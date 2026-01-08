El Máster de Guitarra Clásica de Alicante arranca con nuevos alumnos internacionales

El Palacio del Portalet (C/ Labradores, 15) acoge de nuevo la ceremonia de inauguración del Máster en Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante, que este año alcanza su décimo cuarta edición.El acto se celebra este viernes 9 de enero, a las 19 horas, con las palabras de bienvenida de la directora del máster, Carmen Marimón, la vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas, Rosabel Roig, y de representantes del Ayuntamiento y de la Diputación de Alicante.

Durante la ceremonia se hará entrega de las becas otorgadas por la Fundación Alhambra Guitarras, Fundación D'Addario, despacho de abogados BomhardIP y por la Universidad de Alicante, a los once estudiantes que este año integran la nueva edición, llegados de Alemania, Australia, Colombia, España, Estados Unidos y México.

Los nuevos estudiantes que cursan la 14ª edición del Máster de Guitarra / INFORMACIÓN

La ceremonia inaugural contará con un recital del dúo de guitarra Vitale-Ng, compuesto por el brasileño Matheus Ng, antiguo alumno de 2024, y el italiano Filippo Vitale, alumno del conservatorio superior de Alicante, quienes interpretarán obras de César Franck y Giacomo Puccini. La entrada es libre limitada al aforo.

Concierto de David Russell para abrir el ciclo en el ADDA

Por otra parte, el reconocido guitarrista escocés afincado en España David Russell, profesor desde sus inicios en el Máster de Guitarra de la UA, inaugura al día siguiente, el sábado 10 de enero a las 19 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante el ciclo dedicado a la guitarra del ADDA.

Russell, discípulo de José Tomás y ganador de un Grammy, es mundialmente reconocido por su maestría musical y su habilidad artística, habiendo ganado los mayores elogios de crítica y público. Como reconocimiento a su gran talento y a su carrera internacional, en 1997 fue nombrado Miembro de la Royal Academy of Music de Londres pero además ha recibido numerosos galardones y reconocimientos, entre ellos un Grammy en 2005 como mejor instrumentista solista por Aire Latino. Fue nombrado doctor honoris causa in Music por la University of Arizona, forma parte del Salón de la fama de la Guitar Foundation of America y en 2024 recibió el Premio Alicante Guitarra Clásica. por su prolongado compromiso con el máster de la UA.

Un programa con Albéniz y Bach

Carlos GARCÍA TOLSA (1858-1905)

Valses

Isaac ALBÉNIZ (1860-1909)

Pavana Capricho Zambra Granadina Capricho Catalán Nocturno

INTERMEDIO

Johann Sebastian BACH (1685-1750) Preludios y Andantes *

Steve GOSS (1964)

DON QUIXOTE (Estreno mundial) (Dedicado a David Russell)

Don Quixote and Sancho Panza Dulcinea

Tilting at Windmills Vigil of Arms

The Puppet Theatre

Otros recitales

Esta edición cuenta también con recitales de guitarra clásica a cargo de Manuel Barrueco, regresan al ciclo el laudista Nigel North, con un programa íntegro de Bach, y el guitarrista Carles Trepat. Como novedad de la presente edición, el guitarrista francés Gabriel Bianco y la guitarrista china Meng Su en un concierto de guitarra sola. También tendremos la actuación del dúo de voz y guitarra formado por María Cristina Kiehr y Pablo Márquez con un programa de lieder de Schubert.

También comienza el ciclo de recitales de guitarra a cargo de los estudiantes, el domingo 18 de enero a las 12 horas en el Palacio del Portalet. Serealizarán aproximadamente 20 recitales de guitarra en diversos lugares de nuestra ciudad y en la provincia, entre ellas la Sede Universitaria de Alicante, Sede Universitaria de Calpe, Casa Música de Las Cigarreras, LAB15 Palacio del Portalet, Programa Cultura en Barrios y Programa Anem a la biblio.

Del proyecto Alicante Guitarra Clásica, liderado por la Asociación de la Guitarra española de la Comunitat Valenciana, forman parte la universidad, la diputación y el ayuntamiento de Alicante.