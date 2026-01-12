El Museo de Aguas de Alicante evoluciona y será sede de foros de debate ciudadano

"Presentamos una programación que no pretende competir con otras instituciones, sino sumar en este buen momento que están viviendo los espacios artísticos de la ciudad". Con estas declaraciones, el director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, Martín Sanz, ha hecho pública la nueva agenda cultural del Museo de Aguas para el primer semestre del 2026, donde el agua toma forma como concepto y como punto de inspiración artístico y cultural.

Se trata de una propuesta enfocada a todos los públicos que este año tendrá entre sus objetivos, como se ha destacado en la rueda de prensa desarrollada este lunes, el de convertirse en un nuevo espacio alternativo para el diálogo ciudadano en Alicante, con propuestas variadas y con la incorporación de formatos innovadores. De esta manera, como principal novedad destaca la creación del ciclo de coloquios Más claro agua, con debates ciudadanos en torno a un tema concreto moderados por el periodista Jorge Brugos.

Foto de familia de algunos de los artistas programados, con el castillo de fondo / Jose Navarro

El objetivo de esta nueva iniciativa es que el museo se consolide como “una especie de ágora en estos momentos de ruido y furia”, tal y como ha detallado Sanz, con la intención de posicionar el espacio como un “ágora cultural", un lugar de reflexión e intercambio de ideas frente a la velocidad de la vida actual.

La agenda arrancará el 15 de enero, a las 18 horas, con la primera sesión de coloquios, en la que se llevará a cabo la presentación del libro Pistoleros y terrorismo en la España de Alfonso XIII, del historiador y columnista de INFORMACIÓN Gerardo Muñoz. Continuará el 25 de enero, a las 12 horas, con la charla Agua, escena y conflicto. Conversación sobre teatro clásico y medio ambiente, introductoria del ciclo de lecturas dramatizadas, con Blanca Fernández-Campa y Daniel Terol como ponentes.

La programación del mes de enero finalizará con una segunda sesión de Más claro agua, esta vez con un debate sobre el impacto del acuerdo Mercosur en España. La actividad contará con la presencia de Millán Requena, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alicante, y José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, y se realizará el día 29 a las 18 horas.

Exposición fotográfica sobre Alicante y el agua

La agenda cultural de febrero arrancará con la exposición fotográfica Alicante, cerca del agua, de Pedro Picatoste, una muestra con imágenes estereoscópicas en cristal, además de dos nuevas sesiones del ciclo de coloquios cuyos temas se anunciarán con antelación. La exposición se podrá visitar del 6 de febrero al 6 de marzo en la Sala Multimedia y es apta para todos los públicos. Por su parte, el 12 y el 22 de febrero se realizarán otros coloquios del ciclo Más claro agua, y próximamente el Museo de Aguas anunciará los temas a tratar y los ponentes invitados.

Un momento de la presentación de la programación en el Museo de Aguas de Alicante / Jose Navarro

Marzo será uno de los meses más intensos, coincidiendo con la segunda edición del ciclo Como el agua, que abrirá el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo a las 12 horas, con la propuesta Horizontes de Mujer, de Begoña Abellán, que combina ilustración, poesía y performance en los Pozos de Garrigós. Ese mes también se celebrará un taller creativo para público infantil centrado en el impacto ambiental a partir de residuos, coordinado por Proyecto Mangarahara, el 21 de marzo a las 11 horas; una nueva sesión del ciclo Como el agua con música y poesía a cargo de Ágora Reix, el 22 de marzo a las 12 horas, y varias citas más del foro de debate Más claro agua.

Lecturas dramatizadas y recitales de música

La primavera continuará en abril con lecturas dramatizadas de clásicos griegos a cargo de Francesc Sanguino y Blanca Fernández-Campa, el 5 de abril a las 12 horas; una exposición de pintura de Andrés Amadeo bajo el título Mitos y verdades, que podrá visitarse del 7 al 26 de abril en la Sala Multimedia, y nuevas sesiones del ciclo de coloquios, además de la muestra fotográfica Senderos del arte, coordinada por La Mácula del Tiempo y que podrá verse del 30 de abril al 20 de mayo.

Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, durante la presentación / Jose Navarro

En mayo, la programación incluirá conciertos como Las Voces del Agua, a cargo del coro del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, el 15 de mayo a las 18 horas, y el espectáculo Fénix de Marabina, el 16 de mayo a las 19 horas, junto a la exposición del III Ciclo de Artista Fogueril y Escenografía del IES Las Lomas, que se realizará del 22 al 31 de mayo en la Sala Multimedia. Finalmente, junio cerrará el semestre con la séptima edición del Ciclo de Arte y Medioambiente, titulado Hálito, de la artista Ana Pastor, que se inaugurará el 5 de junio y se prolongará hasta septiembre, además de dos nuevas sesiones del ciclo de coloquios.

Más de 40.000 visitantes

El director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, Martín Sanz, ha subrayado que el museo cerró 2025 "con más de una treintena de actividades culturales y 41.200 visitantes, superando ya los 302.000 desde su inauguración en 2019". Con estos datos como respaldo, el museo afronta el nuevo año con una modesta inversión de 12.250 euros para una programación que se suma a la labor de educación medioambiental que desarrolla desde hace quince años. Sanz, además, ha destacado la calidad de las propuestas seleccionadas y ha puesto énfasis en los nuevos formatos programados, "que permiten abordar temáticas culturales y de actualidad desde una perspectiva abierta al diálogo ciudadano".

Imagen de algunos de los artistas agendados para este primer semestre del año / Jose Navarro

La entidad ha remarcado, además, su compromiso por acercar la programación a la ciudadanía y a los visitantes mediante una estrategia de comunicación multicanal que incluye redes sociales corporativas, la página de Facebook del museo, un nuevo canal de WhatsApp para contacto directo, la participación en la iniciativa municipal Cultura en Barrios y el estreno de su perfil en TikTok, con el que busca conectar especialmente con el público más joven y consolidar el Museo de Aguas como un espacio vivo de encuentro y participación para toda la ciudad. "Actualmente somos más conocidos fuera que dentro de Alicante y nuestro objetivo es cambiar esa tendencia", ha remarcado Sanz.

Primer museo de Alicante en incorporarse a AMUCYTE

Asimismo, también se ha anunciado que el Museo de Aguas de Alicante se convierte en el primer museo de Alicante ciudad en incorporarse a la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España (AMUCYTE), dedicada a promover el interés de la ciudadanía hacia la ciencia, la técnica, la investigación y la innovación. AMUCYTE sirve además como interlocutor ante las Administraciones Públicas en la agenda de divulgación científica y técnica, y gracias a esta adhesión se da un paso más para aumentar la representatividad local en el territorio.