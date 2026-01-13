¿Quieres formar parte del Club INFORMACIÓN? Así puedes hacerte socio

El Club INFORMACIÓN abre el plazo de renovación de carnés de socio para la temporada 2026, una oportunidad para todos los amantes del cine que quieran asegurarse un año repleto de estrenos exclusivos y experiencias vinculadas al séptimo arte. Con una cuota anual de 60 euros, que deberá abonarse en efectivo, los socios tendrán acceso a entre 40 y 50 preestrenos cinematográficos, una cifra que en la pasada temporada llegó a los 59 títulos proyectados.

La renovación y recogida del carné se realizará en la sede del Club INFORMACIÓN, situada en la avenida Doctor Rico, 17 de Alicante, en horario de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas, así como los días en los que se celebre algún preestreno, coincidiendo con el horario de la proyección. Dichas proyecciones se realizarán tanto en el club como en el Cine Aana de Alicante y el lugar se anunciará cada semana junto con el título de la cinta.

La taiwanesa "La chica zurda", uno de los preestrenos del club INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

La programación se estructurará con pases en el Club INFORMACIÓN los lunes, martes o miércoles a las 20 horas, mientras que en el Cine Aana las sesiones se celebrarán mayoritariamente los jueves a la misma hora, siempre en función de la disponibilidad de las copias. Las películas se proyectarán en formato digital y, en algunos casos, en versión original subtitulada. A lo largo de la temporada se organizarán también preestrenos especiales con la presencia de directores, intérpretes u otros invitados vinculados a cada obra, que incluirán presentación y coloquio con el público.

Los títulos se seleccionarán atendiendo a criterios de calidad, originalidad y reconocimiento en festivales, con el objetivo de ofrecer una oferta cuidada y atractiva para los socios. Al tratarse de preestrenos condicionados a la disponibilidad de las distribuidoras, cada sesión se anunciará con varios días de antelación a través de correo electrónico, en el diario INFORMACIÓN y en la web www.club.diarioinformacion.com.

La próxima proyección del año será "Turno de guardia", de Petra Biondina Volpe / INFORMACIÓN

Cómo hacerse socio y próximos preestrenos

El carnet de socio se puede solicitar en el Club INFORMACIÓN, de lunes a viernes en horario de 9.30 a 13.30 horas. Para ampliar información, el club pone a disposición de los interesados el teléfono 965 989 090 y el correo electrónico club@informacion.es. Asimismo, ya se han anunciado los primeros títulos cinematográficos preestrenados. La próxima película que se va a preestrenar es la suiza Turno de guardia el jueves 15 de enero a las 20 horas en los cines Aana de Alicante.

Más adelante también se han confirmado los preestrenos de la taiwanesa La chica zurda, de la distribuidora Avalon, el jueves 29 de enero a las 20 horas; y la esperada Tres adioses, dirigida por Isabel Coixet y distribuida por Bteam Pictures, el 5 de febrero a la misma hora. Ambas cintas serán proyectadas en el Cine Aana de Alicante y semanalmente se irán confirmando nuevos títulos que los socios del Club INFORMACIÓN podrán ver antes que nadie.