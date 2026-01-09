Una Guerra Civil libre de moralismos en la literatura de Jorge Selva Dorado

El nombre de Lugar Nuevo da alas a la imaginación y abre un abanico inmenso de posibilidades para el lector. Puede ser un rincón inventado, un pueblo nacido de la ficción de una mente que juega con los espacios y las similitudes, pero también puede ser el nuestro, esa localidad por la que transitamos a diario y cuyos vecinos forman parte de nuestra realidad cotidiana. Es allí, en ese Lugar Nuevo simbólico y universal, donde el escritor alicantino Jorge Selva Dorado sitúa una novela que reflexiona sobre el antes y el después de la Guerra Civil española.

Sin embargo, ese pueblo tiene un referente real. Se trata de San Martín de Montalbán, municipio de la provincia de Toledo muy vinculado a la historia familiar del autor. A partir de los relatos que le ha ido transmitiendo su abuela con el paso del tiempo, Selva Dorado construye El silencio de Lugar Nuevo (Editorial Loto Azul), su primera novela, un retrato de la cotidianidad quebrada de un pueblo a través de una delicada simbiosis entre tradición oral, memoria y ficción.

Portada de la novela "El silencio de Lugar Nuevo", de Jorge Selva Dorado / INFORMACIÓN

El autor aborda un episodio tan sensible como la Guerra Civil "con mucho respeto y sin autocensura". "No quería hacer una reflexión política ni de bandos. Son historias reales ficcionadas, que me han contado mis abuelos, y mi intención es que el lector reflexione desde la humanidad de los personajes, sin demonizar a nadie", explica. En la obra, sus antepasados aparecen camuflados entre otros vecinos del pueblo, una decisión que refuerza esa fusión entre realidad y literatura para ejemplificar una de las etapas más oscuras de la historia reciente de España.

Tomar distancia para reflexionar sin posicionarse

Una de las premisas autoimpuestas por Selva Dorado ha sido la de tomar distancia del debate político para centrarse en el lado humano de los habitantes de Lugar Nuevo. "Relato las vivencias personales de un mundo no tan lejano al nuestro, muy polarizado y donde afloran rencores y venganzas, pero sobre todo personas con un mundo interior complejo. He intentado que cada personaje tenga motivos, que se comprendan sus decisiones y explorar ese mundo interior que tan poco se valora", subraya.

El escritor alicantino Jorge Selva Dorado en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Jose Navarro

Esa equidistancia le permite, a su juicio, empatizar mejor con sus personajes, una de las grandes virtudes de la literatura. "Creo que es necesario que la literatura aborde estos temas para quienes están muy polarizados. La literatura sincera ayuda a empatizar y a reflexionar para que errores del pasado no se repitan. Hay que entender por qué había personas en un bando y en otro, comprender qué pasaba por su cabeza", afirma.

No obstante, esta elección toca sensibilidades en una sociedad que aún no ha cerrado del todo sus heridas. En un contexto de fuerte polarización ideológica y política, su planteamiento puede generar recelos, algo que el autor asume con serenidad: "Si ambos bandos me critican, creo que habré hecho bien mi trabajo". Se distancia, pues, de pasajes morales y reflexiona sobre la vida misma, de forma que pueda remarcar mensajes implícitos que sean bien recibidos por la sociedad.

Una prometedora carrera literaria

Con solo 23 años, el alicantino ha iniciado una prometedora carrera literaria que ya le ha llevado a participar en ferias del libro de toda España y a consolidar su nombre como una de las voces jóvenes a seguir. Debutó en 2024 con el poemario Versos de ventana y luna (Editorial Loto Azul), una obra marcada por la influencia de referentes como Federico García Lorca o Miguel Hernández. Ahora, su salto a la novela supone un punto de inflexión en su trayectoria.

"Afronto esta etapa con mucha ilusión, aunque he descubierto que el mundo literario tiene muchos claroscuros: hay entusiasmo, pero también intereses y engaños. Aun así, he conectado con lectores en ferias de Madrid, Murcia, Valencia o Elche, y eso me anima a seguir escribiendo", señala. Por el momento, la presentación de El silencio de Lugar Nuevo en la provincia tendrá que esperar, aunque ya está confirmada su participación el próximo 7 de marzo en el Café María Pandora de Madrid, acompañado por la poetisa Irene Díaz Lázaro.