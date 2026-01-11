La librería Raíces cumple 50 años en Alicante como símbolo de resistencia cultural local

En un momento donde el tejido cultural alicantino pende de un hilo, donde 2025 dejó un panorama complejo en el mundo del comercio literario con la mudanza de 80 Mundos al local de Pynchon & Co. y 2026 arranca con la desaparición de la tienda Fnac de Alicante, hay una librería que ha conseguido sortear los momentos malos y ser fiel a una manera de entender el oficio cultural. La librería Raíces cumple este año 50 años de existencia, erigiéndose como la resistencia de la cultura local. Una librería de viejo que se ha curtido como espacio para la venta de auténticas joyas descatalogadas y primeras ediciones de clásicos de la literatura contemporánea.

Por sus pasillos han deambulado personas como Emilio Gutiérrez Cava, Andrés Trapiello, Arturo Pérez-Reverte o Luis García Berlanga y ha evolucionado a la vez que lo hacía la sociedad, pasando de ser un simple local en el centro de Alicante a tener un gran catálogo en línea desde el que envía libros a cualquier parte del país e incluso del mundo. Y en esa evolución, la propiedad también ha cambiado de manos, siendo Jorge Selfa quien ahora afronta el relevo de la tienda tras décadas regentada por su padre, Antonio.

Un giro que ha traído consigo cambios importantes en la planificación, como la entrada de una selección cuidada de novedades editoriales para ampliar todavía más las prestaciones de la librería más allá de su catálogo de antigüedades. "Además de vender joyas clásicas y libros descatalogados, hemos recuperado una selección de novedades elegida por pura necesidad de espacio y por previsión de venta", explica Jorge Selfa a INFORMACIÓN en su local, ubicado en el número 8 de la calle Álvarez Sereix en pleno centro de Alicante.

Jorge Selfa atiende a dos clientes en la librería, que este año cumple cinco décadas / HECTOR FUENTES

"Hay libros que sabes que tienes que tener porque te los van a pedir sí o sí, te gusten más o menos, como ocurre con determinados títulos mediáticos. A partir de ahí apostamos por editoriales independientes de mucha calidad, como Hiperión, con una poesía bilingüe que tiene muchos adeptos. También trabajamos con editoriales como La Felguera o con facsímiles como Maxtor", detalla Selfa, que también cuenta con un notable número de libros para el gran público de editoriales más conocidas como Planeta o Penguin Random House.

Libro antiguo y descatalogado como seña de identidad

Los cambios son necesarios para subsistir en una industria donde entra en juego el comercio en línea y las grandes corporaciones. Pero, como dice el dicho, si algo funciona, no lo cambies. En este sentido, tras cinco décadas de actividad, el libro antiguo se ha mantenido como una clara seña de identidad de la librería Raíces. Porque adentrarse en su local es sumergirse en una espiral de madera y clásicos, aunque nada comparable con el almacén que tienen aparte, donde guardan miles y miles de títulos en un local de 400 metros cuadrados.

Algunos de los libros antiguos presentes en la librería Raíces de Alicante / HECTOR FUENTES

"La librería es solo la punta del iceberg. En nuestro almacén es donde guardamos gran parte del material, y prácticamente todo el catálogo está referenciado en el ordenador", explica Selfa. Es esa importancia que ha tenido para ellos el libro antiguo desde su inauguración en 1976 la que los diferencia de otras librerías de la provincia, porque la demanda de libros descatalogados se ve retroalimentada por el gran número de novedades publicadas cada semana, de las que solo se reedita una mínima parte.

Una primera edición de Juan Ramón Jiménez

Tener rarezas descatalogadas está bien, pero también hay otras joyas de las que es difícil desprenderse. Jorge Selfa conserva la primera edición de Ninfeas, el primer libro de poemas de Juan Ramón Jiménez. "Pero no está a la venta, es un fetiche expuesto para quienes vengan a la tienda", admite entre risas. Publicado en 1900, es una obra temprana y rara del poeta onubense, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1956, que contiene 35 poemas modernistas impresos en tinta verde que marcaron el inicio de su carrera.

