los nervios

En el programa ha aprendido mucho, pero sobre todo "a calmar los nervios. Esa ha sido la mayor enseñanza porque son tu peor enemigo. Es lo que puede hacer que falle lo que has logrado", apunta, tras añadir que "verme ahí ha sido un sueño, una maravilla. Estoy enamorada de España. Para mí ha sido genial porque yo decía 'ojalá pudiera cantar en televisión', pero lo veía un sueño muy lejano. Y lloro cuando me veo cantando en televisión. Yo, una cubanita, negrita, de pueblo como se dice, a la que están viendo cantar millones de personas... ¿Cómo iba a imaginar yo esto? Se me abre el cielo".

Un momento del programa "Aria: locos por la ópera" / José Irún

Merlyn dejó Cuba en agosto de 2023 "porque allí ya no hay quien viva" y viajó hasta Alicante, primero al Cabo de la Huerta y poco después a Torrellano donde vive con su novio y con su suegra -"tenemos muy buenas relaciones, nos respetamos y nos queremos", destaca- aunque echa "muchísimo" de menos a su familia en Cuba, que no puede seguir el programa porque "internet allí es complicado, es lento y carísimo. Yo lo que hago es capturar pantallas y se las envío, voy grabándolo con el móvil y se lo voy mandando. El barrio entero está contentísimo".

El "abrazo" de la Compañía Lírica Alicantina

La mezzosoprano trabaja hoy dando clases de canto en la academia Jukebox de Alicante, pero al principio comenzó haciendo de todo: "Empecé cuidando un gatito, a unos perritos, un abuelito unos días; de camarera un día, cantando salsa en un restaurante, dando clases y hasta de modelo publicitaria". Y desde el principio se integró en la Compañía Lírica Alicantina. "Ellos son mi vida, mi amor, los quiero muchísimo a todos. Han sido como el abrazo cuando llegas y todos me han ayudado muchísimo, en especial mi amiga Ascen y Emilia, soprano y mezzosoprano. Entre todos me pedían que les diera clases para que no tuviera que trabajar en otra cosa y siempre tratando de apoyarme", relata.

La mezzosoprano Merlyn Cruz / José Irún

A la Compañía Lírica Alicantina llegó la convocatoria del programa de TVE producido por Gestmusic y Merlyn Cruz se apuntó "sin muchas pretensiones a ver qué pasaba". Al cabo de dos meses le pidieron hacer una videollamada y después le solicitaron que acudiera a Barcelona al casting presencial, tras el que fue seleccionada como una de las diez concursantes, cuyo ganador/a obtendrá 15.000 euros de premio y la oportunidad de actuar en el Festival de Música y Danza de Granada.

Ella, de momento, disfruta de su vida en Torrellano. "Es un pueblo tranquilo, chiquito, pero está muy bien. La gente es muy dulce y tranquila. Algunos me han visto por la tele y me felicitan. También tengo unos amigos que tienen un restaurante cubano y cuando siento nostalgia me siento a hablar con ellos allí", concluye la joven cubana y alicantina de adopción.