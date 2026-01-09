¿Dónde comprar discos de música y vinilos en Alicante tras el cierre de la Fnac? La ciudad se queda con dos tiendas y media

El cierre de Fnac de Alicante, cuyo centro comercial albergará un gimnasio, ha supuesto un golpe para muchos de los vecinos no solo de la ciudad, sino de la provincia, que se pasaban por la Avenida de la Estación a ojear y comprar discos y vinilos de música. Sin embargo, y a pesar de las tormentas y dificultades, algunos establecimientos aún resisten y siguen vendiendo álbumes en físico, un formato imprescindible para aquellos que prefieren ver, tocar y escuchar a sus grupos favoritos mediante un ritual más alejado de la inmediatez y diversificación de las grandes plataformas, donde los trabajos conceptuales se difuminan entre las listas de éxitos.

Imagen de un vinilo. / PIXABAY

Dónde comprar discos y vinilos en Alicante

Discos Naranja Y Negro: Situada en Poeta Quintana número 36, 'Naranja y Negro' es un punto de referencia clásico para melómanos y coleccionistas en Alicante. Con una cuidada selección de vinilos de todos los géneros, el local es un baúl de joyas imprescindibles, rarezas, pero también un lugar donde encontrar novedades en el formato de la aguja.

Music Passion tienda de discos: En Carrer Berenguer de Marquina, 8, esta pequeña tienda con vinilos y CDs de segunda mano es conocida entre los apasionados de las rarezas. En conocidos foros como Reddit se recomienda especialmente rebuscar entre sus estanterías para encontrar joyas. "Tiene de todo, merece la pena echar un vistazo", señala un usuario de esta red, que aconseja preguntar al dueño si buscas algo en concreto, ya que la cantidad de discos puede ser abrumadora a primer golpe de vista.

Celuloide & Co.: Aunque dedicada principalmente a la venta de libros de segunda mano, con extenso catálogo especializado en cine, también podrás encontrar vinilos y discos. Una opción algo más variada si, además de buscar música, te interesa el cine y la literatura. Se encuentra cerca de Discos Naranja y Negro, en Poeta Quintana número 39.

Aquella 'Discos Merlín' y una historia triste

A pesar de lo positivo que es que algunos de estos establecimientos aún sigan levantando la persiana, el trasfondo no deja de dejar un sabor amargo: una capital de provincia como Alicante conserva hoy por hoy, tan solo dos tiendas de discos y vinilos, mientras que una se dedica también a los libros de segunda mano. Este diario se hacía eco hace más de una década de la "resistencia" de la tienda especializada en música más veterana de la ciudad, Discos Merlín, que abrió en 1980 en calle Castaños, pasó a calle Italia y acabó cerrando tras ubicarse en el centro comercial Bulevar Plaza, en la Estación. Su propietario, Ricardo Giménez, se lamentaba ya por entonces de la situación: "Antes tenía cuatro empleados y ahora me he quedado yo solo. Teniendo pocos gastos puedo llegar a fin de mes. Si me lo planteara como un negocio rentable, tendría que cerrar". Una historia, la de los álbumes y el vinilo, cuya coda aún no se ha compuesto a pesar de todo.