El librero Jorge Selfa sostiene una primera edición publicada hace 500 años del filósofo helenístico Filón de Alejandría / HECTOR FUENTES

Según explica el librero, la rareza de esta joya cultural radica en que fue el propio Juan Ramón Jiménez quien se arrepintió de haberlo publicado en su día y pidió a sus amigos, entre los que había difundido sus ejemplares, que lo destruyeran. Por tanto, a día de hoy "es dificilísimo que sobreviva un ejemplar". También se conserva en la tienda una primera edición publicada hace 500 años del filósofo helenístico Filón de Alejandría sobre la historia de los judíos en el cristianismo en un gran estado pese a su notoria antigüedad.

Por otra parte, a la venta tienen todo tipo de prensa antigua, hojas de campaña originales de la Segunda Guerra Mundial y reliquias como una edición especial del libro taurino De toros y toreros, de Néstor Luján, ilustrado con litografías originales del catalán Manolo Hugué (1872-1945). Esta edición incluye un dibujo original al carboncillo firmado y pertenece a una tirada muy limitada de solo 300 ejemplares distribuidos, con un precio que ronda los 3.500 euros.

"Son auténticas reliquias que da pena vender", asegura el librero, que recuerda con nostalgia la venta de una primera edición de Perito en lunas, de Miguel Hernández, publicada en 1936, y de la que ahora se arrepiente: "Estaba impecable. A veces te gustaría conservarlo como patrimonio de la librería, pero esto es un negocio: hay que comprar, vender y reciclar". Además, la historia de esta venta es todavía más especial, ya que el ejemplar fue enviado a Madrid a la dirección de un intermediario de un reconocido artista musical español que prefirió mantenerse en el anonimato.

Toda una vida unida a la librería

La vida de Jorge Selfa no se entendería sin la influencia que la librería de su padre tuvo para él. Raíces abrió sus puertas en febrero de 1976 y él nació dos años después, en 1978. Desde entonces se ha criado entre libros e incunables. "Yo he nacido aquí y entre estas paredes he aprendido a leer y a escribir, siempre ha sido mi casa", afirma. Tener un padre como Antonio Selfa, librero de raza, le permitió comprender que la vida de los libros va más allá de su lectura, hecho que actualmente le curte a nivel profesional.

Antonio Selfa, padre de Jorge, en una imagen de archivo de la librería Raíces del año 2006 / PILAR CORTES

Gracias a esa herencia, la librería aceptó los retos de la digitalización y la globalización, abriendo su catálogo al mundo gracias a internet y enviando ejemplares a países tan diversos como Nueva Zelanda o el Vaticano. Hoy, Raíces es algo más que una tienda de compraventa, pues cuenta con servicio de libros a demanda y ha comenzado a reconvertir su espacio para celebrar presentaciones literarias. Su primera prueba de fuego fue con la visita de Luis Leante, que presentó su novela Interpretación de la mentira con un aforo completo.

Aprovechando el 50 aniversario, Jorge Selfa prepara varias actividades para celebrarlo a lo grande, algunas en colaboración con el gestor cultural Paco Linares. "Queremos organizar un calendario con autores y editoriales para conmemorar la efeméride. Aún estamos cerrando detalles, pero habrá una programación especial", avanza el librero, que pretende generar un circuito de presentaciones con grandes nombres de la literatura contemporánea.

Esta efeméride es un grito de supervivencia en una actualidad local donde el tejido cultural se resiente. "Muchas librerías cierran y son sustituidas por hostelería. Este cambio de modelo del municipio homogeneiza las ciudades y hace que se pierdan esos comercios que dan identidad a Alicante", concluye. Y por eso, que una familia haya mantenido este proyecto durante 50 años es algo a valorar. Y ahora, con Jorge Selfa al frente, Raíces busca durar otros 50 años más.