Rufus T. Firefly y los alicantinos RkeR abren el año musical

La revolución musical de Rufus T. Firefly en Alicante

La Sala Baltimore Live de Marmarela acoge hoy a las 21 horas a Rufus T. Firefly, una de esas bandas que, sin ocupar los primeros puestos de las listas ni aparecer constantemente en televisión, se ha consolidado como una de las propuestas más sólidas de la música española, tanto en disco como sobre el escenario. La banda ha logrado que su máximo potencial se exprese en directo, como demostraron recientemente en la Sala Moon de Valencia, superando uno más de los grandes retos de su carrera. Iniciaron su trayectoria cantando en inglés y, con el tiempo, dieron el salto al castellano, como refleja su último trabajo Todas las cosas buenas, aplaudido por crítica y público gracias a temas como El coro del amanecer o Camina a través del fuego. Esta noche en Alicante, los asistentes podrán disfrutar de su madurez armónica y rítmica, y de la química que la banda establece con el público. Sala Baltimore Live, Alicante.

Tres grupos alicantinos abren el año en la Sala Marearock

Potente arranque de año en Marearock, que mañana a las 22 horas propone una velada de alto voltaje con tres bandas destacadas de la escena local sobre su escenario. Desde Aspe llegará Alkayata, compuesta por Pablo, Patxi, Kike y Rafa, con un estilo que abarca desde el rock urbano al punk internacional con letras directas y sin concesiones. Los alicantinos RkeR presentarán su nuevo álbum El Presente, un trabajo en el que fusionan ska, reggae y metal. Completan la noche Los Kostra, banda de San Vicente del Raspeig que tras un periodo de descanso ha regresado con energía renovada y un sonido más maduro que oscila entre punk y metal, como muestra su reciente single La revuelta. El concierto será de taquilla inversa, permitiendo a la gente pagar lo que quiera y/o pueda, según su situación financiera. Sala Marearock, Alicante.

Rufus T. Firefly, a punto de agotar entradas. / Jose Navarro

Cita internacional con aforo reducido en Alicante

El colectivo Amistat ha preparado para el domingo una cita musical con aforo reducido en el bar El Impulso Heroico y la Dimensión Insondable, a partir de las 12.30 horas, con un cartel internacional que combina folk, blues y ambient. Desde Italia llegará Above the Tree, reconocida por su fórmula única que fusiona estos géneros con atmósferas envolventes, mientras que la apertura correrá a cargo de Fliessgewässer, proyecto alemán afincado en Barcelona, que traerá su ambient planeador y experimental. El Impulso Heroico y la Dimensión Insondable, Alicante.