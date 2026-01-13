“Alicante en el alma”: una exposición rescata los oficios tradicionales que forjaron la identidad de la ciudad
Espacio Séneca acoge desde el 15 de enero una muestra con más de 50 fotografías inspiradas en el histórico mural de Gastón Castelló y acompañadas por textos de autores alicantinos
Alicante vuelve la mirada a sus raíces industriales y artesanales con la exposición “Alicante en el alma. Un recorrido fotográfico por los oficios tradicionales de Alicante”, una muestra del colectivo Mediterranía Foto que se podrá visitar en el Espacio Séneca del Ayuntamiento de Alicante del 15 de enero al 22 de febrero.
La exposición, comisariada por Natalia Molinos, reúne 52 fotografías en distintos formatos y se inspira directamente en el mural que el pintor Gastón Castelló realizó en 1948 para la antigua estación de autobuses, el actual Espacio Séneca. Aquel mural buscaba mostrar al viajero la esencia productiva de Alicante; ahora, la fotografía retoma ese espíritu para demostrar que muchos de aquellos oficios siguen vivos.
Cinco áreas para entender el alma productiva de Alicante
La muestra se estructura en cinco grandes ámbitos que reflejan la diversidad del tejido tradicional alicantino: el mar, barro y piedra, frutos, aromas y dulces, fibra, palma y tejido, y pieles y juegos. A través de ellos, Mediterranía Foto documenta actividades ligadas a la pesca, la agricultura de cítricos, la industria del mármol, la artesanía y otros trabajos que durante décadas sostuvieron la economía local.
Según explica la comisaria, la selección de imágenes busca que el espectador “sea consciente del esfuerzo, la minuciosidad, la dedicación y el mimo que conlleva cada oficio representado”.
Fotografía, literatura y patrimonio
Uno de los elementos distintivos de “Alicante en el alma” es que las imágenes se acompañan de textos literarios de autores alicantinos como Miguel Hernández, Azorín, Gabriel Miró, así como de las poetas Francisca Aguirre, Trina Mercader y María Ibars. Estos fragmentos refuerzan la dimensión emocional y poética de la exposición, conectando artesanía, fotografía y literatura.
La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado que se trata de “una exposición muy interesante que nos habla de nuestras raíces industriales”, subrayando el valor de unir imagen y palabra para reivindicar la identidad alicantina.
Además de las fotografías, la muestra incluye objetos procedentes de la colección de la Fundación Biomimeti - Círculo de Artes y Oficios de Alicante, así como una proyección continua de imágenes adicionales del colectivo Mediterranía Foto.
Documental y charlas para completar la experiencia
La exposición se completa con un programa de actividades paralelas que amplían la reflexión sobre tradición, industria e identidad:
- Jueves 22 de enero (18:30 h)
- Presentación del documental “150 años de industria del calzado en Elche”, a cargo de su realizador Juan Fuster, impulsado por la Fundación Proyecto Puçol y las cátedras de la Universidad Miguel Hernández.
- Jueves 29 de enero (18:30 h)
- Detrás de la cámara. La fotografía de “Alicante en el alma”, mesa redonda con integrantes de Mediterranía Foto, que compartirán vivencias y técnicas del proyecto.
- Jueves 5 de febrero (18:30 h)
- Charla “La pervivencia de los oficios e industrias tradicionales en Alicante”, con José Ángel Gran Moreno, director de la Colección Museográfica Permanente de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Alicante.
- Jueves 12 de febrero (18:30 h)
- Mesa de debate “¿Qué es ser alicantino? Tradición y futuro”, con representantes de la Asociación Provincial de Artesanos de Alicante (APEA).
Una mirada al pasado para pensar el futuro
“Alicante en el alma” propone un viaje visual y emocional que reivindica el patrimonio industrial, agrícola y artesanal de la provincia frente a los cambios tecnológicos y sociales. Una exposición que conecta pasado y presente para recordar que, en muchos talleres, campos y oficios, sigue latiendo el alma de Alicante.
