La librería Fahrenheit de Alicante acoge la presentación de El derecho a las cosas bellas, de Juan Evaristo Valls Boix

La librería alicantina Fahrenheit recibe este miércoles 14 de enero al filósofo y ensayista Juan Evaristo Valls Boix para presentar su última obra, 'El derecho a las cosas bellas'. En el acto, que tendrá lugar a las 19.00 horas, tendrá también lugar un coloquio con la antropóloga y profesora de la UMH Mercedes Jabardo.

'El derecho a las cosas bellas: Vindicación de la vida holgada' es la obra que sigue a 'Metafísica de la pereza', un trabajo que se presenta como un manifiesto filosófico para desafiar la tiranía de la productividad y reivindicar el derecho al descanso como un bien común.

El tiempo de la belleza

Inspirado en pensadores como Paul Lafargue y Hannah Arendt, Valls Boix construye una reflexión política que pone el foco en el cuidado de la vida allí donde no se produce ni trabaja. En ese espacio y tiempo el autor nos invita a pensar en una revolución que desafíe totalmente el capitalismo allá donde más le duele: la productividad. Este ensayo dialoga directamente con su anterior obra, cuyo tema central es también el trabajo y el pensamiento neoliberal de autosuperación, emprendimiento, productividad y pánico al "tiempo en blanco". Tal y como ha comunicado la librería: "Para quienes encuentran en el entusiasmo, la autosuperación o el emprendimiento una sucia trampa neoliberal con la que justificar la explotación y la precariedad, este libro es una invitación a la tranquilidad y la holgazanería, pero sobre todo es un alegato en favor de las estructuras públicas que las hacen posibles".