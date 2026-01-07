Los extranjeros empujan al MACA: el museo de Alicante roza el millón de visitantes desde su apertura en 2011

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) superó en 2024 por primera vez la barrera de las 100.000 visitas y el pasado año 2025 ha vuelto a batir su récord de espectadores tras alcanzar los 106.706, con lo que la tendencia ascendente lleva a este espacio museístico de la ciudad a rozar ya el millón de espectadores en estos últimos quince años. En el acumulado, desde su inauguración en 2011 (para ser precisos, el museo abrió sus puertas el 13 de diciembre de 2010, pero sólo la primera planta) son ya los 920.642 los visitantes que ha recibido el MACA al cierre de 2025.

La cifra de 106.706 visitantes significa un aumento de un 3,07 % con respecto al año anterior, que arrojó un balance de 103.519 personas que pasaron por el museo en 2024.

Un atractivo para los visitantes extranjeros

De los datos facilitados este miércoles por la Concejalía de Cultura de Alicante, se extrae que el público mayoritario sigue siendo extranjero, como viene sucediendo en los últimos años. De la totalidad de los visitantes presenciales, el público internacional este año ha supuesto un 50,62%, mientras que el 37,84% corresponde a los visitantes nacionales y los procedentes de Alicante capital y provincia es el 11,54%. El año anterior los extranjeros supusieron el 49,57 % de los visitantes, mientras que los espectadores nacionales se situaron en el 32,62 % y los de la provincia de Alicante , en el 17,81 % del total.

Presentación de la exposicion de la coleccion Jenkins - Romero en el MACA sobre Kara Walker / Jose Navarro

De la procedencia de los visitantes internacionales, estos son mayoritariamente del Reino Unido, seguidos de ciudadanos de Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Polonia. Desde el museo indican que también hay un sector importante procedente de países de Latinoamérica y, desde hace unos años, también de Rusia y Ucrania.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado "la gran oferta del MACA, que cada vez atrae a más público con su colección permanente y la calidad de las exposiciones temporales", al tiempo que ha resaltado "la dinámica vertiente educativa y social del museo con actividades para todos los públicos a lo largo de todo el año".

Visitas a la web y seguidores en redes sociales

Dotar al público digital de un contenido de calidad y dinámico supone para el museo un objetivo prioritario, y durante este año los visitantes a la web han sido 186.112. Por su parte, el perfil del museo en Facebook cuenta con 16.000 seguidores, X con 6.158 followers, Instagram con 11.000 seguidores, YouTube ha tenido 3.477 reproducciones, y el canal de TikTok ya cuenta tras unos meses en funcionamiento con 1.032 seguidores.

Fachada del MACA / INFORMACIÓN

Las mujeres artistas lideraron las exposiciones en 2025

En 2025, el MACA ha contado con tres exposiciones temporales de las artistas Esther Ferrer, Kara Walker y Juana Francés, que sigue aún abierta hasta finales de enero.

El museo ha prestado un total de 90 obras para 10 exposiciones temporales en otras instituciones y ha recibido en donación un total de ocho obras y 784 libros y documentos así como 48 obras en depósito.

Exposición de Esther Ferrer en el MACA / ALEX DOMINGUEZ

La conservadora del Museo, Rosa Mª Castells, ha señalado que "ha sido un año de muchísimo trabajo que se ve sostenido y apoyado por un público fiel que disfruta de la visita al museo, de las exposiciones y actividades programadas para todos convirtiendo al MACA en un referente turístico de primer orden en la ciudad, en una institución de prestigio nacional y en un lugar cercano y habitable para el público local, que vuelve una y otra vez haciendo del museo una experiencia significativa que estimula la imaginación, el diálogo, la reflexión y el pensamiento crítico. Que se comparta y se participe, es nuestro deseo para 2026".

El área educativa, un pilar fundamental

El área de educación y mediación es uno de los pilares en los que se sustenta la programación del museo. Los escolares de todas las edades que han llegado al museo han sido 4.891; las personas atendidas en proyectos inclusivos han llegado a 308 y los asistentes a las visitas de fin de semana han alcanzado los 422.

Niños y mayores en la biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante / INFORMACIÓN

Los programas y actividades complementarias a las colecciones y exposiciones temporales son cada vez más amplios y diversos y en la actualidad cuenta con propuestas periódicas y otras que se realizan de manera esporádica. Durante los últimos doce meses, un total de 19.198 personas han participado en las 524 actividades realizadas.