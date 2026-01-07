Lo que leeremos en 2026: Sonsoles Ónega, László Krasznahorkai y los libros más esperados del año

La industria editorial, algo habrán leído, va sobre ruedas, pero para que la locomotora avance y la facturación siga trepando año tras año -el último, si todo va bien, se cerrará con 1.250 millones de euros en caja- hace falta algo tan básico como combustible. Materia prima en forma de libro, tecnología punta transecular que, como cada año, resurge con fuerza tras el (cada vez más) breve periodo de asueto navideño. En el horizonte, la campaña de Sant Jordi, capaz de concentrar en unos pocos días el 20% de las ventas del año, y un curso de emociones nuevamente intensas en el que lo mismo caben 'Llevará tu nombre', la nueva novela de Sonsoles Ónega tras ganar el Premio Planeta de 2023, que 'Herscht 07769. La novela bachiana de Florian Herscht', obra torrencial del Nobel László Krasznahorkai escrita en una sola frase durante 400 páginas y que Acantilado publicará en mayo. Entre ambas, campo para correr y barra libre para que Eva Baltasar, Fernando Aramburu, Salman Rushdie, Juan Gómez Jurado, Carlos Zanón, Pol Guasch y Julian Barnes, entre otros, hagan de las suyas.

Desde el más allá llega 'La venganza de Odessa' (Plaza & Janés), novela póstuma de Frederick Forsyth y secuela de 'Odessa' en la que el británico, fallecido el pasado mes de junio, proyecta el fantasma del nazismo "hacia un presente inquietantemente reconocible". Mick Herron, uno de los sucesores del autor de 'Chacal', también está de vuelta con 'Las horas secretas' (Salamandra), novela independiente de la serie ‘Caballos lentos’ que, los espías ya no son lo que eran, relata una chapucera misión del MI5 en Berlín tras la Guerra Fría. Herron estará en febrero en BCNegra, festival por el que también pasará el gran Richard Price, guionista (eterno) de 'The Wire' y 'The Deuce' y novelista guadianesco que, tras casi una década en barbecho, reaparece con 'Lázaro resucitado' (Random House), thriller urbano y coral marca de la casa. En la misma escudería, dos títulos para sibaristas del exceso y el periodismo desenfrenado de los años 70: los artículos de Eve Babitz reunidos en 'Yo era un encanto' y la biografía a dos bandas 'Didion y Babitz', en la que Lili Anolik reconstruye la no siempre luminosa historia de amistad y rivalidad de Joan Didion y la autora de 'El otro Hollywood'.

Kiran Desai / EPC

Otro regreso largamente esperado es el de Salman Rushdie, felizmente reencontrado con la ficción tras el atentado que sufrió en 2022 y relató en el escalofriante 'Cuchillo'. En 'La penúltima hora' (Random House), el autor angloindio tantea el terreno con cinco relatos de tono crepuscular y despedidas inevitables. Compañero de generación de los distinguidos cabecillas del 'dream team' británico de los 80, Rushdie coincidirá en las librerías con viejos conocidos como Julian Barnes, que celebra su 80 cumpleaños con el lúcido y memorialístico 'Despedidas' (Anagrama). Para retorno, sin embargo, el de la escritora india Kiran Desai, a quien dejamos en 2006 recogiendo el Booker por 'El legado de la pérdida' y reencontramos ahora, dos décadas después, en la cima de las grandes sagas familiares con vistas al amor por obra y gracia de 'La soledad de Sonia y Sunny' (Salamandra).

Maneras de leer un 'best seller'

2026 será el año de Emmanuel Carrère, embarcado en la reconstrucción de su historia familiar y sus raíces rusas en 'Koljós' (Anagrama), y de 'Grandes promesas', novela con la que Pierre Lemaitre echa el cierre a su monumental saga 'Los años gloriosos'. De Francia llegan también dos de los títulos más sobrecogedores del año: 'Un himno a la vida. Mi historia' (Lumen), las escalofriantes memorias de Gisèle Pelicot, y 'Para que no se olvide' (Seix Barral), el nuevo libro de su hija Caroline Darian después de 'Y dejé de llamarte papá'.

En otra galaxia, planeta best-seller y alrededores, todas las miradas serán para ese filón inagotable llamado Freida McFadden, de nuevo en la carrera por el podio con 'El novio' (Suma), y el terror de 'El pozo', novela con la que la seulense Hye-young Pyun se ha convertido en "la respuesta coreana a Stephen King". Otra discípula aventajada del Rey del Terror, la estadounidense Catriona Ward, también será noticia con la perversa y oscura 'Llamas en Nuncanada' (Alianza), mientras que el gran fenómeno de ventas español, el hiperactivo Juan Gómez Jurado, salta al ruedo en febrero con 'Mentira' (Ediciones B), thriller se da por hecho que adictivo al margen del Universo Reina Roja.

Marta Jimenez Serrano / ROBERT RAMOS

Justo cuando se cumplen diez años de la publicación de 'Patria', Fernando Aramburu regresa con 'Maite' (Tusquets), novela ambientada durante los cuatro días de secuestro de Miguel Ángel Blanco. También Carlos Zanón ('Objetos perdidos', Salamandra), Luis Landero ('Coloquio de invierno', Tusquets) y Sergio del Molino ('La hija', Alfaguara) están de vuelta, pero si por algo destacan los primeros meses del año de las letras en castellano es por la cantidad de voces femeninas en liza: el año arranca fuerte con el (gran) salto de Marta Jiménez Serrano a Alfaguara, donde publica 'Oxígeno', y el retorno de la sin par Esther García Llovet con 'Las jefas' (Anagrama); continúa con la reválida de Cristina Araújo con 'Distancia de fuga', el retorno de Sara Torres a las altas y bajas pasiones con ‘El pensamiento erótico' (Reservoir Books) y el primoroso debut de Nerea Pallares ('Punto de araña', Libros del Asteroide); y tocará techo en marzo, cuando coincidan la nueva novela de Sara Barquinero ('La chica más lista que conozco', Lumen), los cuentos de Eider Rodríguez ('Era todo el mismo hueco', Random House) y Fernanda Trías ('Miembro fantasma', Páginas de Espuma) y, con los derechos ya vendidos en Estados Unidos e Inglaterra; 'No la dejes sola' (Blackie Books), la primera y esperada novela de Desirée de Fez.

También en marzo llegará 'Peixos' (Club Editor), la quinta novela de Eva Baltasar y uno de los acontecimientos de un calendario editorial catalán marcado este año por 'Relíquia' (Anagrama), la nueva novela de Pol Guasch; 'Memòria d’Eco' (L’Altra), el retorno de Alicia Kopf casi diez años después de 'Germà de gel', los mundos perdidos de Anna Pantinat en 'Sumer és aquí' (Males Herbes); la intriga humorística de Màrius Serra y 'El mal entés' (Proa); y 'L’espasa del rei' (Columna), despedida y cierre de la trilogía épica de Jaume Clotet.