La librería Fahrenheit de Alicante acoge la presentación de El derecho a las cosas bellas, de Juan Evaristo Valls Boix

El coloquio tendrá lugar a las 19.00 horas en la librería situada en Taquígrafo Martí, 2 y en él participará Mercedes Jabardo, profesora de la UMH

Cartel del coloquio en la librería Fahrenheit451.

Cartel del coloquio en la librería Fahrenheit451.

Carmen Tomàs

La librería alicantina Fahrenheit recibe este miércoles 14 de enero al filósofo y ensayista Juan Evaristo Valls Boix para presentar su última obra, 'El derecho a las cosas bellas'. En el acto, que tendrá lugar a las 19.00 horas, tendrá también lugar un coloquio con la antropóloga y profesora de la UMH Mercedes Jabardo.

'El derecho a las cosas bellas: Vindicación de la vida holgada' es la obra que sigue a 'Metafísica de la pereza', un trabajo que se presenta como un manifiesto filosófico para desafiar la tiranía de la productividad y reivindicar el derecho al descanso como un bien común.

El tiempo de la belleza

Inspirado en pensadores como Paul Lafargue y Hannah Arendt, Valls Boix construye una reflexión política que pone el foco en el cuidado de la vida allí donde no se produce ni trabaja. En ese espacio y tiempo el autor nos invita a pensar en una revolución que desafíe totalmente el capitalismo allá donde más le duele: la productividad. Este ensayo dialoga directamente con su anterior obra, cuyo tema central es también el trabajo y el pensamiento neoliberal de autosuperación, emprendimiento, productividad y pánico al "tiempo en blanco". Tal y como ha comunicado la librería: "Para quienes encuentran en el entusiasmo, la autosuperación o el emprendimiento una sucia trampa neoliberal con la que justificar la explotación y la precariedad, este libro es una invitación a la tranquilidad y la holgazanería, pero sobre todo es un alegato en favor de las estructuras públicas que las hacen posibles".

