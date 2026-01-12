La segunda edición del Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo ya tiene ganador

El Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo, convocado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert para rendir homenaje al poeta alcoyano, ha reconocido en su segunda edición a Raúl Ordás por su obra Inexactos y verdaderos. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha dado a conocer la resolución del certamen y ha recordado que el objetivo de este galardón es potenciar la literatura aforística, género que cultivó Juan Gil-Albert a lo largo de su trayectoria, y contribuir a dar visibilidad y proyección a una figura clave del patrimonio literario alicantino.

Nacido en León y licenciado en Historia del Arte, Ordás se ha hecho con los 5.000 euros del premio en una convocatoria que ha recibido un total de 65 originales procedentes de distintos puntos del territorio nacional y de países como Argentina, Cuba, México, Uruguay, Alemania, Chile o El Salvador, una cifra que, según ha destacado Navarro, supone más de una decena de obras más que en la edición de 2025 y confirma el crecimiento de este joven galardón.

El autor cuenta con una amplia trayectoria literaria en la que figuran ocho ensayos que combinan pensamiento crítico, análisis cultural y prosa literaria, además de una decena de novelas y textos narrativos de corte simbólico y experimental como Dupont, Villancico. Un cuento sobre la España vaciada o Doré y el misterio Cervantes. A ello se suma la autoría de una veintena de guiones para proyectos publicitarios y documentales.

En su intervención por streaming, Ordás ha agradecido tanto a la Diputación como al Instituto Gil-Albert la convocatoria y la apuesta por un género que, en sus palabras, "requiere pensar despacio y escribir con cuidado, algo que en muchas ocasiones supone un acto de rebeldía en una época en la que el análisis detenido choca con la rapidez de los tiempos". El escritor ha definido Inexactos y verdaderos como una obra de carácter introspectivo que reflexiona sobre cuestiones como la naturaleza y el lenguaje, el silencio, la identidad o la memoria.

Por su parte, Joaquín Juan Penalva, director del departamento de Publicaciones del IAC, ha subrayado la calidad de la obra galardonada al afirmar que “a través de fragmentos breves y profundos, Raúl nos invita a dudar de todo aquello que damos por sentado, proponiendo una sabiduría que nace de la incertidumbre”. Asimismo, ha recordado que el jurado de esta edición ha estado compuesto por Jaime Siles, María Paz Moreno, Eduardo Boix y Mario Pérez Antolín, junto a Juan de Dios Navarro, Cristina Martínez y el propio Penalva.

Raul Ordás, en una imagen de archivo con su novela "Borea. El viento en la arena" / INFORMACIÓN

Entrega del premio en su segunda edición

La directora del Instituto Alicantino de Cultural, Cristina Martínez, ha anunciado que el acto de entrega tendrá lugar el próximo jueves 15 de enero, a las 19 horas, en el salón de actos del MARQ, y que el galardón volverá a materializarse en una escultura diseñada por Mario Paul y realizada por Begoña Deltell, miembros del equipo del instituto. Durante el evento se proyectará además un vídeo con testimonios de especialistas en la obra de Gil-Albert como el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la profesora de la Universidad de Cincinnati, María Paz Moreno; los catedráticos Jaime Siles y José Carlos Rovira; o José Ferrándiz, Eva Valero y José Luis Ferris, junto al ganador de la primera edición, Mario Pérez Antolín.

Como complemento al premio, y a propuesta del propio Gil-Albert, estudiantes del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá han compuesto diez partituras inspiradas en el libro ganador del primer Premio Juan Gil-Albert, que se publicarán más adelante como una colección musical con continuidad en futuras ediciones. Dos de estas piezas, El almiar y la cosa, de Samuel Valía, y Umbra, de Ramsés Abadía, serán interpretadas durante el acto de entrega por Ana Alarcón, Gabriela Crespo, Marta Ramírez e Iván Sarrió.