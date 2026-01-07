Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Virtuós Mediterrani ofrece su concierto de Año Nuevo en Alicante

La orquesta de cámara dirigida por Gerardo Estrada presenta el 10 de enero un repertorio de valses, polcas y danzas bajo el nombre de "Stravaganza"

Virtuós Mediterrani girará con Celtas Cortos en 2025

Héctor Fuentes

África Prado

África Prado

La Orquesta de Cámara Virtuós Mediterraniinicia su quinta temporada ofreciendo este próximo sábado su tradicional Concierto de Año Nuevo. Este año, bajo el nombre de Stravaganza, la agrupación bajo la batuta de su director titular Gerardo Estrada Martínez invita a una celebración al ritmo de Valses, Polkas y Danzas. El concierto se llevará a cabo el 10 de enero a las 20 horas en el Palacio de Congresos de Alicante.

Como ya es tradicional, el repertorio incluirá una buena representación de obras de la familia Strauss, tan apreciadas por el público durante estas fechas del año, pero el programa estará lleno de sorpresas y, sin dejar de incluir varias de las obras más celebradas por el gran público, Virtuós Mediterráni ofrecerá algunas joyas por redescubrir, muchas de las cuales han sido ya interpretadas en distintas ediciones del famoso concierto de año nuevo de la Filarmónica de Viena.

Actuación de la orquesta Virtuós Mediterrani

Actuación de la orquesta Virtuós Mediterrani / INFORMACIÓN

En el concierto se podrán escuchar valses conocidos como Sangre Vienesa o Cuentos de los bosques de Viena junto a obras como la Marcha Índigo perteneciente a la primera opereta de J. Strauss hijo (Índigo y los cuarenta ladrones) cuya obertura abrió el concierto de Viena en su última edición. También sonarán obras como la polca-mazurca Fata Morgana, la Armen-ball polka (polca del baile de los pobres) y, como un saludo simbólico a la fiesta de Hogueras de Alicante, la Feuerfest Polka (polca de la fiesta del fuego).

Fuera de la familia Strauss el público disfrutará de una selección de las arias de Papageno en La Flauta Mágica, ópera de W.A. Mozart, el célebre Vals número 2 de la Suite para Orquesta de Variedades de D. Shostakovich y un fragmento de La viuda alegre de F. Léhar, entre otras sorpresas.

El doirector Gerardo Estrada

El director Gerardo Estrada / INFORMACIÓN

Sorteo de panettone y dos noches de hotel entre los asistentes

Ese día, durante el concierto, se sorteará entre los asistentes un panettone de Juanfran Asencio, así como dos noches para dos personas con desayuno incluido en el Hotel Bonalba.

Venta de entradas

Las entradas se pueden conseguir en los enlaces de la orquesta y de evenbtite. También se pueden adquirir en Rogel Music (C/Pintor Cabrera 22) y a través del 637 78 09 24.

Asimismo, es posible comprar directamente en la taquilla del Palacio de Congresos de Alicante una hora antes del espectáculo.

