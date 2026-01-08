El magnate Warren Buffett se apunta a la moda de las zapatillas retro con la compra de Gola Sneakers

El pasado 1 de enero, Warren Buffett (95 años), dejó de ser el CEO más anciano del mundo, al ceder las riendas del conglomerado Berkshire Hathaway al ejecutivo Greg Abel. Sin embargo, los planes del gran inversor no pasaban por irse a casa "a ver telenovelas", como le dijo a 'The Wall Street Journal' en 2024. Este miércoles, el apodado 'Oráculo de Omaha' acaba de demostrar que sigue sin jubilarse, apuntándose a la moda de las zapatillas retro con la compra de Gola Sneakers.

Gola, una de las marcas británicas que mejor encarnan el imaginario deportivo y cultural del siglo XX, acaba de cambiar de manos para aprovechar el momento. El conglomerado japonés Marubeni, respaldado por el sagaz inversor, ha adquirido Jacobson Group, propietario de Gola, en una operación que refuerza su apuesta por el negocio de consumo y por el renacimiento global del calzado retro.

La operación, cerrada a través de la filial estadounidense RG Barry, integra a Jacobson Group en la Marubeni Consumer Platform US, la división con la que el grupo nipón busca crecer en el mercado norteamericano y consolidar una cartera de marcas con recorrido internacional. Junto a Gola, el acuerdo incluye enseñas como Lotus, Ravel y Frank Wright, además de las licencias de Dunlop y Lonsdale. Aunque Marubeni no ha detallado oficialmente el importe, fuentes cercanas a la operación sitúan la compra por encima de los 10.000 millones de yenes (unos 64 millones de dólares).

Póster 'vintage' de Gola. / GOLA

Una marca con pasado y potencial

Fundada en 1905, Gola se hizo un nombre en las décadas de 1960 y 1970 como referente del calzado deportivo. Sus botas y zapatillas fueron habituales en los campos de fútbol británicos y vistieron tanto al Liverpool FC de Bill Shankly como al seleccionador inglés Alf Ramsey, campeón del mundo en 1966. Décadas después, la marca encontraría una segunda vida ligada a la cultura pop: desde el britpop de Oasis hasta figuras como Robbie Williams, Paul Weller o incluso Jude Law.

Sin embargo, como muchas firmas históricas, Gola sufrió el empuje imparable de gigantes como Nike y Adidas en los años 90. Fue entonces cuando Jacobson Group, que adquirió la marca en 1996, inició un proceso de reposicionamiento que hoy da frutos. En 2024, el grupo registró una facturación cercana a los 36 millones de libras, con un crecimiento del 38%, impulsado especialmente por las ventas en Europa y EEUU, y prevé aumentar sus ingresos un 40% en 2025, según 'Financial Times' y 'The Wall Street Journal'.

El negocio de la nostalgia

Marubeni no oculta el objetivo: capitalizar el auge de las zapatillas de estética retro, una tendencia que ha demostrado su fuerza tanto en el mercado como en las cuentas de resultados. Ahí están los ejemplos de Adidas, que ha reforzado previsiones gracias a sus reediciones, o de Asics con Onitsuka Tiger, convertida en icono urbano global.

"Gola es una marca histórica de primera calidad y preservar su valor es clave para nuestra estrategia", ha señalado Shana Randhava, presidenta de Marubeni Consumer Platform US. Bajo la nueva dirección, la firma británica ampliará su presencia en grandes almacenes como Nordstrom o Bloomingdale’s, apoyándose en la red de distribución y el conocimiento del mercado estadounidense de RG Barry, propietaria también de Dearfoams, una de las mayores marcas de zapatillas del país.

Conexión con los jóvenes

La compra de Gola encaja en un movimiento más amplio de Marubeni para alejarse progresivamente del negocio tradicional de materias primas y reforzar áreas vinculadas al consumo y al estilo de vida. Desde que Masayuki Omoto asumió la dirección del grupo en 2025, la estrategia pasa por construir marcas sólidas, con identidad y proyección regional, capaces de conectar con nuevas generaciones sin renunciar a su legado.

En ese equilibrio entre historia, moda y negocio, Gola vuelve a encontrar su sitio. Y lo hace en un momento en el que mirar atrás -al diseño, a la cultura y a la autenticidad- se ha convertido, paradójicamente, en una de las formas más eficaces de avanzar.