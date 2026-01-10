La pianista Varvara toca en Alicante las tres últimas sonatas de Beethoven

La pianista Varvara vuelve a Alicante en solitario para ofrecer un concierto monográfico de Beethoven. Su actuación tendrá lugar el día 12 de enero, a partir de las 20 horas, en el Teatro Principal de Alicante, dentro de la programación 2025-2026 de la Sociedad de Conciertos de Alicante. En la última década esta intérprete ha recalado en Alicante en numerosas ocasiones, ofreciendo a los socios de esta entidad sus brillantes interpretaciones como solista y formando parte de agrupaciones de cámara de referencia en el panorama internacional. En esta ocasión, Varvara interpretará las tres últimas sonatas para piano compuestas por Beethoven.

Nacida en Moscú, se formó en la Escuela de Música Gnessin y en el Conservatorio Estatal Tchaikovsky, y posteriormente en la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo con el maestro Evgeni Koroliov. En 2006 fue galardonada en el Concurso Internacional Bach de Leipzig y en 2012 ganó el primer premio del Concurso Géza Anda de Zúrich.

Varvara colabora con orquestas de gran prestigio como la del Teatro Mariinsky, la Tonhalle Orchester de Zúrich, la Radio-Symphonieorchester de Viena, la SWR Sinfonieorchester, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica de Valencia, la Orquesta Sinfónica de Galicia o la Orquesta Sinfónica de la Fundación Gulbenkian, entre otras. Ha trabajado además con grandes maestros como Eliahu Inbal, Valery Gergiev, David Zinman, Cornelius Meister, Tamás Vásáry, Clemens Schuldt, Alexander Liebreich, o Vladimir Fedoseyev.

La pianista desarrolla una importante actividad como recitalista en festivales y salas de conciertos como Lucerne Festival, Tonhalle Zürich, La Grange de Meslay, Auditorio Nacional de Madrid, Conservatory Moscow, Philharmonie Paris, Palau de la Música de Barcelona, Le Corum Montpellier, Conservatorio Verdi Milano, Auditorio Lingotto Torino, Auditorium Lyon, Mariinsky Theatre, Rudolfinum Prague, Mozarteum Salzburg o el Konzerthaus Dortmund.

Duos, tríos y otras colaboraciones

Su entusiasmo por la música de cámara la llevó a fundar un dúo estable junto al violinista Fumiaki Miura, así como un trío de piano con el violonchelista Jonathan Roozeman. También destacan sus colaboraciones con el Cuarteto Schumann, el Cuarteto Borodin, el Cosmos Quartet y el Trío Ludwig.

Junto a sus aclamadas grabaciones de Mozart y Händel (Dis:camera), cabe destacar su álbum grabado en directo en la Philharmonie de Paris dedicado a Liszt (Dis:Camera), así como su grabación de las Variaciones Goldberg, con grandes críticas.