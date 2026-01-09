"¡Por Tutatis!", un homenaje al creador de Astérix en la Fundación Mediterráneo de Alicante

¡Por Tutatis!, el grito de guerra de la aldea gala que resiste a la invasión de los romanos creada por el guionista de las aventuras de Astérix, Renné Goscinny, da nombre al ciclo diseñado por la Fundación Mediterráneo de Alicante para rendir homenaje al historietista francés en el centenario de su nacimiento.

Este encuentro con el padre de Astérix y Obélix, dibujados por la mano de Uderzo, pero también de personajes como Lucky Luke, El pequeño Nicolás (con Sempé) o Iznogud (con Tabary) se llevará a cabo con dos jornadas entre el 20 y el 27 de enero de la mano de dos especialistas en cómic y narrativa gráfica como Antonio Altarriba (El arte de volar, El ala rota) y Jordi Canyissà Bach.

René Goscinny / INFORMACIÓN

El ciclo por los cien años del genio de Goscinny (París, 1926-1977) tiene como objetivo recordar su aportación como guionista, editor de la mítica revista Pilote y renovador de la historieta europea del siglo XX como creación adulta y sofisticada, cuyas historias han traspasado fronteras y generaciones de lectores y siguen publicándose en la actualidad.

De hecho, Renné Goscinny creó 24 álbumes de Astérix con el dibujante Uderzo durante 18 años, desde 1959 hasta antes de su fallecimiento en 1977. Después han sido varios los autores que han seguido publicando historias con los personajes de la aldea gala, siendo la última en octubre de 2025.

Dos jornadas abiertas al público

La primera sesión del 20 de enero, La poción mágica del humor, a cargo Antonio Altarriba, se centra en el humor y la parodia como motores narrativos: desde la influencia del viaje de Goscinny a Estados Unidos y su contacto con MAD y Harvey Kurtzman, hasta la lectura de series como Iznogud, Lucky Luke o Astérix como juegos inteligentes con tópicos, modelos narrativos y tradiciones culturales. Altarriba propone una lectura cultural del "mecanismo" del humor goscinniano: cómo la parodia no se limita al chiste, sino que se convierte en una estrategia narrativa que dialoga con los propios modelos del cómic.

El dibujante Uderzo, en una exposición de Astérix / OLIVER DIETZE/EFE

En la segunda charla del 27 de enero, René Goscinny: el guionista que construyó el éxito de Astérix y acercó la historieta a un lector adulto, Jordi Canyissà analiza el estilo de Goscinny, algunas de sus claves creativas y su papel como renovador de la historieta, más allá de su vínculo con Astérix. Canyissà se aproxima a los orígenes de Goscinny, a su manera de construir personajes, humor y ritmo narrativo desde la escritura.

Algo más sobre los conferenciantes

Jordi Canyissà / INFORMACIÓN

Jordi Canyissà Bach (Barcelona, 1972). Licenciado en Derecho y en Periodismo, es crítico de cómics en el suplemento literario Cultura/s del diario La Vanguardia. Autor de la biografía Raf, el ‘gentleman’ de Bruguera (2015) y de los ensayos Ibáñez. El maestro de la historieta (2023) y El canon franco-belga del cómic (2024). Ha colaborado en libros colectivos como El gran Vázquez (2011), On the Edge of the Panel (2015) o La bande dessinée historique (2015). Ha prologado álbumes de Franquin, Jacobs, Tillieux, Jan o Ibáñez. Su biografía dedicada al creador de Sir Tim O’Theo recibió el Premio de la Crítica 2016 a la Mejor Obra Teórica y su libro sobre el cómic franco-belga, el Premio Hispacómic a la mejor publicación teórica del año y el Premio de la Crítica 2025. En 2024 fue reconocido con un premio Antifaz por su trayectoria como divulgador.

Antonio Altarriba / INFORMACIÓN

Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952). A Altarriba le interesan los aspectos visuales de la escritura y las posibilidades narrativas de la imagen. También la literatura erótica. Sobre ello ha escrito libros como Sobre literatura potencial (1987), Comicsarías (1987), La España del tebeo (2001, 2022), Tintín y el loto rosa (2007) o La paradoja del libertino (2008), La narración figurativa (2022). Guionista, es autor de álbumes de historieta como Desfase (1986), Detective (1991), Amores locos (2005), El brillo del gato negro (2008), El arte de volar (2009), El paso del tiempo (2011), Yo, asesino (2014), El ala rota (2016), El perdón y la furia (2017), Cuerpos del delito (2017), Yo, loco (2018), Yo, mentiroso (2021), El cielo en la cabeza (2023) y de series fotográficas recogidas en El elefante rubio (2007) o Vida salvaje (2008). Como escritor de ficción ha publicado El filo de la luna (1993), Cuerpos entretejidos (1996), La memoria de la nieve (2002) y Maravilla en el país de las Alicias (2010).

Sus obras han recibido numerosos premios nacionales e internacionales y están traducidas en diecisiete idiomas.