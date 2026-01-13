"Un abrazo lo puede todo", el lado más sentimental de José Antonio López Rastoll

No hay que dejarse llevar por las primeras impresiones. No es fácil abandonar la literatura irónica y gamberra para abrazar textos más sentimentales. Quizá por eso, el primero de los 16 relatos que componen esta obra funciona como nexo de unión entre ambos mundos: un dibujante de cómic intenta hacerse costalero para ganar algo de dinero pese a la precariedad del sector, y la ira acaba transformando al protagonista en paro en una suerte de increíble Hulk que conecta con su parte más animal.

José Antonio López Rastoll busca cambiar y evolucionar su escritura hacia un territorio más sentido y simbólico. De esa inquietud nace Un abrazo lo puede todo (Editorial Pábilo), una colección de relatos de alta calidad literaria en la que el autor alicantino combina cuentos fantásticos con textos de corte realista, apoyándose en las emociones sin renunciar a su característico humor. El libro se presentará este viernes 17 de enero, a las 12 horas, en la librería Atticus Libros de San Vicente del Raspeig.

Portada de "Un abrazo lo puede todo", el último libro de José Antonio López Rastoll / INFORMACIÓN

“Mis primeros libros eran muy gamberros, muy humorísticos. Aquí he querido dejarme llevar por los sentimientos, dejar salir mis fantasmas y utilizar la literatura como psicólogo, obligándome a poner el corazón sobre la mesa. Y eso duele”, explica el autor. De este modo se desprende de su reputación de duro con textos que apelan a la despedida, a los sueños y a la vergüenza. “El segundo relato, por ejemplo, es muy especial para mí. Está basado en mi experiencia como voluntario durante diez años con una persona que falleció hace poco y de la que no pude despedirme”, recuerda emocionado.

Más allá de estilos de escritura

Hablar de un único estilo sería una simplificación injusta en una obra donde conviven perspectivas muy distintas: desde relatos claramente kafkianos hasta aproximaciones góticas o pasajes de literatura costumbrista. Y es que en la necesidad de dar rienda suelta a su creatividad ha experimentado una cultura libre de géneros que le incita a escribir. Porque es esa pulsión inherente la que impulsa a los autores a dar rienda suelta a su creatividad.

El autor alicantino, José Antonio López Rastoll, en la sede de INFORMACIÓN / Jose Navarro

"No sé con exactitud qué es lo que nos impulsa a escribir en nuestro tiempo libre. Rosa Montero habla mucho de eso: dice que los escritores somos un poco incapaces de vivir la vida directamente y necesitamos escribir para comprender", apunta López Rastoll. "A veces la vida se queda a medias y tienes que completarla escribiendo". Se trata, en definitiva, de un impulso por atender las demandas del subconsciente y entender la escritura como un complemento vital.

Un autor que cocina la literatura a fuego lento

López Rastoll es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante y profesor de academia desde hace veinticinco años. En su trayectoria literaria ha publicado tres libros de relatos y uno de microrrelatos: El mirador (Atlantis, 2009), Vareando nubes (Atlantis, 2012), Pelusillas en el ombligo (Lastura, 2015) y Trece rosas negras (Tres Columnas, 2018). Además, ha participado en una treintena de antologías y revistas, entre las que destaca ¡Hasta siempre, Lucas! (Grijander Ediciones, 2018), en homenaje a Chiquito de la Calzada.

"Soy un escritor al que le gusta trabajar a fuego lento", explica el autor, que se permite amplios espacios entre obra y obra para madurar cada título. De hecho, algunos de los relatos que integran Un abrazo lo puede todo fueron escritos durante la pandemia y, como advierte, "si se leen entre líneas se percibe la claustrofobia de no poder salir de casa". Textos como Avalancha, La casa o Compañeros de piso se construyen desde esa sensación de libertad limitada, una atmósfera que intensifica la carga emocional de los cuentos. El autor también estará el 31 de enero en 80 Mundos.