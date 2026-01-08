FIN DE SEMANA | Artes escénicas
Descubre todos los espectáculos que podrás disfrutar en Alicante este fin de semana
La oferta abarca diferentes opciones para mayores y pequeños, como Sueño, Blancanieves y el Espejo Mágico, Divinas Palabras o Bichitos
Shakespeare para toda la familia
Teatre Arniches de Alicante.Viernes, 18.30h.Precio: 10€ (4€ niños/as)
La Compañía Criolla de Argentina presenta en el Arniches Sueño, un Shakespeare para todos los públicos a partir de la obra El sueño de una noche de verano del genio inglés. Lucía Baya Casal, Ramiro Delgado, Julia Gárriz y Emiliano Dionisi, quien además dirige la pieza, encarnan a todos los personajes de la obra, en un torbellino teatral plagado de despliegue físico, poesía y mucho humor.
Desde su estreno en 2020, este texto se ha convertido en un éxito de crítica y público, realizando más de trescientas funciones dentro y fuera de su país. Sueño ha participado en festivales alrededor del mundo y recibido múltiples premios, entre ellos el Certamen Internacional Barroco Infantil del Festival de Teatro Clásico de Almagro en 2024, y cuenta con el sello de espectáculo recomendado por La Red de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública de España.
La Compañía Criolla tiene la habilidad de reformular textos clásicos para acercarlos a nuevos públicos y hacerlos vibrar en el presente.
Blancanieves llega en forma de musical
Auditori de La Nucia. Sábado, 18h. Entrada gratuita.
En Blancanieves y el Espejo Mágico, Taules Teatre reinterpreta el clásico cuento con nuevos personajes en este musical infantil con libreto y música de Juan Luis Mira.
Jandro, por partida doble en Elche y Elda
Gran Teatro Elche (Sábado, 20h, 18€).Teatro Castelar Elda (Domingo, 19h. 17€).
El ilusionista Jandro hace doblete este fin de semana con el espectáculo Descabellado, de magia diferente, divertida y sorprendente.
Lectura contemporánea de «Divinas palabras» de Valle-Inclán
Teatro Principal Alicante. Sábado, 19h. Desde 12€.
La compañía andaluza Atalaya ofrece una lectura contemporánea de la tragedia grotesca de Valle-Inclán, Divinas palabras, que retrata la avaricia, la lujuria y la muerte en una aldea rural marcada por la hipocresía y la miseria moral. Con una puesta en escena de gran fuerza visual y simbólica, el montaje combina cánticos, trabajo coral e imágenes para actualizar el universo valleinclanesco y conectar su mensaje con los conflictos éticos de nuestro presente.
«Campeones 2» reflexiona sobre la inclusión
Teatro Principal de Alicante. Domingo, 18h. Desde 20€.
Dirigida por El Langui y protagonizada por algunos de los personajes de la popular película de Javier Fesser, Campeones 2 reflexiona sobre la inclusión y el éxito.
Yllana muestra las desventuras de un cuarteto de cuerda
Auditori Teulada Moraira.Sábado, 19h.Precio: 15€.
Con más de cuarenta espectáculos creados en 34 años, Yllana es sinónimo de teatro creativo. Ahora presentan Maestrissimo, un espectáculo a medio camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época, en el que se muestran, al más puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas entre los siglos XVII y XVIII. Cuidadísima estética y personajes divertidísimos que tratan temas como la ética y el valor del arte en la sociedad a ritmo de música clásica.
Humor gestual en Villena con «Bichitos»
Teatro Chapí de Villena. Sábado, 18.30h.Precio: 6€.
Spasmo Teatro presenta Bichitos, un espectáculo a partir de cuatro años con el que aprender a mirar con más atención a los seres vivos más pequeños del planeta.
