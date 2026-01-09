El alicantino Paco Sáez reúne en un libro tres décadas de dibujo en el cine

San Miguel de Salinas, la localidad de la Vega Baja que le vio nacer, le dedicó una exposición en 2022 con abundante material gráfico de su cosecha y ahora Dolmen Editorial reúne en el libro Paco Sáez. Diario de un dibujante cinematográfico más de tres décadas de trabajo con las claves de su trayectoria. El libro saldrá a finales de enero y a él le ha llevado una década escribirlo en sus ratos libres.

A través de doscientas páginas, Paco Sáez plasma los códigos de su pasión y de su profesión, un binomio que conjuga el dibujo y el cine a través de la dirección y del storyboard, el armazón dibujado del guion en las películas, tanto de acción real como de animación. El director Juan Carlos Fresnadillo, con quien Sáez trabajó en la superproducción para Netflix Damsel, le describe como "uno de los storyboard artists más solicitados y de referencia en el cine contemporáneo. Lo que lo distingue es su capacidad para traducir una planificación visual compleja en imágenes precisas y efectivas".

Rodaje del cortometraje animado "Estimada Ángela" de Paco Sáez, con Emma Suárez y Nicolás Coronado / INFORMACIÓN

Y no es para menos. Sáez, ganador del Goya al Mejor Cortometraje de Animación en 2020 por Madrid 2120, es miembro de la Academia de Cine desde 2011 y ha trabajado para compañías como Walt Disney, Turner, Warner Bros, B.R.B Internacional, Netflix, Ilion Animation Studios, Lightbox Animation Studios y la Casa Real Española, entre otras. Ha ejercido como supervisor de storyboard en numerosas producciones de cine y televisión, incluyendo Planet 51, Tadeo Jones 2, Spanish Movie, David el Gnomo 3, Perdiendo el Norte, Atrapa la Bandera, D’Artacán y los tres Mosqueperros (la película) o Tadeo Jones 3.

"Un dibujante que cuenta historias"

Él se considera "un dibujante que cuenta historias. Me encanta la dirección de cine, pero hay que dar una forma a la narrativa, un encuadre al dibujo. Tú haces el esqueleto para que luego haya más capas y sin ese esqueleto estaríamos tirados en el suelo como un pulpo, sin lucir todas las capas que tenemos".

Página de "Diario de un dibujante cinematografico" / Dolmen Editorial

Escribió el libro animado por el actor Bruto Pomeray y apunta que una parte importante de este Diario de un dibujante cinematogáfico refleja su vida en San Miguel de Salinas "desde que era pequeño, porque yo empecé a dibujar con 5 o 6 años y muy pronto me empecé a dar cuenta de las cosas importantes que tenía dibujar de manera intuitiva con las series de la época, como Mazinger Z", explica, antes de entrar en la Escuela de Arte de Orihuela "en contra de mi familia, que quería que me dedicara a otra cosa, y allí tuve un guantazo de realidad tremenda".

Sobre ese guantazo confiesa que, al ser un pequeño genio del lápiz y el papel de adolescente, "yo tenía un ego tremendo, un grupo de palmeros que me jaleaban y nadie me hacía sombra, hasta que un profesor hizo un dibujo fantástico al lado del mío y me puso en mi sitio", recuerda, lo que le llevó a "cambiar mi manera de pensar y saber que tenía que dibujar todavía mucho".

Making Of del cortometraje "Estimada Ángela" / INFORMACIÓN

En libro ha contado y recopilado muchos trabajos, "pero no he intentado hacer un manual de la profesión, sino descubrir lo importante utilizando muchas películas de referencia. El cine es mi inspiración; veo mucho cine clásico para desatascarme y lo reflejo ahí también, desde Drácula a Indiana Jones o Hitchcock" y añade que también incluye en este diario su crítica a trabajos propios "porque también he hecho basura".

Los pequeños proyectos

Sáez destaca sobre todo los pequeños proyectos que le hacen sentir orgulloso, como su último corto de animación de siete minutos, Estimada Ángela, de 2024,con Emma Suárez y Nicolás Coronado, o su trabajo con Súper Vita, el personaje de la superniña que ven los pequeños pacientes ingresados en las plantas pediátricas de los hospitales Vitha, del que ha creado varios capítulos animados.

Súper Vita, personaje creado por Paco Sáez / INFORMACIÓN

"Me llenan de grandeza los proyectos pequeños, en los que yo puedo decidir todo", apunta mientras reconoce que está intentando levantar un largometraje de animación de su autoría "pero es muy complicado si intentas hacer algo que sea original, que tenga reminiscencias de este país y no sea nada importado".

Por si fuera poco, entre película y película, Sáez hace unos meses que creó su propio podcast de cine llamado Secuencias eliminadas, en el que conversa con protagonistas del mundo audiovisual, a muchos los ha conocido en rodajes, como Pablo Carbonell, Luis Larrodera, Aarón Guerrero, Lorena Berdún o Felisuco.

Además, el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas le ha comunicado que el Auditorio Municipal llevará su nombre a partir de ahora. "No tengo hijos pero tengo auditorio", bromea agradecido.