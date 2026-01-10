"Si volviera a nacer estaría al lado de Julio Robles y Manzanares sin dudarlo"

Anselmo Limo es un hombre orondo, de ojos claros y de mirada limpia. Aunque siempre ha estado junto a Manzanares hijo, había que fijarse bien si se le quería ver porque supo hacer de la discreción su mejor arma. Lleva a su espalda casi tantos kilómetros como el famoso baúl de la Piquer y ha decidido que ya es hora de parar. Se pone a cero el cuentakilómetros, pero no se detiene su espíritu inquieto. Su gran tesoro es la sabiduría para mirar y escuchar, dos cualidades cada día más escasas en un mundo que va tan deprisa.

La suya ha sido una profesión de privilegio para cualquier aficionado a los toros, porque como conductor —una simple etiqueta laboral— ha estado al lado de sus ídolos, viéndolos triunfar y fracasar, viajar llenos de miedo, gestionar dudas e inseguridades, y siempre de manera fiel al lado de todos.

Robles y Victoriano Valencia, con Anselmo Limo al fondo de la imagen. / Lucas Pérez/ El Rescoldo

Pregunta: Si ahora mira hacia atrás, ¿qué recuerdo es el que tiene más fuerza?

Respuesta: «Uf, son muchos. Me acuerdo mucho de Julio Robles y de todo lo que sufrió en la etapa más dura de su vida, cuando quedó postrado en una silla de ruedas. Él tenía casta de ganador, raza, y pensaba que volvería a caminar. Recuerdo el brillo en sus ojos cuando hablaba de los avances médicos. Lo cierto es que nunca volvió a caminar, esa fue la dura verdad. Y me acuerdo también de Manzanares padre, de su personalidad tan fuerte, pero a la vez muy cariñoso conmigo».

P: ¿Cómo eran Julio Robles y Manzanares cuando no había gente delante?

R: «Pues los dos eran dos bichos. Dos figuras máximas del toreo, artistas del clasicismo y poseedores del don del toreo eterno, y al mismo tiempo muy exigentes. Robles era una persona muy buena, que respetaba el toreo como una religión. Manzanares era pura fuerza, pura energía y grandeza. Los dos querían ser los mejores y vivían para ello las 24 horas del día. El precio de ser figura es muy alto y el sacrificio es absoluto. Si volviera a nacer, estaría al lado de Robles y Manzanares sin dudarlo».

P: La clave para estar cerca de las estrellas es ganarse su confianza…

R: «Pues sí, la verdad, y todavía no sé cómo (risas). Fíjate si Manzanares confiaba en mí que me colocó con su hijo desde el principio. Con José Mari he estado hasta mi jubilación, así que algo bien habré hecho».

Limo con Roca Rey, que le brindó un toro en la pasada feria de Alicante. / Vigueras

P: ¿Qué es lo más difícil cuando acompañas a un torero en la cúspide?

R: «Saber estar en tu sitio. Ni hablar de más, ni preguntar de más. Saber cuándo tienes que estar y, sobre todo, cuándo quitarte de en medio. He visto a muchos acabar quemados por un exceso de confianza. En esta profesión lo que cuenta es durar y ser muy discreto».

P: La discreción aparece constantemente en sus respuestas…

R: «Es lo más importante. Podría escribir un libro contando todo lo que he visto, pero no lo haré nunca. Eso se irá conmigo a la tumba. Contarlo sería una traición».

P: Roca Rey le brindó un toro en la pasada Feria de Hogueras.

R: «Quiso reconocer toda mi vida dedicada al toreo, y quiso hacerlo en Alicante».

P: Y ahora, después de tanto viaje, ¿cómo ve la vida?

R: «Con orgullo. Orgullo de haber sido las manos y las piernas de Robles cuando lo necesitó, orgulloso de haber sido elegido por Manzanares padre, y feliz de haber sido amigo de José Mari hijo. Me voy pleno. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?»