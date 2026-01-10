Gobernanza

Necesitamos desesperadamente políticos bien formados, no solamente en la estética, pues bien pareciera que muchos hayan cursado estudios de arte dramático, sino, sobre todo, en la ética, la historia, la economía, la razón, la empatía y los valores.

Las incongruencias deberían estar prohibidas en la línea de pensamiento del buen político, porque nadie puede llegar a entender a un gobernante que hoy promete una dirección y mañana toma la contraria.

Tenemos una necesidad perentoria de contar con un líder carismático, un estadista que sepa encauzar los destinos de nuestro pueblo hacia una meta clara de progreso coherente.

La estructura democrática generada en los años de la transición española, tan indispensable entonces, ha gestado varias generaciones de políticos mediocres, acomodados a los dictados de su partido y cuyo único fin ha sido, y sigue siendo, medrar mediante servilismos, como cualquier lameculos, para alcanzar mejoras personales que los catapulten al estrellato del poder.

Necesitamos un político bragado, competente y cualificado, que no dé la espalda a sus ciudadanos en cuanto coja la vara de mando, que posea los atributos mínimos de un buen dirigente y que sus ideales no estén centrados obsesivamente en mantenerse en el poder.

El error que venimos arrastrando desde los años setenta se circunscribe al hermetismo partidista, que bloquea sistemáticamente cualquier posibilidad de que unipersonalmente se pueda acceder al poder mediante sufragio.

Hemos de ser capaces de construir una estructura electoral menos injusta con las personas que optan a un puesto de representación política y que pueda regular de forma optimizada los compromisos de quienes alcanzan el gobierno.

Es indecente, inmoral, repugnante y canallesco que se ganen unas elecciones con propuestas cerradas y que acto seguido se incumplan una tras otra sin el menor pudor y con todo descaro.

El gobernante habría de rendir cuentas a sus ciudadanos y no a su partido político, a Europa o a los inversores. Si no es capaz de cumplir las proposiciones preelectorales, debería estar obligado a convocar nuevas elecciones.

España ha caído en el descrédito más descomunal de su historia reciente de la mano de dirigentes incompetentes, incapaces de conducir los destinos del país.

La imagen que proyectamos se deteriora al mismo ritmo que nuestra credibilidad y nuestras esperanzas. Nos venden sinrazones envueltas en celofán y nos obligan a hipotecar nuestra forma de vida durante generaciones.

El buen gobierno se construye desde la sabiduría del estadista, capaz de enderezar el destino de su pueblo con independencia de la herencia recibida.