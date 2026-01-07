La Diputación de Alicante suma 200.000 visitas a sus museos y centros culturales

Los museos y centros culturales de la Diputación de Alicante han concluido el año 2025 con una asistencia de público cercana a las 200.000 personas siendo el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) el mayor polo de atracción junto a sus yacimientos, que suman más de 150.000 visitantes. Este pasado año, además, el MARQ fue reconocido con el XXIV Premio Maisonnave de la Universidad de Alicante.

Los registros son similares a las visitas contabilizadas durante el año anterior. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, destaca que "las cifras de visitantes muestran el respaldo e interés de la ciudadanía por la amplia oferta cultural de la Diputación y nos lleva a seguir trabajando para continuar ofreciendo exposiciones de gran nivel de exigencia y calidad".

El MARQ y sus yacimientos

Durante el pasado año, el MARQ recibió a 124.445 personas en sus salas, en las que hasta el pasado mes de septiembre se pudo contemplar la exposición Ciudades de Luz. Àkra Lueké, Lucentum, Laqant y que actualmente, y hasta el próximo 5 de abril, acogen la muestra Dénia. Arqueología y Museo.

El MARQ también ha acogido la muestra Ajuares para la Eternidad. El rito funerario en el Cabezo del Molino, (Rojales), inaugurada en mayo coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, y en el que, desde el pasado 22 de diciembre, recoge las investigaciones llevadas a cabo en la Cova del Randero de Pedreguer materializadas en la muestra en el vestíbulo de Rituales de pastores.

Exposición en el MARQ con el patrimonio arqueológico de Dénia / Jose Navarro

En cuanto a los monumentos y yacimientos, La Illeta dels Banyets en El Campello ha recibido a 14.065 personas, Lucentum en la Albufereta, 9.961 visitantes; la torre almohade de Almudaina, 1.236 personas; el santuario del Plà de Petracos en Castell de Castells, 658 personas, y el yacimiento neolítico de la Cova de l´Or y su centro de interpretación en Beniarrés, 481 visitas.

Exposiciones en sedes externas

En conjunto, se han registrado 150.866 visitantes, a los que hay que sumar las entradas a las exposiciones realizadas en sede externa, como la dedicada a los hallazgos e investigaciones en el yacimiento de San Antón (Orihuela) La Princesa de los Cárpatos, exhibida en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid hasta el próximo 25 de enero de 2026, con 19.268 visitantes, y la dedicada a homenajear la figura del Almirante de la Corona de Aragón Roger de Llúria y a su segunda esposa Saurina d’Entença, Lória, Llúria Lauria. Señores y Señoras de la tierra en sus dos itinerancias, en la Casa de Cultura Jaume Pastor Fluixà de Calp de julio a agosto de 2025, con 6.054 visitas, y en el Palau Comtal de Cocentaina, desde el pasado octubre, por la que ya han pasado más de 8.500 visitas.

Menos visitas al Mubag

Por otra parte, el Museo de Bellas Artes de Alicante (Mubag) ha recibido durante el año 2025 a un total de 36.378 visitantes. La cifra es algo menor que la registrada el año anterior 2024, que finalizó con el registro de 50.000 entradas.

Las exposiciones de 2025 han estado dedicadas al artista Lorenzo Aguirre (1884-1942), encuadrado en la generación de la Edad de Plata alicantina, Modernidad y valentía. La colección más íntima de Lorenzo Aguirre y Alicante en tiempos de Aguirre, que se celebraron de mediados de julio a finales de octubre de 2025, mostrando sus numerosos dibujos y pinturas que llegaron en donación al Mubag gracias a la generosidad de su familia.

Exposición en el Mubag con las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo / Jose Navarro

A finales de noviembre de 2025 se inauguró la muestra La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo con cerca de 300 piezas de este museo madrileño, exponiéndose en algunos casos por primera vez al público.

Asistencia al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

Por último, y pese a que su espacio es muy limitado, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha superado los 7.600 asistentes a las más de 230 actividades organizadas durante 2025. Un total de 112 de estas propuestas se llevaron a cabo fuera de la Casa Bardin, su sede en Alicante, y 92 de ellas en 64 municipios diferentes de la provincia.

La cifra sugiere una tendencia al alza, ya que durante el año 2024 el Instituto Gil-Albert realizó 194 actividades, que concentraron a unas 6.300 personas.