"Si volviera a nacer estaría al lado de Julio Robles y Manzanares sin dudarlo"
Tras una vida discreta junto a algunos de los más grandes del toreo, Anselmo de Castro, más conocido como Limo ha decidido descansar de largos viajes al lado de sus amigos, los toreros y comenzar su merecida jubilación.
Escudero fiel, confidente discreto, protector y amigo, la suya ha sido una profesión que sólo se entiende dentro de la tauromaquia, siendo el apoyo que las figuras necesitan cuando se quedan solas
Anselmo Limo es un hombre orondo, de ojos claros y de mirada limpia. Aunque siempre ha estado junto a Manzanares hijo, había que fijarse bien si se le quería ver porque supo hacer de la discreción su mejor arma. Lleva a su espalda casi tantos kilómetros como el famoso baúl de la Piquer y ha decidido que ya es hora de parar. Se pone a cero el cuentakilómetros, pero no se detiene su espíritu inquieto. Su gran tesoro es la sabiduría para mirar y escuchar, dos cualidades cada día más escasas en un mundo que va tan deprisa.
La suya ha sido una profesión de privilegio para cualquier aficionado a los toros, porque como conductor —una simple etiqueta laboral— ha estado al lado de sus ídolos, viéndolos triunfar y fracasar, viajar llenos de miedo, gestionar dudas e inseguridades, y siempre de manera fiel al lado de todos.
Pregunta: Si ahora mira hacia atrás, ¿qué recuerdo es el que tiene más fuerza?
Respuesta: «Uf, son muchos. Me acuerdo mucho de Julio Robles y de todo lo que sufrió en la etapa más dura de su vida, cuando quedó postrado en una silla de ruedas. Él tenía casta de ganador, raza, y pensaba que volvería a caminar. Recuerdo el brillo en sus ojos cuando hablaba de los avances médicos. Lo cierto es que nunca volvió a caminar, esa fue la dura verdad. Y me acuerdo también de Manzanares padre, de su personalidad tan fuerte, pero a la vez muy cariñoso conmigo».
P: ¿Cómo eran Julio Robles y Manzanares cuando no había gente delante?
R: «Pues los dos eran dos bichos. Dos figuras máximas del toreo, artistas del clasicismo y poseedores del don del toreo eterno, y al mismo tiempo muy exigentes. Robles era una persona muy buena, que respetaba el toreo como una religión. Manzanares era pura fuerza, pura energía y grandeza. Los dos querían ser los mejores y vivían para ello las 24 horas del día. El precio de ser figura es muy alto y el sacrificio es absoluto. Si volviera a nacer, estaría al lado de Robles y Manzanares sin dudarlo».
P: La clave para estar cerca de las estrellas es ganarse su confianza…
R: «Pues sí, la verdad, y todavía no sé cómo (risas). Fíjate si Manzanares confiaba en mí que me colocó con su hijo desde el principio. Con José Mari he estado hasta mi jubilación, así que algo bien habré hecho».
P: ¿Qué es lo más difícil cuando acompañas a un torero en la cúspide?
R: «Saber estar en tu sitio. Ni hablar de más, ni preguntar de más. Saber cuándo tienes que estar y, sobre todo, cuándo quitarte de en medio. He visto a muchos acabar quemados por un exceso de confianza. En esta profesión lo que cuenta es durar y ser muy discreto».
P: La discreción aparece constantemente en sus respuestas…
R: «Es lo más importante. Podría escribir un libro contando todo lo que he visto, pero no lo haré nunca. Eso se irá conmigo a la tumba. Contarlo sería una traición».
P: Roca Rey le brindó un toro en la pasada Feria de Hogueras.
R: «Quiso reconocer toda mi vida dedicada al toreo, y quiso hacerlo en Alicante».
P: Y ahora, después de tanto viaje, ¿cómo ve la vida?
R: «Con orgullo. Orgullo de haber sido las manos y las piernas de Robles cuando lo necesitó, orgulloso de haber sido elegido por Manzanares padre, y feliz de haber sido amigo de José Mari hijo. Me voy pleno. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?»
- Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años de actividad y este es el negocio que lo sustituirá
- La plantilla de Fnac Alicante denuncia años de recortes: 'Hemos pasado de 80 trabajadores a poco más de 20
- Toni Cabot, sobre el cierre de FNAC Alicante: 'Será difícil pasar por la avenida de la Estación y no echar de menos ese entrañable rincón
- Indemnizan a una empresa de Elche víctima del «cártel de los camiones»
- Marc Márquez, sobre compartir gastos con su novia: 'Ya llegará el día, pero no necesito que aportes nada
- El Alicante que ya no existe: los lugares míticos que desaparecieron del centro
- La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
- El Ayuntamiento de Alicante reconoce que la limpieza necesita un centenar de trabajadores más