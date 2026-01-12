Victor Manuel actuará gratis en Aspe entrelazando música y palabra

El Teatro Wagner de Aspe abrirá sus puertas el viernes 16 de enero, a las 20 horas, a una propuesta escénica que se aleja de los formatos convencionales y sitúa al espectador en el centro de un diálogo entre música y palabra. El cantautor Víctor Manuel y el divulgador Fernando Botella compartirán escenario en un encuentro concebido como una charla abierta al público en la que las reflexiones y las canciones se entrelazarán sin un guion cerrado.

Bajo el título Una vida para contar y cantar, la iniciativa nace del vínculo personal que une a ambos protagonistas. Sobre el escenario, el cantante asturiano será entrevistado en vivo, manteniendo así una conversación acompañada por sus canciones más icónicas. Para ello, estarán acompañados por músicos de primer nivel sobre el escenario, en una especie de velada donde las historias y los recuerdos estarán salpicados de interpretaciones acústicas, y donde el artista repasará episodios de su carrera y el origen de algunas de sus composiciones.

Cartel oficial de la actuación, que tendrá lugar en el Teatro Wagner / INFORMACIÓN

Esta actividad, de 90 minutos de duración, ha despertado un gran interés entre los vecinos de Aspe, que realizaron largas colas para poder adquirir localidades. La cita coincide además con una etapa de renovada actividad creativa, en la que Victor Manuel vuelve a escribir y grabar canciones movido por la necesidad de seguir contando historias propias desde el escenario, sin que ello suponga en absoluto una despedida.

Las invitaciones se pusieron a la venta el sábado 13 de diciembre a las 9 horas en la taquilla del Teatro Wagner, que en este mes de enero también tiene programadas otras actividades como el recital de Abraham Cupeiro con el espectáculo Pangea. El paisaje sonoro de nuestro planeta (17 de enero); la comedia teatral Hoy he sentido la llamada, basada en la cinta musical de Javier Ambrossi y Javier Calvo (18 de enero); el Festival de Invierno de Danza a cargo del Estudio Beatriz Arín, en beneficio de la asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Aspe (MACMA) (24 y 25 de enero); y la Gala de Danza JP Dance Studio, en beneficio de APDA y la asociación Entre Nosotras Almas Libres (31 de enero y 1 de febrero).