Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años de actividad y este es el negocio que lo sustituirá

Contratiempo para el tejido cultural alicantino. La marca francesa Fnac, uno de los grandes referentes europeos en la venta de productos culturales y tecnológicos, cerrará el próximo 24 de enero su establecimiento de Alicante, ubicado en el centro comercial Bulevar Plaza, en plena avenida de la Estación. Se trata de la única tienda de la cadena en toda la provincia, lo que supone la desaparición de la compañía de todo el territorio alicantino.

La decisión ya ha sido comunicada a la plantilla y, según fuentes cercanas a la operación, el motivo principal del cierre es la extinción del contrato de arrendamiento del local y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para su renovación con la propiedad del inmueble. No obstante, desde la compañía no cierran la puerta a un posible regreso a largo plazo y afirman que aspiran "a seguir siendo un referente cultural y tecnológico en la provincia".

Exterior del Fnac, que se despedirá este año de Alicante / Jose Navarro

La clausura pone fin a 25 años de presencia ininterrumpida de Fnac en el centro de Alicante, donde abrió sus puertas en noviembre del año 2000 como una de las primeras grandes superficies culturales de la ciudad y una de las primeras implantaciones de la firma francesa en España. Desde entonces, el establecimiento se convirtió en un referente para los consumidores de libros, música, cine y tecnología, además de funcionar como un espacio habitual para presentaciones literarias y actividades culturales.

Aunque por el momento no han trascendido cifras oficiales, el cierre afectará a decenas de trabajadores, que se encuentran a la espera de conocer las condiciones del proceso. Tampoco se ha detallado qué ocurrirá con los clientes que deseen cambiar o devolver artículos durante los últimos días de actividad, ni si la empresa llevará a cabo liquidaciones de parte de su stock.

Una imagen de la entrada interior de Fnac Alicante, este jueves / Jose Navarro

Fnac España, por su parte, asegura a INFORMACIÓN que ha activado un plan de apoyo integral para su plantilla, de forma que a todos los empleados se les ofrecerá la reubicación voluntaria en otras tiendas de la compañía, "garantizando así la continuidad de su desarrollo profesional dentro de la empresa". La mercantil no ha concretado, por el momento, el número de recolocaciones ni los destinos previstos.

Asimismo, la firma insiste en que su salida de Bulevar Plaza no implica un abandono definitivo de Alicante: “La apuesta de Fnac por la provincia es clara y firme y continuaremos evaluando activamente futuras oportunidades que nos permitan volver a ofrecer una experiencia adaptada a las necesidades de la comunidad”, indica la empresa a este periódico, en el que reitera su deseo de buscar una nueva ubicación, pese a que todavía no se han evaluado las posibilidades.

Interior de la tienda Fnac en Alicante / INFORMACIÓN

Relevo comercial: de la cultura al entrenamiento

El espacio que dejará libre Fnac será ocupado por la cadena de gimnasios Fitness Park, una franquicia en plena expansión en la provincia. La compañía ya cuenta con centros en San Vicente del Raspeig y en el Centro Comercial L’Aljub de Elche, y tiene además en proyecto una nueva apertura en el Centro Comercial Gran Vía de Alicante. De este modo, el emblemático local se reconvertirá en un gran centro deportivo.

El cierre en Alicante del gigante tecnológico y cultural se suma a la historia convulsa del centro comercial Bulevar Plaza, que nació como Gran Centro y ha sido testigo de un gran número de aperturas y fracasos en el que fuera antiguo edificio de los Maristas. Durante décadas, este espacio ha tratado de consolidarse como un referente comercial en la localidad, pero, con la salida de Fnac, parece mostrar nuevamente signos de agotamiento. En su interior, todavía resisten algunos pequeños comercios que perduran rodeados de locales cerrados.