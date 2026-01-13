María Limón lleva la nueva poesía a la Universidad de Alicante con un diálogo abierto al público

Empieza el año con una invitada de primer nivel en la Universidad de Alicante. El Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA (CeMaB) recibirá el próximo viernes 16 de enero, a las 12 horas, a la poeta María Limón en sus instalaciones del campus de San Vicente del Raspeig, en la Facultad de Filosofía y Letras III.

El CeMaB organiza esta actividad en formato de diálogo con la profesora de la UA Marta Cabrera, junto a la Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Filología Española. El encuentro con María Limón se enmarca en dos de los ciclos más consolidados del centro: Jóvenes poetas jóvenes, con el que impulsa y da a conocer a nuevas generaciones de autores; y Ven al CeMaB, un programa destinado a acercar al alumnado de secundaria a la labor del centro.

"Los bordes", una obra de la andaluza María Limón / INFORMACIÓN

La sesión, coordinada por los profesores de la UA Ferran Riesgo y Adriana Bermejo, se celebrará de manera presencial hasta completar aforo y también podrá seguirse en directo a través de streaming a través de la página del servicio de informática de la Universidad de Alicante.

El futuro se escribe con el verso de María Limón

María Limón (Sevilla, 2000) es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y ha cursado el Máster de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid. Sus poemas han aparecido en revistas como Casapaís, Zéjel o Caracol nocturno, así como en antologías como Gota (Bandaàparte, 2021) o Cuando dejó de llover (Slooper, 2021). Además, ha sido finalista de la IX edición del certamen Ucopoética. Así, es considerada una de las autoras con más futuro del género