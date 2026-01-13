Luis Ivars y Blanca Paloma, David Valero y Vanesa Romero entran en la carrera a los Goya

Enemigos, la película que el cineasta de San Vicente del Raspeig David Valero rodó en Alicante para Amazon MGM Studios que habla de la violencia entre adolescentes y del efecto de la venganza, ha conseguido dos nominaciones en los Premios Goya 2026, cuyos finalistas han sido anunciados este martes en la Academia de Cine por los actores Toni Acosta y Arturo Valls.

Uno de los protagonistas del quinto largometraje de Valero, Hugo Welzel, ha sido nominado a mejor actor revelación por su personaje de El Rubio, y la segunda selección ha recaido en los efectos especiales creados por César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales.

"Estoy muy feliz con estas nominaciones, especialmente la de Hugo Welzel a actor revelación. Se la merecía de sobra. Eso sí, he echado en falta la nominación de Christian Checa, porque también hizo un gran trabajo", ha manifestado a este diario Valero, tras añadir sobre la segunda nominación que" los mejores efectos son los que están y no se notan, y en Enemigos hicieron un trabajo enorme".

El director David Valero, en el centro, entre Hugo Welzel y Christian Checa, protagonistas de "Enemigos" / Juanma Bernabeu Martínez

Otros con motivos para celebrar han sido el compositor Luis Ivars y la cantante Blanca Paloma que, junto con José Pablo Polo, han creado la canción original Caminar el tiempo, que interpreta la voz ilicitana para la película Parecido a un asesinato, un thriller de Antonio Hernández que cuenta con opciones al Goya en esta categoría. Cabe recordar que esta es la cuarta nominación de Ivars a los Goya, que ya lo fue consecutivamente en las ediciones de 2015, 2016 y 2017.

"Blanca y yo pensamos que tenemos una canción de Goya, hecha para la película, para las emociones del personaje, no para los típicos títulos de crédito", ha destacado el músico alicantino desde la Academia de Cine, donde ha acudido con Blanca Paloma.

Una quinta portuguesa, Balearic y El Santo

La productora alicantina Jaibo Films, que ha trabajado en coproducción en la película Una quinta portuguesa, también ha cosechado varias nominaciones con esta película dirigida por Avelina Prat, que ha sido vista por más de 100.000 espectadores. En concreto, ha sido nominada a mejor guion original, escrito por Avelina Prat; a mejor actor protagonista, Manolo Solo; y a mejor actriz de reparto con la presencia de la actriz Maria de Medeiros.

El equipo de "Una quinta portuguesa" en el pasado Festival de Cine de Málaga / ALEX ZEA/Europa Press

Pero la productora creada por Adán Aliaga y Miguel Molina también está detrás de dos películas que han logrado nominación en la carrera a los Goya: el largometraje Balearic, estrenado en Locarno, que fue rodada íntegramente en la provincia de Alicante en colaboración con Umbracle Films y cuenta con la participación como guionista del ilicitano Chema García Ibarra, ha sido dirigida por el donostiarra Ion de Sosa, que está nominado a mejor dirección novel.

La otra participación de Jaibo Films corresponde al cortometraje El Santo, del productor, director y actor Carlo d'Ursi, de origen italiano pero afincado en Dénia hace años y responsable de la productora Montgó Films, que hace un homenaje a su abuelo en esta historia que aspira al Goya mejor cortometraje documental.

Un espacio ganado en animación y otros cortometrajes

La cineasta alicantina Irene Iborra también está de enhorabuena con su largometraje Olivia y el terremoto invisible, que ha conseguido estar nominada a mejor película de animación. Iborra aborda el tema de los desahucios desde la mirada de una niña de 12 años en este largometraje animado de carga social, con el que ya logró dos nominaciones a los Premios del Cine Europeo así como otras en los premios Gaudí y en los festivales de Gijón y Seminci de Valladolid.

"La nominación supone para mí y para todo el equipo un reconocimiento precioso a todo el trabajo que hemos hecho, a toda la pasión y el tiempo dedicado, a todos los vaivenes vividos estos años de producción, que han sido muchos. Es un regalazo", ha destacado la directora alicantina.

Irene Iborra, directora de "Olivia y el terremoto invisible" / Pilar Cortés

La de Iborra ha sido una de las revelaciones del año en el cine de animación, mientras que el corto de la alicantina Vanessa Romero, Sexo a los 70, protagonizado por Fernando Colomo y Mamen García, también ha acaparado la atención de los académicos y ha resultado ser aspirante al mejor cortometraje de ficción.

En esta misma categoría también se encuentra el cortometraje De Sucre, dirigido por Clàudia Cedó y producido por Suica Films, la productora del ilicitano Pepe Andreu y Rafa Molés, que aborda el deseo de ser madre de una joven con discapacidad intelectual y la batalla por sus derechos