La plantilla de Fnac Alicante denuncia años de recortes: "Hemos pasado de 80 trabajadores a poco más de 20"

El anuncio del cierre de Fnac en Alicante el próximo 24 de enero ha caído como un jarro de agua fría entre los trabajadores de la histórica tienda del Bulevar Plaza, que afrontan ahora un proceso de negociación marcado por la incertidumbre laboral y personal. Según relatan fuentes de la plantilla a INFORMACIÓN, el establecimiento llegó a contar con cerca de 80 empleados en sus primeros años, una cifra que se ha reducido progresivamente hasta situarse en 23 trabajadores, según el último balance. Esta merma se debe, principalmente, a años sin reponer bajas y a una campaña de despidos que, según denuncian, afectó sobre todo a empleados con mayor antigüedad.

Los trabajadores explican que la empresa les ha comunicado formalmente la apertura de un periodo de consultas en relación con el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la movilidad geográfica o, en su defecto, la rescisión del contrato con indemnizaciones mínimas de 20 días por año trabajado. El próximo 15 de enero se iniciará en Madrid este proceso, en el que se negociarán las posibles reubicaciones en otras tiendas de la cadena, una opción que la plantilla observa con preocupación debido al fuerte arraigo local de muchos empleados, algunos con más de 25 años de antigüedad y edades superiores a los 50 años.

Puerta principal del Fnac de Alicante, en una imagen de este jueves / Jose Navarro

"Llevábamos meses oyendo rumores porque el contrato de alquiler se acababa, pero la empresa mantuvo silencio hasta el miércoles, cuando supimos oficialmente que nuestro futuro estaba en el aire", señalan desde la tienda ubicada en la avenida de la Estación. Asimismo, aseguran haberse enterado por la prensa de que Fnac no descarta volver a abrir otro local en Alicante a largo plazo, una información que no les ha sido comunicada directamente y que les ha generado "desconcierto".

Menos personal para una paulatina pérdida de peso cultural

La plantilla atribuye parte de la pérdida de peso cultural de la tienda a los recortes de personal. "No se puede ofrecer un buen servicio cultural sin trabajadores suficientes. El público lo ha notado y eso ha provocado que muchos clientes nos abandonaran", explican fuentes cercanas, recordando que la tienda fue durante años un punto neurálgico de presentaciones literarias, firmas de discos y encuentros con artistas. Esta actividad, aseguran, se fue reduciendo cuando Fnac decidió centralizar los eventos culturales en grandes establecimientos como el de San Agustín, en Valencia.

También destacan que, pese a los cambios de catálogo, con la entrada de la venta de pequeños electrodomésticos o marcas alternativas, Fnac Alicante "ha seguido siendo la única tienda de la provincia con un fondo amplio de discos y cine, un patrimonio cultural" que consideran "insuficientemente potenciado". La noticia ha generado un gran número de reacciones en redes sociales de alicantinos que lamentan otra pérdida más en el tejido cultural tras la reubicación de la librería 80 Mundos en la desaparecida Pynchon & Co.

Servicio normal hasta el cierre

Hasta el 24 de enero, la tienda seguirá funcionando con normalidad. Los trabajadores confirman que los pedidos de libros, discos o productos seguirán llegando mediante el sistema interno de la compañía, aunque advierten de que, a partir del cierre, las devoluciones deberán realizarse en tiendas de Murcia o Valencia. Tampoco está prevista, por el momento, ninguna liquidación de stock, ya que la política habitual de la empresa es devolver el material a los proveedores o al almacén central.